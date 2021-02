Dan “luz” sobre tarifa de CFE

Hacen su luchita los de la UUH

“No cuadra” reforma eléctrica

Que ahora sí cuidan ambiente

Descarta la SEC regreso a clases…Por si quedaban dudas, el que ya dijo que en Sonora no aplicará la postura ventilada por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), de volver a clases presenciales el venidero 1 de marzo, es el Secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, porque aquí se seguirá al pie de la letra la disposición de regresar cuando el semáforo esté en verde.

Prueba de ello es que Guerrero González precisara, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) volvió a ser muy clara, en el sentido de que el retorno a la cátedra en la práctica será seguro, ordenado, gradual y cauto, pero siempre y cuando se cuente con las garantías de salud para toda la comunidad escolar, atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, para que las aulas no sean una fuente de contagio. ¡Órale!

Con esa finalidad es que José Víctor rebelara que han sostenido mesas de diálogo con los representantes de los centros educativos privados, en aras de planificar esa retornada, para que sea viable y con la mayor seguridad para el estudiantado, profesorado y empleados de apoyo en general; aunado a que en el ínter han trabajado en el desarrollo protocolos para que lo que sería esa esperada reactivación que ya se avizora.

Y quien respaldó y secundó lo dicho por el de la SEC, es el presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora, Rogelio Varela Cáñez, al rechazar que vayan a seguirle “la corriente” a los de la ANEP, al manejar que continuarán a la espera de que se den las condiciones para que los alumnos y maestros de nuevo se vean cara a cara, por primero estar el privilegiar la salud antes que otra cosa. ¿Qué no?

Aunque es de entenderse la desesperación que ya hay en ese sector de la educación, por estarse por cumplir casi un año de epidemia y con el aprendizaje en línea y por la TV, de ahí por qué los de la ANEP “se la quieran jugar” por su cuenta, y más después de que el “Pejidente”, Manuel López Obrador, dijera que no se les sancionaría, por estar prohibido prohibir, pero habrá que ver si los papás quieren llevar a sus hijos.

Dan “luz” sobre tarifa de CFE…Quien también ya “dio luz”, en torno al suplicio que implica pagar el recibo de Comisión Federal de Electricidad (CFE), es el candidato a gobernador por la Alianza “Va Por Sonora”, Ernesto “El Borrego” Gándara, al señalar con dedo de fuego que los subsidios autorizados hasta ahora por la Federación han sido insuficientes, y que lo que ya se requiere es que bajen las caras tarifas.

En lo que es una demanda que Gándara Camou aclara que abanderado desde los tiempos en que fuera Senador, e incluso alcalde de Hermosillo, porque hasta ahora sólo se ha llegado a la tarifa subsidiada conocida como IF, cuando lo necesario es un trato preferencial para los sonorenses, por las condiciones climáticas extremas que aquí se padecen, así que más que una subsidiada, pide generar condiciones de igualdad. ¡Zaz!

No en balde es que contendiente del PRI, PAN y PRD resaltara que los cobros excesivos por ese concepto ya no se limitan a la temporada de los infernales calores de verano, sino que ahora también se extendieron al frío, por haber zonas donde es básico usar calentones que funcionan con electricidad para mitigar los “frillazos” invernales, de ahí que las familias nunca descansan, y siempre estén entre comer, o liquidarle a la CFE.

Así que de acuerdo a lo expuesto y propuesto por Ernesto, ya se hace urgente el garantizar que el costo de la “corriente” no se convierta en una crisis para las finanzas familiares, y más en la actual urgencia de salud que las obliga a que estar confinadas, o encerradas para no resultar contagiadas, y que es lo que propicia que consuman más, de ahí que hoy en día a las mayorías no les alcance para sufragar ese servicio. ¡Glúp!

Luego entonces ante ese escenario complicado no está tan descabellado lo ventilado por “El Borrego” Gándara, de que les amplíen el beneficio a los usuarios de por estas ardientes y gélidas tierras, partiendo de que ya se hizo con los tabasqueños, a los que hace poco les “perdonaron” un adeudo de más de 25 años, por un monto superior a los $20 mil millones pesos, y sin que sus condiciones climatológicas lo ameritaran.

Hacen su luchita los de la UUH…Por no haber más lucha que la que no se hace, es que los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) de nuevo acudieron al Congreso del Estado con un nuevo oficio para que le aceleren al trámite de dictamen a la iniciativa de la Ley de los Derechos de los Usuarios del Transporte Público y la creación de una procuraduría especializada en materia de movilidad y transporte.

