¡Dejan que desear! los de DIDI

Da la “Gober” una buena nueva

¿“Huele” a candidata la del DIF?

No abona Guaymas a seguridad

¡Dejan que desear! los de DIDI…Y la que sí que da mucho que pensar, y no precisamente para bien, es la cerrazón que ha mostrado la empresa de taxis virtuales DIDI, que opera mediante una plataforma electrónica, y es que a una semana de que “desapareciera” uno de sus choferes, como es Jesús Ignacio Burrola Salazar, de 28 años de edad, se han negado a proporcionar información que ayude a su localización. ¡Zaz!

Tan han mostrado una insensibilidad y falta de colaboración los regenteadore$ de esa quemada compañía de transporte, que los angustiados y desesperados padres del también joven estudiante de la carrera en Educación Física en la Universidad Estatal de Sonora (UES), tuvieron que llegar al extremo de realizar un plantón frente a las oficinas, a fin de “meterles presión” para que cooperen aportando los datos más elementales. ¡Tómala!

Porque hasta ahora no les han dado a conocer ni la última ubicación que tenía Burrola Salazar al momento de desaparecer, el pasado 19 de febrero, así como quien solicitó su último servicio, por ser las pistas más básicas para poder tener “un norte”, porque desde entonces no se sabe de su paradero, como si se lo “hubiera tragado la tierra”, a pesar de que se padre, Jesús Burrola, asegura que no tenía problemas con nadie. ¡Glúp!

Y es que esa negativa podría interpretarse como que los “sospechudos” de DIDI no quieran entorpecer las indagatorias, pero la cuestión es que igual ha aflorado que por el estilo se han opuesto a informarle a los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que están cargo de la investigación, por lo que de ser cierto, sí que está por demás raro, extraño y todo lo que se le parezca. De ese pelo.

Por suponerse que es a los que más debería interesarles el esclarecimiento de ese hecho que está de no creerse, por la mala fama que de entrada ya les está causando, y con más razón ahora que los familiares del desaparecido ya están haciendo un llamado a no utilizar esa aplicación para solicitar un servicio de traslado, porque si no se preocupan ni por sus operadores, consideran que mucho menos lo van hacer por sus clientes.

Pues así está la inexplicable actitud de hermetismo asumida por los de DIDI, la cual no les abona en nada, sino todo lo contrario, cuando lo más lógico es que luego luego le hubieran “puesto dedo” a la relación de pasajeros con lo que tuvo contacto el día en que ya no lo vieron, para que sea uno de los hilos que sigan de esa madeja en que se ha convertido su sonado y comentado caso que ha dado mucho de qué hablar. ¡Ñácas!

Sin embargo y contrario a eso le han puesto miles de trabas a la familia del perdido, como la de que les dirijan la petición mediante una serie de oficios y puros pretextos de ese tipo, con los que denuncian que sólo les han dado largas, por hasta ahora no haberles entregado esas pistas con las que pretenden llevar a cabo unas pesquisas más precias, de ahí por qué a la fecha prácticamente lo han buscado a ciegas. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Da “Gober” una buena nueva…La que no deja de ser una saludable y esperanzadora noticia, es que trascendiera que ya desalojaron una de las salas del Hospital General del Estado (HGE) que fuera adaptada para atender enfermos de Covid-19, por cómo los contagios han ido a la baja en las recientes semanas, con lo que Sonora se estaría confirmando en color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional. ¡Qué tal!

Pero con todo y esa mejoría, lo que es son los expertos llaman a no confiarse y mucho menos bajar la guardia, en cuanto a las medidas preventivas, porque además de perder la posibilidad de descender a la tonalidad verde, lo que ya permitiría la totalidad de las actividades productivas, eso aumentaría el riesgo de que pudiera registrarse una tercera ola de contagios, como la que hizo crisis el pasado mes de enero. ¡De ese vuelo!

Es por eso del exhorto que hacen a “no volverse la bichi” en la ya entrante Semana Santa, y por el contrario a seguir guardando la sana distancia, por estar más que comprobado que la mejor medicina para frenar la contagiadera, es el frenar la movilidad que no sea esencial, de ahí que lo ideal sería el abstenerse de visitar las playas, aún y cuando ya se han estado viendo muy concurridas, sobre todo las de Bahía de Kino. Así el dato.

En tanto que la otra buena es que la “Gober”, Claudia Pavlovich, ayer anunció que mañana llegará un lote de casi 19 mil dosis de la vacuna Sinovac, lo que permitirá que la campaña de vacunación se extienda a Etchojoa, con lo que será el municipio número 50 en el que todos los adultos mayores de 60 años ya estarán vacunados, con lo que se sumarán a los 15 mil 600 biológicos de Pfizer que también acaban de recibirse.

