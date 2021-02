¡Desvía la atención detención!

“Tiende puentes” la alcaldesa

No atiende lo mínimo la Cidue

Una elección de mucho cuidado

Desvía la atención detención…A quien sí que “le cayó como anillo al dedo” la sorpresiva detención de Emma Coronel, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es al “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, porque con eso se desvío la atención, en torno a las presuntas corruptelas por más de $67 mil millones que les sacara a relucir la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Cuenta Pública 2019.

Toda vez que el arresto de Coronel Aispuro, de 31 años de edad, en el aeropuerto Dulles International, una localidad cercana a Washington, acusada de tráfico de drogas y de ayudar a escapar a Guzmán Loera de la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, México, en julio de 2015, acaparó la atención de todo mundo, de ahí el porqué de momento pasara a segundo plano la balconeada que le dieran al Gobierno Federal de la 4T.

Con todo y que ya tuvieran una reacción los reclamos de López Obrador, por a la clásica salir con que él tenía otros datos, eso con relación al costo que tuvo la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y es que lo que es la ASF a las horas se retractó, al ahora manejar que la cifra no superó los $331 mil millones de pesos, que es un 232% más elevada que la que había sido calculada por la Federación, por lo que así se dio la “corrección”.

Así estuvo la rectificada, después de que Andrés Manuel los tachara de exagerados, luego de que vía un comunicado salieran con que el monto es menor a lo estimado inicialmente por una “deficiencia metodológica”, lo que no por nada genera muchas sospechas, por no ser nuevos en esos cálculos, como para equivocarse con tantos millones de diferencia, lo que huele a que les hizo mella la presión presidencial.

Aún y cuando la ASF apuntillara que la citada costosa suspensión aérea podría aumentar debido a cambios en las condiciones de deuda del País, a partir de que aún adeudan más de 4 mil millones de dólares en bonos del Fideicomiso Mexcat, y que es por lo que precisarán, que una vez que cuenten con más elementos determinarían lo que realmente “$e perdió” por haber dejado “a medio chile$” esa construcción. De ese pelo.

Sin embargo lo que hace suponer que el titular de esa Auditoría “Superior” ya “se arrugó”, cual es el caso de David Colmenares, es que igual a la par negaran lo que dé inicio habían ventilado, de que la que les puso trabas para que no la revisaran y auditaran, es la por algo cuestionada Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, cuando es la que debería poner el buen ejemplo. ¡Ya mero!

De ahí que a cómo está esa reculada, no descartan y que Colmenares Páramo al rato se desdiga del rosario de irregularidade$ que le detectaran a un sinfín de dependencias federales, y no utilizar bien los dineros del pueblo, a tal grado que apuntan que son el doble de las que le ventanearan al ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, en su primer año de gestión, lo que ya son palabra$ mayore$, por la mala fama que se machucara. ¡Palos!

Y seguramente que más valor “agarró” AMLO, después del “aire” que ayer le “viniera a echar” su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, al acompañarlo en su conferencia mañanera, y quien es otro por el estilo, porque lo menos que dijo es que México tiene el presidente que “se merecen los mexicanos”, por lo que así estuvieron los “cebollazos”, de ahí que el Mandatario mexicano hasta a la ONU calificó de ser “un florero”.

“Tiende puentes” la alcaldesa…La que ha seguido “tendiendo puentes” en beneficio de los hermosillenses, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para muestra está el que ahora inaugurara un puente vial en el sector conocido como Las Cuevitas, al Norponiente de la ciudad, el cual les permitirá cruzar de forma segura el canal Lázaro Cárdenas, aún en época de lluvias, y es que antes quedaban incomunicados.

Por lo que con esa obra recién terminada, en la que invirtieron unos $9 millones de pesos de las arcas municipales, sí que Célida Teresa prácticamente estará “sacando a flote” a las alrededor de 2 mil 500 familias que viven en esa zona, al con ella resolverles el grave problema de seguridad y conectividad que les provocaban las avenidas pluviales, de ahí que hasta inundaciones llegaban a enfrentar. De ese vuelo.

No en balde es que los vecinos le agradecieran a López Cárdenas por rescatar a esa área en la que habitan, porque con ese pasadizo macizo, por ser de concreto, les mejorara el entorno y la calidad de vida, luego de que por años estuvieran en el olvido y la desatención por parte de los gobiernos municipales anteriores, y es que de aquí pa´l real en los próximos aguaceros ya no tendrán que “arriesgar el pellejo” al pasar. ¡Qué tal!

