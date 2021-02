Tiene Gaby López balance positivo en Florida

Gaby López no tuvo la actuación esperada al no lograr superar el corte en el Gainbridge LPGA, torneo que marcó el inicio de la temporada regular en el máximo circuito femenil, sin embargo fueron apenas pequeños detalles los que la privaron de alcanzar un lugar en el fin de semana.

De entrada, López se quedó apenas a un golpe del límite para mantenerse en competencia, luego de una segunda ronda en la que los errores le costaron caros y se vieron reflejados en su tarjeta final.

Pero no todo fue negativo, pues en sus estadísticas se notó un reflejo de un buen trabajo que a la postre podría redituar en los resultados.

Gaby terminó con un promedio de 256 yardas en su distancia con el driver, además de que acertó en 21 de 28 fairways durante sus dos rondas, mostrando una consistencia importante en sus salidas.

Por lo pronto, el primer torneo dejó buenas sensaciones en el accionar de la golfista capitalina.

En tanto, la estadounidense Nelly Korda repuntó al liderato del Gainbridge de la LPGA ayer 68 golpes (-4). Korda sólo falló un tiro durante un día ventoso en el lago Nona para terminar con un golpe de ventaja sobre tailandesa Patty Tavatanakit.

Mientras que la ex número uno del mundo y actual miembro de Salón de la Fama, la sueca Anikka Sorenstam, que está disputando su primer torneo tras su retiro hace 12 años se puso en malas situaciones constantemente en el green y terminó con una ronda de 79 (+7). Esto la dejó en el último lugar a 22 golpes de Korda.