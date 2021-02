Vuelca vehículo con productos lácteos en Guaymas

Diana León/El Vigía

Un vehículo propiedad de una empresa de carnes frías se volcó luego de chocar por alcance contra una pick up, en el bulevar Faustino Félix Serna a la altura del sector Colinas de Miramar.

En el Departamento de Tránsito Municipal informaron que en este accidente registrado la tarde del jueves, no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

La unidad que participó en el accidente es un Nissan, MP 300, estaquitas con caja refrigerada, color blanco, propiedad de la empresa “Rosarito”.

El otro vehículo participante es una pick up, Toyota, en color gris.

En el Departamento de Tránsito Municipal, informaron que el accidente se registró cuando ambos vehículos circulaban en dirección de sur a norte, por el bulevar Faustino Félix Serna y justo al llegar a la colonia Colinas de Miramar, la pick up disminuye la velocidad, pero de dicha maniobra no se percató a tiempo el conductor del Estaquitas y debido a la velocidad con la que se desplazaba se impactó con su parte frontal total a la parte posterior de la pick up.

Lo anterior provocó que el vehículo, propiedad de la empresa “Rosarito” se volcara, quedando de costado sobre la cinta asfáltica

Al lugar de los hechos acudieron elementos del Departamento de Tránsito Municipal, que se encargaron de dirigir la vialidad y tomaron nota de los hechos.