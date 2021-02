Son inhabitables terrenos en esa invasión

Debido a las condiciones del terreno donde se encuentran asentadas las familias de la invasión Guayacán, serían un riesgo regularizar esa zona por los gases tóxicos que emana el antiguo relleno sanitario, dijo Fermín González Gaxiola.

El Síndico Municipal explicó que debido a la necesidad de introducción de los servicios básicos, la gente que habita en ese predio ubicado al norte de la ciudad, consientes del riesgo que existe por ubicarse en el antiguo basurón, piden su regularización, pero es muy grande el riesgo a su salud.

Entendemos que está gente no tiene otra salida y arriesgan su salud a pesar de las constantes advertencias que les hemos hecho, dijo, sin embargo la invasión Guayacán que alberga a 200 familias, tiene algunos sectores que son más fácil de regularizar, previo estudio del terreno para determinar que no exista riesgo a su salud, pero los ubicados sobre el relleno sanitario es imposible.

«Los vecinos insisten en que ellos por cuenta propia asumen los riesgos de la salud, pero sabemos que es una especia de crimen que les aceptaremos eso. «No me gustaría a mí participar en la autorización de regularizar un terreno que está en un relleno sanitario, si no comprobamos que la situación actual así lo permitiera a través de estudios», expresó.

Es por ello que pidieron a especialistas de la Universidad de Sonora los apoye con los estudios que se necesitan para explorar la necesidad de hacer algún uso especial de esos terrenos que quizá no sea habitacional.

Por lo pronto, el síndico dijo que acudieron a la invasión para revisar el lugar donde se instalará la mufa colectiva, que fue una medida que aceptó la CFE a fin de que el consumo que generan los vecinos en sus hogares tenga una especie de pago, aunque sea simbólico pero no caiga en la figura de «robo».

En relación a la Tres Reinas comentó que están a punto de formalizar con el notario la adquisición del predio para su regularización, dejando en claro algunos puntos importantes en las escrituras.

«Creemos que es inminente ya la adquisición de ese predio y entonces sí, la introducción de los servicios públicos como agua, drenaje y luz», apuntó.