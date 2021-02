Vinculan a proceso a youtuber «Rix»

El influencer Ricardo González fue denunciando en meses pasados por Nath Campos

El influencer Ricardo González, conocido como «Rix«, fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en grado de tentativa, tras la denuncia que Nath Campos levantó en meses pasados.

La tarde de este viernes el imputado fue puesto a disposición de un juez, que dictó como legal su aprehensión.

Además, reiteró la prisión preventiva oficiosa, por lo que el youtuber fue enviado al Reclusorio Oriente.

Durante la audiencia se otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

«Rix» fue detenido por policías, el jueves, en la alcaldía Coyoacán.

El 22 de enero, la influencer Nath Campos compartió en su canal de YouTube un video en el que denunciaba a Rix por abuso sexual. De acuerdo con la demanda, el incidente ocurrió en 2017.

Hasta el momento, la también cantante no se ha pronunciado respecto a la detención de su ex compañero. Aunque publicó una historia en su cuenta de Instagram con el texto «denuncia no estás sola» y los números telefónicos del Directorio Nacional de Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género.