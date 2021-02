Suman cinco mil 589 muertos por Covid-19

El tener Covid-19 no es cosa de juego, ser joven o no padecer enfermedades crónicas degenerativas no quiere decir que la puedes “librar” fácilmente, mi deber es prevenirte de las situaciones que se pueden dar si llegas a contagiarte del virus, expresó el Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, tras confirmarse 39 defunciones y 157 nuevos casos.

Advirtió que el virus deja daño permanente en los pulmones, muchas personas quedan con tos crónica y cada día se descubren secuelas más graves.

“Por ejemplo, en las últimas semanas se han encontrado manifestaciones neurológicas, porque el virus es tan agresivo que se va directo a las células nerviosas, dañando los pequeños vasos sanguíneos del cerebro. El virus provoca inflamación y daño vascular”, comentó.

Clausen Iberri aseguró que no vale la pena arriesgarse y contagiarse de este virus, si lo único que una persona al exponerse a esta enfermedad podría padecer problemas de memoria, cansancio extremo posterior a la enfermedad, adormecimiento de partes del cuerpo o debilidad, por lo que pidió no arriesgar la salud.

Este viernes se confirmaron 39 decesos más en 24 hombres y 15 mujeres residentes de Cananea 19; Hermosillo y Cajeme siete cada uno; Guaymas dos; Navojoa, San Luis Río Colorado, Bacoachi y Nogales uno cada uno, con lo que se acumulan cinco mil 589 defunciones.

Además, se sumaron 157 nuevos casos en 86 hombres y 71 mujeres, residentes de Hermosillo 63; Cajeme 20; Caborca 17; Empalme 10; Guaymas ocho; Nogales seis; Huatabampo cinco; Magdalena y Nacozari de García cuatro cada uno; Etchojoa, Mazatán, San Luis Río Colorado, Álamos y Navojoa tres cada uno; Puerto Peñasco dos; Benito Juárez, Cananea y Pitiquito uno cada uno, acumulándose 65 mil 734 casos.

Asimismo, se confirmaron dos casos pediátricos en dos niños, para una suma de mil 172 casos y dos en mujeres embarazadas, totalizando 451 casos.

Mantienen supervisiones en empresas

Por su parte, el Secretario del Trabajo en el Estado, Horacio Valenzuela Ibarra, comentó que mantienen las supervisiones en empresas de Sonora para verificar el cumplimiento de los protocolos de sanidad establecidas para evitar contagios por Covid-19 entre su personal.

El funcionario estatal agregó que se realizan visitas periódicas y aleatorias entre las empresas y hasta el momento no se han encontrado irregularidades en este sentido.