Transitan camiones con las ventanas cerradas

Las unidades del transporte público de Hermosillo siguen haciendo caso omiso a una de las recomendaciones de las autoridades de Salud Estatal en esta pandemia del Covid-19, que es el mantener abiertas las ventanas de las unidades para que circule el aire, y evitar que se encierre el virus.

La mayoría de las unidades del servicio de transporte urbano circulan con las ventanas cerradas con o sin pasaje, y encierra el polvo y gérmenes al interior, lo que respiran los usuarios que se suben comiendo o tomando alguna bebida o que simplemente utilizan de modo incorrecto el cubreboca.

Al igual que los usuarios, este servicio también ha relajado las medidas preventivas, aun cuando no ha disminuido por completo el riesgo de contagios, incluso se puede apreciar que algunos operadores se colocan mal el cubreboca.

Aunque se ha observado a usuarios intentado abrir las ventanas, estás están muy duras por la falta de movimiento o mantenimiento y el polvo que acumulan, por lo que están atoradas.

«¿No se pueden abrir las ventanas oiga? preguntó un usuario a un operador de la ruta 4, quien le respondió que no porque están muy duras.

Otro operador, en el checador del Jardín Juárez en el Centro de la ciudad, dijo que los camiones salen del centro pernocta con las ventanas cerradas para que no se llenen de polvo, pero la gente tampoco las abre al subirse.

«La gente se sube y se sienta nomás, ni siquiera se fijan en las ventanas, en verano es cuando todo mundo anda abriendo las ventanas, aunque esté el aire encendido y las dejan así, pero ahorita no», comentó.

A decir de los operadores, los usuarios también han mostrado poco interés de abrir las ventanas, con o sin pandemia, solo les preocupa ir cómodos cuando se suben a los camiones.