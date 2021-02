Va Tom Flores al Salón de la Fama

El ex jugador y ex entrenador de ascendencia mexicana, Tom Flores, fue anunciado en el marco del NFL Honors como parte de la generación 2021 de inducidos al Salón de la Fama (HOF) de la NFL.

Flores se convirtió en el primer quarterback de raíces hispanas en ganar el Super bowl al guiar a los Jefes de Kansas CIty al triunfo en la edición IV. Además, conquistó otros tres anillos desde el banco, uno como entrenador asistente (XI) y dos como head coach (XV y XVIII).

El ex entrenador de 83 años está acompañado en la generación 2021 de miembros del Salón de la Fama por los ex jugadores Peyton Manning, Calvin Johnson, Alan Faneca, John Lynch, Drew Pearson y Charles Woodson, además del ex scout Bill Nunn.

En la misma ceremonia, Aaron Rodgers fue confirmado como el Jugador Más Valioso de la temporada 2020-21, además de que Alex Smith fue nombrado Regreso del Año y Derrick Henry como el Jugador Ofensivo del Año.

La decisión de otorgarle a Aaron Donald su tercer reconocimiento como Defensivo del Año encendió el debate, pues expertos y aficionados consideraban que el galardón debía ser para el defensivo de Pittsburgh, T.J. Watt.