Sigue muy clara Claudia…El que ya no es una casualidad, sino más bien una realidad, es el gobierno de cuentas claras que ha encabezado la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que por tercer año consecutivoSonora ocupara el primer lugar nacional con menos monto observado en la Cuenta Pública 2019 que acaba de dar a conocer la Auditoria Superior de la Federación (ASF). De ese pelo.

Porque traducido al castellanoese positivo resultado significa que en el Estado han aplicado correctamente los dineros públicos, derivado de que dan cuenta que desde el inicio de la actual gestión de Pavlovich Arellano han impulsado acciones en materia de control y prevención para cumplir con el compromiso de tener una administración transparente que responda con hechos al reclamo ciudadano de combate a la corrupción.

Y para los que no saben que es la ASF, se trata del órgano fiscalizador que depende de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que cada año audita el gasto federalizado de los gobiernos federal, estatales y municipales, por lo que en esta ocasión presentó el tercero y último informe del ejercicio 2019, con el que dieron a conocer los saldos de las auditorías practicadas a los tres órdenes gubernamentales. ¡Órale!

De tal suerte que a la Entidad esta vez le auditaron $37 mil millones de pesos, pero nuevamente resultando con la menor cifra por aclarar, equivalente a solo $605 mil 200 pesos, de ahí el porque es que otra vez hubiera punteado en ese apartado que tiene que ver con la transparencia, lo que habla del porque Claudia está posicionada entre los gobernantes más reconocidos en ese ámbito de los buenos manejos financieros.

Así que si se toman en cuenta los números obtenidos desde 2016 a la fecha, el Gobierno estatal se mantiene entre los tres primeros lugares de la República Mexicana en el adecuado uso de los recursos federales, eso luego de la revisión a los fondos etiquetados relativos a la Educación, Desarrollo Social, Seguridad, infraestructura y demás; es decir, le checaron $7 de cada $10 pesos que se gastaron. ¡Qué tal!

Al ser un logro que se dice fácil, pero lo relevante del mismo es que se da después de estarse entre los seis peores de México en ese apartado, luego de que en el 2014 la región sonorense se ubicara en el sexto puesto con más pero$, de ahí que se esté pasando de andar entre los que tenían más tache$, a ser el puntero en ese terreno, por lo que así ha estado el progreso en lo relacionado con esa transparencia. Ni más ni menos.

Luego entonces los auditados tendrán 30 días para aclarar el dato, a fin de evitar que no salgan con que a Chuchita la bolsearon, porque ya después la ASF se toma un lapso de cuatro meses para resolver sí se solventan o no dichas observaciones, o séase si las dan por buenas, aunque dicen que por estos lares ya trabajan en esas aclaradas, en aras de que queden despejadas antes de que sean notificados formalmente.

Más menos así está el acierto de la Mandataria estatal, en eso de la rendición de cuentas, y que es por lo que ya se ha ganado el reconocimiento de propios y extraños, y no es para menos, por ser una de las exigencias ciudadanas más sentidas, como es la de impedir que continúen las raterías con cargo al erario, de ahí por qué ha seguido siendo la diferencia, y a una tras otra, por ya ser varias reconocidas de las que ha sido objeto.

¡“Calienta”! la ASF a AMLO…Y una vez más se demostró que no hay “píor” ciego que el que no quiere ver, porque con relación a los informes difundidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el que luego luego respingó con su clásica expresión de que él tiene otros datos, es el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, después de que no le fuera nada bien al gobierno federal que representa. ¡Tómala!

Ciertamente que no es para menos que López Obrador se pusiera a la defensiva en su conferencia mañanera, o mentidera de ayer, luego de que la ASF le sacara a balcón irregularidade$ por $67 mil 498 millones de pesos, después de realizarle mil 358 auditorías, incluidos los principales programas, proyectos y megaobras que ha promovido con su llamada 4T, de ahí que como siempre optara por salirse por la tangente. Así la negación.

Y es que ante esa nueva ventaneada, o “torcida” que le dieran, a la usanza de inmediato politizó esos informes, al declarar volada e irresponsablemente que: “Están mal sus datos; yo tengo otros datos y se va informar aquí, ojalá lo hagan la ASF, porque están dando mal la información a nuestros adversarios. Yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”, por lo que así estuvo su salida fácil ante esas observancias.

Así que ante esa obvia falta de seriedad por parte de quien debería poner el ejemplo, cuando menos guardando las formas y prometiendo que va a verificar esas auditadas, es que ya nomás faltó y que volviera a decir: ¡Al diablo con las instituciones!, o de que se trata de ¡un “compló”!, y es que de exagerados “no los bajó,” aún y cuando está más que demostrado que son una institución sería y con años de experiencia.¡Mínimo!

