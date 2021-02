Suman 62 mil 160 casos de Covid-19

Este lunes se confirmaron 225 nuevos casos y 30 defunciones para un total de cinco mil 145 muertos; el Secretario de Salud, reiteró la urgencia de quedarse en casa

Afuera de los hogares está una amenaza mortal que es el Covid-19, por lo que es necesario que la población siga todos los protocolos, participando solamente a reuniones virtuales y siendo ciudadanos responsables, destacó Enrique ClausenIberri, tras confirmarse este día 30 defunciones más y 225 contagios nuevos en el estado.

El secretario de Salud en Sonora llamó a la ciudadanía a ser solidarios con las demás personas y continuar acatando las medidas sanitarias, para evitar que el virus llegue a los grupos de la población más vulnerables.

“Nos enfrentamos a un ejército contrario que no tiene piedad ni bondad humana, no respeta a los niños, a las mujeres embarazadas, ni a nuestros viejitos, este ejército no está interesado en botines, le gusta robar el aire de los más inocentes, de los más vulnerables, es un ejército invisible y despiadadamente efectivo. Contra él, debemos ejercitar la paciencia”, indicó.

ClausenIberri añadió que la guerra contra el Covid-19 sigue, y en una situación de guerra nadie le pide a los demás que se queden en casa, sino que lo hacen por elección, para protegerse a sí mismos y sus familias.

Este lunes, se confirmaron 30 decesos por Covid-19, en 15 hombres y 15 mujeres, residentes de: Hermosillo 15; Nogales tres; Cajeme, Caborca y Benito Juárez dos cada uno; San Luis Río Colorado, Villa Hidalgo, Agua Prieta, Magdalena, Huatabampo y Guaymas uno cada uno; acumulándose cinco mil 145 defunciones.

Además, se sumaron 225 nuevos casos por Covid, en 123 mujeres y 102 hombres; residentes de: Hermosillo 142; Cajeme 36; San Luis Río Colorado 10; Caborca nueve; Nogales seis; Puerto Peñasco cinco; Guaymas y Huatabampo tres cada uno.

En tanto, Magdalena, Santa Ana e Ímuris dos cada uno; Cananea, Agua Prieta, Navojoa, Altar, Villa Hidalgo y Benito Juárez uno cada uno, acumulándose 62 mil 160 casos en total.

Asimismo, se confirmaron cuatro casos pediátricos en tres niñas y un niño, para un total de mil 106 casos en total, y se notificaron dos casos en mujeres embarazadas, con una suma de 443.A la fecha se han recuperado 53 mil 775 personas de Covid-19 en Sonora.