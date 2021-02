Va el “Borrego” Gándara por la defensa del campo en el Estado

El aspirante a la gubernatura de Sonora por la Alianza “Va por Sonora”, dijo que es momento de rescatar lo que tanto nos costó construir y que por derecho nos pertenece

Es momento de levantar la voz para defender el campo sonorense de las decisiones equivocadas que han tomado los líderes del centro del País que han perjudicado el desarrollo de la actividad agrícola y al sector campesino, por lo que es momento de rescatar lo que tanto nos costó construir y que por derecho nos pertenece, dijo Ernesto “el Borrego” Gándara ante la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Sonora.

“Tenemos la voluntad, el carácter, la valentía y el talento de nuestra gente, pero lo que no tenemos es la solidaridad, la comprensión y el compromiso del centro de la República, creyendo que en Sonora o cualquier otro estado va a ser por designación de virreinatos y designación de dedazo”, externó el Candidato a Gobernador de la Alianza “Va Por Sonora”.

El Candidato a Gobernador por la Alianza “Va Por Sonora”, Ernesto Gándara Camou, se reunió con integrantes de esa organización campesina, ante la presencia del Dirigente Nacional de la CNC, Ismael Hernández Deras, el Dirigente Estatal Rodolfo Jordán Villalobos y el Presidente del PRI en Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, ante quienes reiteró su compromiso permanente con el campo sonorense.

“Tenemos que levantar la voz, tenemos que lograr más para el campo y para nuestra gente, tenemos que restituir lo que ya tenemos menos este par de años en todos los programas sociales, los créditos, las oportunidades, las herramientas, las posibilidades de que nuestros hijos crezcan con sana salud y educación y las posibilidades de tener y producir empresas, innovaciones, valor agregado en el campo”, resaltó.

Como acto de promoción de los valores y la cultura de los campesinos, Ernesto Gándara fue invitado a inaugurar junto a los dirigentes de la CNC, un mural alusivo al líder revolucionario Emiliano Zapata, creación de la artista Zulema Burgos, integrante de la CNC, a quien se le entregó un reconocimiento por su obra en el interior de las instalaciones de la Confederación por parte de los líderes.

Ernesto “El Borrego” Gándara, señaló que desde la llegada al poder del actual Gobierno Federal el fomento a la agricultura a nivel nacional se ha debilitado drásticamente, esto ante la falta de oportunidades para los campesinos y sus familias, siendo casi imposible lograr despegar proyectos tanto para el campesino joven como para el que ya está establecido por la eliminación de apoyos e incrementos de tasas de interés en créditos para Financiera Rural, por lo que es prioridad rescatar esos programas de apoyo para ayudar a la reactivación económica de Sonora.

Por su parte, el Dirigente Nacional cenecista Ismael Hernández Deras, dijo que el país debe regirse con acciones que sean para el bienestar de los mexicanos y no con inventos y propuestas disfrazadas que afectan a los sectores productivos y a las personas que dependen de ello, por lo que destacó que Ernesto Gándara es la persona adecuada al puesto para gobernar y llevar a un mejor estado a Sonora.

“Hoy hay que repartir oportunidades a través de salud para los hijos de campesinos, medicinas, doctores y clínicas rurales, hoy no hay medicinas y podemos revisar que cada una de las clínicas rurales se encuentran en abandono; podemos revisar si con esta pandemia los hijos de los campesinos van a poder librar su ciclo escolar, cómo se les ocurre decir que van a tener clases por internet o por televisión cuando hay muchas regiones en nuestras zonas indígenas que no hay internet ni disposición de una televisión, es por esto que con cuadros como Ernesto Gándara no vamos a inventar” concluyó Ismael Hernández.