En lo que son unos nuevos cargamentos que adelantan que servirán para completar el esquema de vacunación de casi todos los empleados de hospitales públicos y privados que están en la primera línea de atención de la pandemia y que de alguna manera es lo que ha permitido que en los últimos días el promedio de infectados sea de más menos cien diarios, para ya contabilizarse más de 66 mil 200; y superarse los 5 mil 660 muertos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿“Huele” a candidata la del DIF?…Quien se supo que desde hoy estará enfrentando nuevos retos, es la directora del DIF Sonora, Karina Zárate, al trascender que este día renunciará a ese puesto para estar en condiciones de posiblemente contender a una diputación local en el próximo proceso electoral, de ahí que esté siendo congruente, por aquello de que “no puede chiflarse y comer pinole a la vez”. ¿Cómo ven?

De ahí que saquen por conclusión que así se le estarían “alineando los astros electorales” a Zárate Félix, y no únicamente por la efectiva chamba que consideran que ha realizado al frente de esa dependencia asistencial, sino además por la cercanía que se sabe que tiene con la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de ahí que la ubiquen como una de su operadoras y ejecutoras de muchos de sus programas. Ni más ni menos.

Y muestra de lo anterior es que hace apenas unos días a Karina se le viera acompañando a Pavlovich Arellano en una gira por la colonia Sahuaro de esta Capital, para hacer la entrega de apoyos productivos y la supervisión de obras, en lo que no fuera un hecho aislado, sino más bien reiterado, por el DIF Sonora ser de las áreas que son punta de lanza para llevarle de los beneficios más prioritarios a la población. ¡Mínimo!

Debido a lo anterior y a esa intensa labor que afirman que ha realizado la hoy ex titular de esa instancia, es por lo que intuyen que cuenta con un posicionamiento natural por el contacto ciudadano que ha promovido, pero además según esto por tener un perfil como el de Claudia, como es el ser una funcionaria “de tierra”, o de esas que están en constante acercamiento con la ciudadanía, para respaldarla desde su trinchera.

Esa es la sensibilidad, sencillez y talacha con la que por algo identifican a Zarate, lo que estilan que podrían ser de sus fortalezas en la nueva misión electoral que tendrá por delante, por encima de que aún no se conozca a detalle el rol específico que “le tocará jugar”, pero que a decir de los que la conocen, dicen que desde ya huele a candidata al Congreso del Estado, por lo que habrá que esperar los destapes para comprobarlo. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No abona Guaymas a seguridad…El que acaba de “dar luz” del porqué de la creciente y quemante inseguridad que campea en los valles de Guaymas y Empalme, donde ahora el hampa quemara dos camiones de transporte de personal que trabajaban para las maquiladoras Tetakawi, es el Secretario de Seguridad Pública estatal, David Anaya Cooley, al apuntillar que en esa área se requiere de una base policíaca. ¡Palos!

Para el caso es que Anaya señalara con dedo de fuego, que casi “tiene la boca chueca”, como dice el dicho, de estar solicitando un terreno en ese inseguro punto entre ambos municipios, para que sea un espacio en el que se instale un estado de fuerza, al menos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PES), por hasta ahora los patrullajes resultar insuficientes, y es que a más de dos años de gestionarlo no ha tenido respuesta. ¡Vóitelas!

Ante lo que deducen que entre los que no han estado haciendo lo mínimo para procurarle seguridad a los ciudadanos, es la alcaldesa guaymense, Sara Valle Dessens, como lo exhibe el que por un simple predio no hayan podido reforzar la vigilancia en ese territorio, pero de forma permanente y no solamente con los operativos que implementan los tres niveles de gobierno, y con los que generalmente llegan tarde. ¡Ouch!

Ya que una evidencia de eso es que un día después de que en la carretera estatal 85 le prendieran fuego al par de unidades transporteriles, con pérdidas materiales cercanas a los $3 millones de pesos, otra vez en ese lugar se suscitó otro ataque violento, al acribillarse a dos personas, cuyos cuerpos dejaron tirados, cuando se supone que por la cosa estar tan “caliente” por el reciente suceso, es que se iban a “calmar”, pero ¡qué va!

Lo que deja en claro que a ese grado es que el crimen organizado ya ha sentado sus reales por esos rumbos, porque lo que son los de la de la Guardia Nacional, que tiene coordinador estatal a un tal Benedicto Santamaría González, nomás no han venido a ser la diferencia, como se esperaba, no obstante y que en su mayoría son militares, pero ahora camuflajeados con ese nuevo uniforme, por cómo han sido rebasados.