Y para que se den una idea de la trascendencia que tiene ese puentecito que les construyeran y que era una de sus demandas más sentidas, es que se trata del único acceso con el que cuentan por lo que es el borde del mencionado arroyo, de ahí que cada vez que llovía muchos tenían casi que nadar para llegar a sus casas, por lo que hasta muertes ya se han registrado, debido a que algunos “se los llevó” la corriente. ¡Tómala!

Luego entonces así han estado los aciertos en esa materia por parte de la “Presimun” emanada de Morena, y para prueba está el que también ya concluyeron lo que es la pavimentación y rehabilitación de la lateral Sur del puente vial del García Morales y Solidaridad, con una inversión de casi $6 millones de pesos del Municipio, en lo que es un punto que igual se inundaba con los chubascos, de ahí que estaba muy dañado.

No atiende lo mínimo la Cidue…Y se ha continuado evidenciando, que el que ha todas luces ha estado descuidando los pequeños detalles, por andar con las obras grandes, es el por algo criticado de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo Atondo, lo que pone de manifiesto que simplemente “no ha dado el ancho”, por no estarlo abarcando todo. ¡Vóitelas!

Aunque para quien dude lo anterior para seña está un zanjón que dejaron abierto en pleno Centro de esta Capital, como es casi en la confluencia del transitado bulevar Luis Encinas y calle Revolución, y el cual ya tiene no días, sino semanas, provocando un caos vehicular, por el alto que tienen que hacer los automovilistas para no caer de sopetón en ese hoyón, que resulta por demás inexplicable que a la fecha no hayan bacheado.

A ese extremo esta la evidente negligencia de José Eufemio y compañía, y a quien todo hace indicar que le están quedando mal sus segundones de abordo, por no tener la más mínima capacidad de monitoreo, como para no darse cuenta de esas deficiencias que exasperan, o hacen trinar a los ciudadanos, cada vez que con sus autos caen en esos hoyancos que no tienen razón de ser para permanecer por tanto tiempo abiertos. ¿Qué no?

Aunado a que es una falla que refleja que para nada se están coordinando con el resto de las dependencias municipales, cuando se supone que la Cidue debería de ser la cabeza, para todo lo que tiene que ver con esas reparaciones, o remendadas, pero ¡qué va!, como lo exhibe esa apertura que dejaran casi casi de banqueta a banqueta en la vialidad en cuestión, sin que sea hora de que se dignen a “arreglarla”, lo que está de no creerse.

De tal forma que si eso sucede en unas vialidades que están tan céntricas y visibles, ya se imaginará el cómo estarán otras ubicadas en las orillas de esta Ciudad del Sol, las cuales se da por descontado que mucho menos tendrán esperanzas de que las reparen, lo que contrasta con los trabajos de pavimentación que se llevan a cabo, pero ni así se vale el que caigan en esa dejadez, como es la de no atender lo más mínimo. ¡Zaz!

Una elección de mucho cuidado…Quien vaya que ya despejó dudas con referencia a la pandemia y de cara a los comicios del próximo 5 de junio, es el tildado de discriminativo presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al adelantar y declarar con todas sus letras, que lo que es en Sonora las elecciones y la democracia no serán una víctima más del Covid-19. ¿Será?

Más menos así está el alentador vaticinio de Córdova Vianello, al exponer el dato de que con todo y la epidemia de dicha enfermedad, pero la realidad es que a 103 días de que se realice la jornada electoral en la Entidad, para elegir Gobernador, diputados federales, locales y alcaldes, según esto la respuesta de la ciudadanía para lo que será la integración de las casillas ha sido muy positiva. ¿Cómo la ven?

Para el caso es que señalara que hasta el momento de las 284 mil 360 personas que fueron insaculadas, han sido visitadas 105 mil 470, lo que representa un 36.95%, y de esos ya se tienen 6 mil 353, es decir el 8.77% del total ya en condiciones de ser funcionarios de los centros de votación, de ahí que considerara que van en tiempo y forma para seleccionar a los operadores de los más de 3 mil 750 que habrá. Ese es el plan.

Ante lo que se concluye que serán unas votaciones muy cuidadas, y de cuidado, por aquello de esos letales resfriados, de ahí que Lorenzo anticipara que en los próximos días empezarán a difundir los protocolos sanitarios que han aplicado en las visitas a los domicilios, así como en la capacitación electoral, además que procurarán que sean instruidos de manera virtual para bajarle a la posibilidad de contagios. ¡Órale!