Aunque todo hace indicar que el dato que más “calentó” a AMLO, es el relacionados con el Aeropuerto de Texcoco y el costo que representó suspender su construcción, unos $300 mil millones, y es que a la postre con eso se estaría confirmando el error que fue su suspensión, a la par de que con eso se están evidenciando los supuestos “manotello$” que ha habido en muchas de las dependencias federalizadas. ¡Pácatelas!

Por lo pronto y después de esa “levantada de faldillas”, reportan que ayer sospechosamente se cayó la página web de la ASF, muy seguramente que para impedir que los mexicanos chequen esos faltantes. ¿Será?

Otra vez cancelan Expo-Gan…Quienes está claro que por adelantado ya se resignaron a que por segundo año consecutivo no tendrán las pingue$ ganancia$ que obtienen con la feria Expo-Gan, son los de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), cuyo cabecilla es Héctor Platt, al desde ya anunciar que otra vez la suspenderán por lo de la pandemia del Covid-19, como ya lo hicieron en el 2020.¡Vóitelas!

Ante lo que está de más el apuntillar que una vez más se les cebó la posibilidad de sacar el dineral que obtienen con esa también llamada la “cantina más grande” de Sonora, por cómo los meses en que la celebran ya están prácticamente a la vuelta de la esquina, como son abril y mayo, de ahí que ya mejor no la estén contando, y no precisamente porque les preocupe mucho la salud del pueblo, como lo quieren hacer ver.

Eso aunado a que deben de estar muy conscientes que esa Exposición Ganadera (Expo-Gan) ha provocado también una afectación en la economía de la ciudadanía, lo que pone de manifiesto que “el horno no está para bollos”, y menos para ese tipo de fiestas, por estar catalogadas como un “de$plumadero”, al por todo sacarle dinero a los asistentes, principalmente con el mal afamado Palenque de gallos. ¡Así el $aqueo al pópulo!

Casi por nada es que Platt Martínez y compañía están “tirando la toalla” antes de tiempo, al manifestar que no prepararon nada, por considerar que esa epidemia todavía va para largo, en tanto no se vacuna a la población, tan es así que con todo y que ha amainado en las últimas semanas, pero aún así todavía están alertando contra una posible tercera ola de contagios, de ahí que estén llamado a no confiarse. ¡Cuando menos¡

Pero con todo y ello lo que son los ganaderos, o ganones regenteadore$ de la UGRS, no pierden las esperanzas de hacer algo, de ahí que Platt ventilara que si para octubre o noviembre la cosa mejora, podrían organizar algún evento conmemorativo, pero que ya nomás sería para la rancherada, más no para el público en general, o sea para lo que es la “festejancia” y la entrega de reconocimientos que hacen entre ellos. ¿Será?

Abona SEC a la no deserción…Ante el dato que saliera a relucir, de que pronostican una deserción de 6.5 millones de estudiantes en el País por lo del Covid, sí que adquiere más relevancia el que recién haya concluido con éxito el proceso de Preinscripción en Línea de la SEC para el ciclo escolar 2021-2022, con un registro de más de 108 mil alumnos de primer ingreso a preescolar, primaria y secundaria. De ese vuelo.

Pues en base a lo rebelado por secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, tal numerología representa el 81.86% de la demanda estimada de nuevos alumnos, al lograrse niveles similares a los de dos años anteriores, desde que se instituyera ese sistema para programar y planear con anticipación esa ingresada, en aras de fomentar el que hay una mayor matrícula, pero de una forma más organizada. ¿Qué no?

Eso por ser una estrategia con la que José Víctor y sus operadores fomentan el que con tiempo los padres de familia inscriban a sus hijos, como lo refleja que del total que hubo ahora, 27 mil 043 corresponden a los preinscritos en kinder; 38 mil 178 a primero de primaria; y 43 mil 435 a primero de secundaria, pero todavía quedando lugares disponibles para aquellos que les haya sido imposible hacer ese trámite. Así la oportunidad.

Y para el caso es que destacaran que los municipios de Arivechi, Baviácora, Bavispe, La Colorada, Divisaderos, Huachinera, Huépac, Ónavas y diez más, son los que cumplieron con la meta del 100% de registros; mientras que en Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Caborca y San Luis Río Colorado los porcentajes rondaron por encima del 80%, por lo que así es que pasaron la prueba.

