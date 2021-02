Urgen políticas públicas para combatir las adicciones

Célida López señala que las drogas generan estragos muy duros en la comunidad, y duele ver a niños y jóvenes envueltos en una vida tan triste, derivado de las adicciones

Se requieren políticas públicas reales para combatir las adicciones y lograr procesos de desintoxicación exitosas, enfatizó la alcaldesa Celida López Cárdenas.

La presidenta municipal señaló que las drogas generan estragos muy duros en nuestra comunidad, y duele ver a niños y jóvenes envueltos en una vida tan triste, derivado de las adicciones.

«¡Cómo no vamos a ver a más personas viviendo en la calle, buscando que robar, si hay más y más adicciones!», manifestó López Cárdenas.

La munícipe puntualizó que se necesitan políticas públicas reales de atención, de salud mental, y de combate a las adicciones, no desde el punto de vista de la política de prevención, sino una intervención profesional para lograr procesos de desintoxicación exitosas, y por eso la clínica de desintoxicación para adolescentes.

“Me siento muy orgullosa de que en Hermosillo tengamos este problema en la agenda, no como un tema más, sino como una acción de gobierno, y por eso hemos ayudado al Centro Galilea, porque también vemos que este deterioro social y este crecimiento de la sociedad, nos lleva a encontrarnos a más personas en situación de calle”, dijo.