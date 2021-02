¡Ya está que arde! Guaymas

Vuelven a exhibir a los yaqui$

Ignora Federación a “Profes”

Fomentan denuncia anónima

¡Ya está que arde Guaymas!…Donde ya está pasando lo que sólo se veía en el Sur del País, es en la cada vez más insegura municipalidad de Guaymas, que es desgobernada por la alcaldesa morenista, Sara Valle Dessens, y para prueba está el que ahora un comando armado secuestrara e incendiara dos camiones de personal, al interceptarlos la tarde del martes en el valle de Empalme, en la carretera estatal 85. ¡Zaz!

Es por esa razón que los pasajeros vivieran momentos de terror, y no es para menos, luego de que la primera unidad fuera alcanzada por los hombres armados en el entronque con el camino a La Aguilita,donde con varios disparos al aire obligaron al chofer a detenerse, para luego bajar a todos los ocupantes, quienes como consecuencia de esa agresión presentaron crisis nerviosa, de ahí que fueran atendidos por la Cruz Roja.

Y precisamente en ese instante por ese lugar circulaba otro vehículo de transporte de esos, por lo que los delincuentes también le pararon el alto, para igual obligar al pasaje a desalojarlo, para acto seguido prenderles fuego y dejarlos ardiendo mientras huían, ante lo que está de más el señalar que quedaron con pérdida total, al ser consumidas por las llamas, mientras que a los trabajadores los “dejaron a pie”. De ese pelo.

Por lo que así estuvo ese atentado que sale de lo normal, porque no haberse visto antes, aunque con la impunidad de siempre, por cómo nuevamente no detuvieran a los autores, y que por las características del mismo, es que no descartan que pudiera tratarse de una posible represalia por el no pago de derecho de pi$o en esa zona agrícola, por de entrada no explicarse de otra forma tanta violencia extrema. ¿Qué no?

Si se toma en cuenta que unas dos horas antes de que se registrara ese suceso de alto impacto que alertara a todo mundo, ocurrido a eso de las 18:00 horas, lo que es en la colonia Las Golondrinas de ese peligroso puerto se suscitó otro ataque, pero ese sí mortal, cuando un solitario sicario abordó un camión de esos, de la Línea TPG, para ejecutar a balazos a uno de los viajeros, al que identificaran como Azael Fernando.

Así que ahora sí está que arde la inseguridad en esa localidad, y para muestra están esos comentados acontecimientos, que sí que ya son de otro nivel y tono, lo que confirma que los hechos violentos han continuado imparables, con todo y la presencia de la Guardia Nacional, Sedena y en este caso de la Marina, fuerzas que en la práctica no han servido de nada, como una y otra vez se ha seguido evidenciando. ¡Ups!

No obstante y que donde quiera se cuecen, y para seña está que ayer en Hermosillo “levantaran” a dos mujeres en la populosa colonia Solidaridad, de 47 años y 15 años de edad, cuando a eso de las 6:30 de la “madrugada” dizque se dirigían a trabajar, y fueron subidas a la fuerza a un auto negro, sin que se supiera de su paradero, en lo que son unos raptos que ya están llegado a ese grado, por ni las damas estarse salvando.

Vuelven a exhibir a los yaqui$…Y los que volvieron a “poner el dedoen la llaga”, son los de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), cuyo dirigente es Enrique Armando González, al hacerle un nuevo llamado al Gobierno Federal de la 4T para que proceda contra los retenes de cobro, o más bien de robo, que mantienen los yaquis en el tramo carretero entre Guaymas y Obregón. ¡Vóitelas!

Pues de ser unos boteo$ que empezaron siendo “voluntarios”, pasaron a convertirlos en cobros obligatorios, tan es así que han llegado a agredir a quienes no han querido pagar la cuota de $100 pesos que por sus pistolas han impuesto, aunque el gremio que ha resultado más afectado es el transportista, de ahí que otra vez estén “poniendo el grito en el cielo”, y esta vez a dúo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Al ya existir el sentir general de que esos bloqueos de la carretera de Cuatro Carriles ya no son una protesta, sino una forma de vida, o un modu$ vivendi que beneficia de manera ilegal a los vívale$ de esa etnia, de ahíque lo menos que se diga queno les interesa el que hay un diálogo, o acuerdo para levantar esa rebelión, por ser gente que lo que menos que quiere es trabajar, por tener fama de holgazane$. ¡Palo!

Y es que en base a cálculos que se han hecho “a ojo de buen cubero”, consideran que mensualmente captan un promedio de más menos unos $144 millones de pesos, partiendo de que por esa rúa transitan unos 8 mil camiones de carga en ese lapso, por lo que así está la minita de oro en que han convertido la excusa de sus demandas, con los seis filtro$ que han colocado entre Vícam y Loma de Guamúchil. ¡Mínimo!

