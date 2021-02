Termina sueño de México en la Serie del Caribe; caen Tomateros ante los Criollos 2-1

En un juego donde dominó el pitcheo, el equipo de Puerto Rico fabricó dos carreras en la parte de la cuarta baja, lo cual fue suficiente para llevarse la victoria

Puerto Rico acabó con el sueño de México en la Serie del Caribe 2021.

En el diamante del Estadio Teodoro Mariscal no hubo tiempo para la esperanza y mucho menos para los milagros. Criollos de Caguas aplicó la fórmula ganadora con Tomateros de Culiacán y los dejó eliminados por pizarra de 2-1.

Desde hace seis noches la afición no ha fallado, pese a que la pandemia por Covid-19 no cede terreno, ellos apoyaban desde las gradas con todo y cubrebocas.

En la cuarta entrada, Tomateros de Culiacán se puso en ventaja 1-0 gracias al sencillo productor de Joey Meneses. Puerto Rico respondió inmediatamente con un cuadrangular de dos carreras de Reymond Fuente, para darle la vuelta 2-1.

A partir del quinto episodio, todo fue duelo de pitcheo. Zack Muckenhirn por parte de Criollos y Arturo López del lado de Tomateros colgaron el cero.

El tiempo no fue suficiente para México, que quedó eliminado de la competencia caribeña, mientras que Puerto Rico se medirá ante República Dominicana en la Final de la Serie del Caribe 2021 esta noche.