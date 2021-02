Vinculan a proceso a médico por caso Mariana

El imputado se entregó ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Chiapas el pasado 18 de enero

Fernando Cuauhtémoc ‘N’ fue vinculado a proceso este miércoles por el delito de hostigamiento sexual en contra de la pasante de Medicina, Mariana Sánchez, en Chiapas.

La vinculación que le dictó un juez de control ocurrió luego de que la defensa del detenido, quien obtuvo prisión preventiva en la audiencia inicial (19 de febrero), solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas para esta nueva audiencia.

«La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, logró la vinculación a proceso de Fernando ‘N’ como probable responsable del delito de hostigamiento sexual en contra de Mariana ‘N’, hechos ocurridos en la comunidad de Nueva Palestina, Municipio de Ocosingo», informó la autoridad ministerial.

«El Ministerio Público expuso datos de prueba que sirvieron para que el Juez de Control vinculara a proceso penal al imputado, ordenando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados No. 16 de Ocosingo».

Fernando Cuauhtémoc ‘N’ se entregó ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Chiapas el pasado 18 de enero, tras ser acusado de abusar sexualmente de Mariana Sánchez, hallada muerta el 28 de enero por asfixia mecánica secundaria.

El imputado fue compañero de clínica de Mariana Sánchez en Ocosingo, lugar donde la estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) realizaba su servicio social.

Durante su estancia, desde agosto de 2020, la estudiante denunció ante las autoridades que Fernando ‘N’ la hostigaba y en una ocasión abusó de ella en un cuarto que rentaba para descansar en la comunidad rural.

Mientras la FGE determinó como suicidio la muerte de la estudiante, la familia de Mariana Sánchez no ha aceptado esa resolución, al acusar que las autoridades no han dado pruebas fidedignas de ello.