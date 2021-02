Sorprende Cruz Azul a los Tigres

Tras derrotar al subcampeón del mundo, la Máquina dejó claro que está lista para ser protagonista del torneo Guardianes 2021, tras ligar cuatro victorias

Cruz Azul le pegó anoche 2-0 al subcampeón del mundo Tigres, y dejó claro que está listo para ser protagonista del torneo Guardianes 2021, tras ligar 4 victorias, en cotejo por la Jornada 6.

La Máquina sacó el triunfo del Estadio Universitario con un gol de vestidor, apenas al 4′, cuando Luis Romo apareció a primer poste para meter cabezazo, tras un centro de Orbelín Pineda; y con una anotación al 93′ de Guillermo «Pol» Fernández, quien disparó desde los linderos del área.

Los celestes supieron pegar y luego manejaron los ritmos del encuentro ante unos felinos que volvieron a la Liga MX tras haber disputado el Mundial de Clubes, en donde el jueves pasado cayeron en la Final ante el Bayern Munich.

Cruz Azul también se apoyó en las atajadas del tan criticado capitán Jesús Corona, quien apenas el lunes cumplió 18 años en Primera División.

El guardameta mexicano primero lució con un vuelo para sacar un remate de media vuelta de André-Pierre Gignac, al 32′; y para el complemento tapó sendos remates a Nicolás López y Carlos González, quienes llegaron solos al área chica, al 48′ y 62′.

Hasta el propio Gignac se sorprendió con la actuación de Corona, que le permitió a La Máquina llegar a 12 puntos y ponerse en el tercer puesto de la clasificación.

A los celestes les faltó generar más al ataque pero al menos supieron atorar un poco el balón en media cancha, aunque cerraron el cotejo con los felinos encima.

Tigres, que venía de darle pelea al poderoso Bayern Munich, no pudo con esta Máquina y se quedó con 7 puntos en la posición 9, aunque todavía con un partido pendiente.

Por su parte, Cruz Azul ratificó que el Estadio Universitario es su casa norteña, pues ahí no pierde desde el Apertura 2014 y dejó claro que está listo para recibir el sábado al líder Toluca, que será, ahora sí, la prueba más difícil para los de Juan Reynoso.

No fue una actuación redonda, pero La Máquina hizo lo suficiente para maniatar a los felinos pese a que estuvieron 11 días sin partido, tras su anterior cotejo, el viernes 5 de febrero.