Eso explica por qué no ha habido poder humano que haya podido quitarlos, y ni porque ya les estén resolviendo sus exigencias, y es que ahora lo que más les interesa es el dineral que a la mala captan, al e$quilmar a quienes ninguna culpa tienen de su conflicto, aunado que no rinden cuentas sobre esas millonadas, cuando a las que deberían de presionar es a las instancias federales, y no a los ciudadanos.

Ignora Federación a “Profes”…La que una vez más se está demostrando que no ha hecho la tarea en materia educativa es la Federación y para quien dude lo anterior ahí está la manifestación que ayer hicieran profesores interinos venidos de diferentes partes del Estado, quienes cerraron el cruce del bulevar Luis Encinas y Rosales para exigir su basificación que han demandado por años. De ese tamaño.

En esos términos “pusieron los puntos sobre las íes”tales maestros de diferentes grados escolares y procedentes de Caborca, Navojoa, Nogales, Magdalena, Altar, entre otros municipios, quienes en un principio advirtieron que no se moverían del lugar hasta no tener un acercamiento con las autoridades estatales, después de que las federales los han ignorado, a pesar de que es a las que compete resolver esa problemática. ¡Ñácas!

Sin embargo es de entenderse que ya estén llegando a ese nivel de desesperación los más de mil 628 “Profes” que están en esa condición de interinato y sin contar con una base laboral, después de que lo que es el “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, ni el vidrio les bajó de su suburbona, cuando intentaron abordarlo a su salida del aeropuerto en su reciente visita, de ahí por qué ya estén radicalizando esa añeja petición. ¡Glúp!

Toda vez que al ni siquiera haber un representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los atienda, a lo más que han llegado es a contactar al superdelegado de Bienestar Social, Jorge Taddei, pero sin que les ofrezca una solución, al únicamente haberles salido conque tendrán que apegarse a los lineamientos para ese efecto, como es el someterse a la aplicación de exámenes para que sean basificados. Así el dato.

No obstante y que la actual pandemia de Covid-19 a postergado esos procesos evaluatorios, que aseguran que terminaron de complicarse y burocratizarse con la contra reforma que aprobara López Obrador, lo que habla del porque ya salieron a las calles para que no les den más largas, de ahí que amenazaran con cerrar más vialidades, e incluso llevar a cabo plantones permanentes, a fin de que los tomen en cuenta. ¡Pácatelas!

Fomentan denuncia anónima…Con la que sí que aplica aquello de que ¡si no se queja, no se queje!, es con innovadora estrategia que acaba de poner en operación la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la que es titular, David Anaya Cooley, consistente en la creación del portal web 089.sspsonora.gob.mx para quienes deseen interponer una denuncia segura y anónima, y de esa forma no verse comprometidos. ¡Órale!

Pero por si eso fuera poco también junto con pegado implementaron una aplicación móvil y redes sociales para difundir información preventiva, de ahí que Anaya Cooley resaltara que con esas nuevas vías y canales de comunicación reforzarán la participación ciudadana, por ser la que hace la diferencia contra el hampa en todas sus modalidades, a través de las denuncias que hacen, por ser los primeros respondientes. ¡Qué tal!

Ya que hoy por hoy cuentan con otros mecanismos de contacto entre la sociedad y gobierno, como son la línea de emergencias 9-1-1; así como el número 089; los chats de MAS en Whatsapp; además de las aplicaciones Mujeres Seguras; Antiextorsión Sonora y Comercio Directo al Centro C5i (Codice), de los cuales la mayoría son alternativas que han innovado y que ya son considerados como un ejemplo a seguir.

De ahí que adelanten que lo que es la página 089.sspsonora.gob.mx no será la excepción, en cuanto a los positivos resultados esperados, y cuyo diseño está homologado al modelo de atención del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que los interesados podrán acceder desde cualquier navegador para “poner dedo” con relación a cualquier anomalía de la que sean testigos.

En lo que es una nueva opción de ¡S.O.S! que se complementará con la ya existente línea telefónica 089, porque permitirá atender y darle seguimiento a “los pitazos” que les lleguen anónimamente, y de una manera confiable y secreta, eso en coordinación con los tres órdenes de gobierno, dependiendo a quien competa proceder en consecuencia, porque lo que importa es darle una respuesta a quienes están dando la alerta.

Y tan han dado resultado esos adelantos tecnológicos, que José David rebelara que han tenido numerosos casos de éxito en la atención de esos reportes, ya que tan solo en el 2020 recibieron y canalizaron 12 mil 720;en tanto que ya suma mil 328 en lo que va de 2021. Ni más ni menos.

