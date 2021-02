Va Ricardo Bours por un Mejor Sonora

“Quiero para mis hijos y para todos, un mejor lugar para vivir, eso es lo que me motiva a participar en la política, estoy dispuesto a invertir mi prestigio para ser parte de la generación que contribuyó a recuperar la grandeza de Sonora” indica Ricardo Bours Castelo, quien regresa a participar en un procesos electoral, después de que hace 20 años fuera alcalde de Cajeme.

El aspirante a la gubernatura de Sonora, por Movimiento Ciudadano, ha ido señalando a simpatizantes de esta fuerza política que cuenta con la preparación para ponerla al servicio de Sonora, y que como empresario ha sufrido no solo éxitos, sino también fracasos, de los cuales le han dejado un gran aprendizaje y experiencia.

Ricardo Bours indica que amar a Sonora es de vital importancia para convertirlo en un lugar más seguro para los sonorenses: “Hasta ahora solo ha habido excusas para no combatir la delincuencia por parte de las autoridades, hay una insensibilidad tremenda. Todos los niveles de gobierno están ajenos a la realidad que vive el estado en inseguridad”.

“La delincuencia organizada ya está en el Valle del Yaqui cobrando “piso” y no hay autoridad que lo detenga” ejemplifica Ricardo Bours.

Para Ricardo Bours, en este momento no hay un plan para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables: “No hay propósito, ni plan para contribuir en la solución de sus problemáticas, por ejemplo, las instituciones no ayudan a las personas vulnerables que además enfrentan la drogadicción. El repartir dinero no soluciona las cosas si no tienes un propósito para ello. Falta una guía, un programa, un porqué y el cómo hacer las cosas”.