En esos términos nuevamente están elevando la voz los de la UUH, de la que es dirigente Ignacio Peinado Luna, y es que a más de un año de turnarse esa propuesta a la Comisión de Transporte y Movilidad que encabezada la legisladora, Leticia Calderón Fuentes, es hora de que nomás no ha avanzado, razón por la cual es que una vez más acudieran a la Cámara de Diputados para apurarles en ese sentido. ¡Tómala!

Y es que a decir del “Nacho” Peinado, intuyen que ha faltado voluntad, por estarle dando largas a dos planteamientos que consideran los más prioritarios, como es la indemnización económica temporal para los pasajeros que sean víctimas de accidentes en los camiones urbanos; así como la extensión de un mes del periodo obligatorio para el encendido de aires acondicionados, y que sea del 1 de mayo al 31 de octubre.

Es por lo que advirtieran que de no volver a recibir una respuesta, en los venideros días iniciarían una campaña informativa entre el electorado para enterarlo de quiénes son los tribunos de la aludida comisioncita que no han tenido interés en darle para delante a esa proposición que tendría beneficios directos para el pasaje, pero que muy en ello ya andan encampañados y con todas las negras intenciones de querer relegirse.

No cuadra reforma eléctrica…Si por la víspera se saca el día, dicen que no la que no hay los mejores augurios, es con la contra reforma eléctrica que ya aprobaran en lo general, luego de que los diputados de Morena, PT y PES la mayoritearan, y que es por lo que los felicitara el “Pejidente”, Manuel López Obrador, y es que con ello estarán volviendo al monopolio de la Comisión Federa, de Electricidad (CFE). ¡Vóitelas!

Derivado de que partiendo de la ineficiencia que por siempre ha caracterizado a la CFE, es por lo que pronostican que al de nuevo otorgarle “todos los poderes”, o la preferencia sobre las empresas privadas para producir “luz”, eso hace prever que provocará que aumente el costo de la “corriente”, de ahí que los usuarios tendrían que pagar más, por encima de lo cara que ya está, y es por lo que las críticas no se han hecho esperar.

Desgraciadamente a los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC no les alcanzo para impedir lo que ha sido catalogado como un retroceso eléctrico, al no poder contra la “aplanadora” morenista, que junto con los paleros petistas y pesistas sumaron 304 votos para hacer una cruda realidad esa iniciativa de AMLO, al por su parte únicamente haber sumado 179 sufragios en contra. Así “les echaron montón”.

Aún así lo que es López Obrador estilan que sigue queriendo “tapar el sol con un dedo”, al intentar justificar que con ese cambio, que entre otras cosas se opone a la generación de energías limpias y eólicas, para apostarle a las contaminantes, como las del combustóleo, según él con eso ya se acabarán los “apagones”, como los que se presentaran recientemente y puras de esas promesas “en el aire”. Eso dicen.

Más menos así es como volverán a darle preferencia a la “Comisión”, en aras de querer rescatarla, al igual que al desfondado Petróleos Mexicanos (Pemex), después de que ha quedado más que comprobado que nunca han funcionado, pero para tratar de convencer al pópulo de lo contrario, es que López Obrador hasta dijera que esa es la única forma de apoyar a Sonora con el subsidio de la CFE, porque en contraparte no se iba a poder.

Ahora sí cuidan el ambiente…Aunque pareciera que no, pero sí que ya está prendiendo” la cultura de la denuncia para “abonarle” a la protección del medio ambiente, como lo refleja el reciente reporte de la directora del Instituto Municipal de Ecología, Santa Nápoles, de que tan solo en lo que va del año ya se han presentado casi unas treinta de denunciadas por ese motivo, cuando antes era algo que pasaban por alto.

Porque hasta la primera semana del presente mes de febrero ya se habían aplicado alrededor de una docena de sanciones en esta Ciudad del Sol, por un monto de aproximadamente $240 mil pesos, correspondiéndole la más alta a la quema ilegal que tuviera lugar semanas atrás en el relleno sanitario administrado por la empresa Tec-Med, y el resto por diferentes conceptos de contaminación. ¡Pácatelas!

En esos términos han estado actuando en consecuencia Nápoles Trujillo y sus inspectores, razón por la cual es que llamara a la ciudadanía a “ponerle dedo” a los que atentan contra el ámbito ecológico, a través del 072 de Atención Ciudadana; o por medio de las distintas plataformas que operan, como el Twitter de Cidue; o lo que es la página virtual www.hermosillogob, y también por los correos, o yendo al Instituto. Así las alternativas.

Es por eso del exhorto que le están haciendo a “Juan Pueblo” para evitar daños ecológicos, por lo de la quema de basura, maleza, neumáticos y todo lo que se parezca, ya que también tienen la opción de reportar al número de emergencias del 911, a fin de evitar esas inconsciencias y condenables contaminaderas, como lo prueba el que a la par haya una cruzada contra los que arrojan escombro clandestinamente en predios baldíos.

