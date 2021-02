Va Celida López por reelección en la alcaldía

La munícipe dijo que no pedirá licencia en el cargo, ya que tiene el derecho constitucional para atender los asuntos del municipio y hacer campaña

La alcaldesa Celida López Cárdenas, realizó este martes de manera oficial su registro ante su partido para buscar la reelección a la presidencia municipal de Hermosillo.

La presidenta municipal dio a conocer que Morena, el partido al que pertenece, habrá de definir mediante un proceso interno, quien es la persona que habrá de representarlos en la contienda electoral del seis de junio a la alcaldía de Hermosillo.

También, dijo, seguirá al frente de su cargo, ya que tiene el derecho constitucional y jurisprudencia suficiente de seguir desempeñando sus funciones como presidenta municipal y hacer campaña política.

Explicó que el fondo de la reelección es instaurar en la democracia el tema de la continuidad, por lo tanto, sería absurdo pedir licencia, toda vez que esta la mejor manera de que los ciudadanos se den cuenta del trabajo que se está haciendo.

“Mi motivo principal para reelegirse es seguir defendiendo a la ciudad. Me aterra pensar en un retroceso, porque somos la primera administración que lejos de seguir endeudando a la ciudad, somos la única que hemos abonado a la deuda.

Lo que más me motiva es el trabajo que hemos hecho en estos dos años, lo que yo quiero y anhelo es que siga avanzando Hermosillo por la ruta correcta. Jamás hubiera levantado la mano sino tuviera la certeza de que nuestro gobierno fue aprobado”, dijo.

López Cárdenas, destacó que seguirá trabajando de cerca con la gente para poder resolver todas sus demandas, ya que los servicios públicos no se pueden detener y los programas sociales cumplen funciones muy específicas, como el Centro Galilea que brinda apoyo a personas en situación de calle.

Indicó que de ganar la contienda electoral, el reto será partir de lo que se puede hacer, y que haya un equipo administrativo y técnico bien capacitado para que diga que es lo que se puede hacer.

“Para mí lo más importante siempre ha sido ganarme la confianza de la gente y no acostumbro decir cosas que no puede cumplir. El reto aquí es partir de lo que la ciudad puede hacer; aquí no se hace lo que yo diga, se hace lo que se puede hacer”, enfatizó.

Adelantó que en los próximos tres años se pueden invertir alrededor de mil millones de pesos en rehabilitación de pavimentos en colonias prioritarias contemplando una participación del Gobierno Federal o Estatal de 300 millones de pesos; además, seguir trabajando en un proyecto de mayor atención de la prevención y cuidado de la gente ante la pandemia del Covid-19.

Un Fondo revolvente que surja de los mismos impuestos que paga la ciudadanía para apoyar proyectos emprendedores, y fortalecer la justicia cívica para mejorar la sana convivencia en las colonias.

“Yo no necesito un proyecto diferente, lo que necesito es la continuidad”, recalcó la presidenta municipal.