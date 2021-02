Toma América liderato del torneo

América venció 2-0 al Atlas, pero la victoria está en veremos ya que los rojinegros protestarán por alineación indebida.

Por lo pronto, aún con la incertidumbre, las Águilas continúan como líderes del torneo Guardianes 2021.

Nadie habría imaginado que este juego pasaría a la historia por dos ocasiones: el tema de Federico Viñas y el penal ejecutado por Sebastián Córdova, pero concluido por Henry Martín.

Viñas no fue registrado en la hoja de alineaciones, pero aun así estuvo en la banca en el primer tiempo. Casi al finalizar dicho lapso, lo mandaron a la tribuna.

La Liga MX considera alineación indebida «la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación».

La Comisión Disciplinaria será ahora la encargada de estudiar el caso y determinar si América faltó al reglamento.

Al 25′, el Atlas entregó el partido por la roja sobre Jesús Angulo, quien clavó los tachones en el tobillo izquierdo de Pedro Aquino.

Solo que la jugada que se viralizó fue la del penal. El rojinegro Brayton Vázquez se barrió y no tocó la pelota, pero obstruyó el movimiento de Henry Martín, quien fue el que pisó al zaguero.

Lo sorprendente ocurrió después. Sebastián Córdova ejecutó el penal, pero le dio apenas un raspón a la pelota, lo que provocó que Camilo Vargas primero se tirara al césped, y ya le fuera imposible tapar el disparo de Henry Martín. Hace casi 14 años que el futbol mexicano vio por última vez una ejecución de este tipo, en un Cruz Azul-Necaxa.

Córdova y Henry se disfrazaron, al menos por un momento, de Lionel Messi y Luis Suárez, quienes hace algunos años anotaron de esa forma.

Después el América controló el partido. La jugada más peligrosa del Atlas fue propiciada por el zaguero azulcrema Sebastián Cáceres, quien en un desvío por poco marca un autogol, de no ser por los grandes reflejos de su portero Guillermo Ochoa.

Fue hasta el 94′ que el América cerró la historia, con el gol de Richard Sánchez, quien una vez más ingresó como suplente.

Las Águilas tienen 16 puntos y ven al resto de los rivales desde las alturas, en espera de lo que dictamine la FMF cuando Atlas consume su protesta.