Toman maestros del Cobach oficinas del Isssteson

Trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora tomaron las oficinas del Isssteson, donde además colocaron cadenas en la puerta como medida de presión ante el desabasto de medicamentos en farmacias del Instituto.

Desde las seis de la mañana un grupo de aproximadamente 20 agremiados del Cobach se plantaron en las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para hacer manifiesta la falta de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas.

Posteriormente se sumaron integrantes de los sindicatos del Ayuntamiento de Hermosillo y de la Universidad de Sonora para exigir una reunión con la gobernadora Claudia Pavlovich o el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, para resolver la falta de medicamentos del cuadro básico en la institución de salud.

Eleazar Herrera Araujo secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Cobach, señaló que las autoridades del Isssteson han incumplido su compromiso de subsanar esta situación que se ha agudizado desde el 2019, afectando a miles de derechohabientes quienes tienen que comprar sus medicamentos o dejar de tomarlos porque no han podido surtir los vales que se les entrega.

«Las autoridades del Isssteson habían acordado surtir las farmacias y si lo hicieron en la semana del siete al 14 de febrero, pero con dos mil 500 cajas de medicamentos para una población superior a los 177 mil derechohabientes, entonces es sólo una fracción, y no es posible seguir así.

«Hay escasez de medicamentos del cuadro básico, no hay ni aspirinas en las farmacias, dijo.

Mencionó que en Ciudad Obregón así como en otros municipios del Estado tampoco están funcionando los laboratorios para análisis, ni las clínicas subrogadas a este servicio, «entonces…¿Hacia dónde se está yendo el dinero?».

No es posible que se nos esté haciendo el descuento del 16 por ciento quincenalmente y no estén abiertos los hospitales, entonces ya no debemos permitir los sonorenses tener este servicio, apuntó.

«Ocupamos medicamentos para nuestras familias, ocupamos medicamentos para nosotros, no queremos gastar más el recurso que tenemos destinado para otras cosas como la canasta básica y necesidades diarias», añadieron agremiados al Sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo.

Los sindicalizados dijeron que mantendrían el cierre de las oficinas del Isssteson hasta las 14:00 horas para buscar entablar un diálogo con las autoridades del Gobierno del Estado, y resolver el tema del desabasto en farmacias.

De no haber respuesta de las autoridades, aseguraron que tomarán otras medidas de presión para que les den solución a este problema.