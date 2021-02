Convence “Gober” a AMLO

Convence “Gober” a AMLO…Quien volvió a demostrar que se logra más con miel que con hiel, o con los buenos oficios que ha exhibido, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que en la visita de fin de semana del “Pejidente”, Manuel López Obrador, le sacara el compromiso de aportar lo que falta para equipar el nuevo Hospital General de Especialidades y de pilón lo del $ub$idio pa´ la “luz”.

Más menosesa es la comprometida que Claudia le diera a Andrés Manuel, para terminar “al cien” dicho nosocomio que actualmente se encuentra al 85%, y con el que se reemplazará el ya rebasado Hospital General del Estado (HGE), el cual ya cumplió su vida útil de más de 80 años y que hoy resulta insuficiente para la demanda de la población usuaria de sus servicios, de ahí que no será uno nuevo, sino una sustitución. ¡Órale!

Y es que Pavlovich Arellano hizo que López Obrador se sensibilizara y solidarizara con esa sentida obra hospitalaria, de ahí que durante el recorriendo que hiciera por ese moderno centro hospitalario, que ya están detallando, junto con el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, es que anunciara $800 millones de pesos para equiparlo, y que con ello quede concluido en junio, para tentativamente inaugurarlo en julio. ¡Qué tal!

O séase que así estuvo la labor de convencimiento de la Mandataria Estatal, a la que además en algo debe de ayudarle la charola que hoy en día ostenta como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como para que el “Presi” de la Nación le autorizara esa inversión, que se aclarara que no será en efectivo, sino en especie, por la Federación tener mejores opciones para adquirir esa clase de equipos.

De ahí que con eso se está asegurando que esa edificación tenga un final feliz y saludable, y que de paso a Pavlovich le toque cortar el listón inaugural, después de ser su promotora, y es que en la primera etapa para levantar el edificioinvirtieron $670 millones; mientras que en la segunda se canalizaron alrededor de $528 millones, $203 millones del Insabi y unos 325 millones de un crédito aprobado por el Congreso del Estado.

Razón por la cual es que después de esos mil 200 “melone$” invertidos, lo “palomeado” por AMLO vendrá a ser algo así como la cereza en el pastel, para concretar esa equipada que le hace falta a ese Hospital General de Especialidades y que se convierta en el más moderno del Noroeste del País, de ahí que la Ejecutiva dijera que aunque ha sido un ir y venir, pero que habrá de dar las vueltas que falten para concretarlo. De ese pelo.

Pero por si eso fuera poco y ya con la aviada, lo que es en el marco de la inauguracióndel cuartel de la Guardia Nacional en Hermosillo, la gobernante sonorense aprovechó para adelantarse y desde ya gestionarle el subsidio de la tarifa 1F para los 72 municipios, en lo que es un apoyo que se solicita cada año y que hoy más que nunca ser hace necesario por los efectos de todo tipo que ha tenido la pandemia de Covid-19.

No por nada es que AMLO expresara: “Me da mucho gusto estar en este Estado tan importante, Sonora, e informarle al pueblo de Sonora que llevamos muy buenas relaciones con la gobernadora Claudia Pavlovich, tan es así que me venía platicando acerca del subsidio de la luz, pero pensé que me iba a mandar un oficio que no me iba a emplazar como lo hizo, claro que vamos a apoyar de nuevo a Sonora con el subsidio a la luz”.

Luego entonces con eso hizo valedero aquello de que, ¡a la que madruga Dios y en este caso el Presidente la ayuda, además de que con eso quedara constancia de la buena vibra que hay entre ambos. Así el dato.

“No la libra” alcalde Librado…Para que vean que donde quiera se cuecen habas y gandallas, para evidencia está que todavía se comenta “la trampa” en que incurriera el alcalde morenista de Caborca, Librado Macías, luego de que en días pasados se trasladarse al municipio vecino de Oquitoa, ubicada a 40 kilómetros, para vacunarse contra el coronavirus, a pesar de que es una jurisdicción que no le corresponde. ¡Tómala!

A ese punto de ganón sevio Macías González, de ahí por qué “le llovieran” críticas en las redes sociales, después de que lo ventanearan, al grado de que se convirtiera en noticia nacional, y no es para menos, por ese gandallismo del que hiciera gala, y con el mayor cinismo del mundo, al salir con la excusa de que “le pusieron un cuatro”, eso luego de que difundieran la foto cuando lo están vacunando. ¡Vóitelas!

Eso al manejar la versión de que en esa municipalidad, dizque sobraron seis vacunas, razón por laque lo llamaron para que se la aplicara, por ser adulto mayor de 60 años, y además porque supuestamente iban a caducar, en lo que es una versión que obviamente nadie le creyó, y más porque ni siquiera han terminado de vacunar al personal médico de su localidad, de ahí que lo más lógico es que hubieran enviado a “doítores”.

Sin embargo como tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarrar la pata, o el brazo para vacunarlo, está claro que quienes también quedaron en entredicho son los llamados Servidores de la Nación y los integrantes de la Guardia Nacional, por ser los que participan en esa campaña de vacunación, precisamente para evitar que se adelanten en la lista, como igual ya ha ocurrido en otras partes de la República Mexicana.

De tal forma que así se dio la complicidad para favorecer al abusón de Librado, que por algo no salió bien librado, por haberse inmunizado cuando no le tocaba, al no ser residente de Oquitoa, en lugar de esperarse a que lleguen a su localidad caborquense, de ahí la duda que hay, de si igual no resultó beneficiada su esposa, la también “candidota” a diputada por Morena, una tal Guadalupe de Macías. Así la “quemada”.

Afloran candidato$comprar$a…Vaya que sí que fue un fin de semana de registros de candidato$comprar$a a la gubernatura, en la víspera en que se venciera el plazo por parte del Instituto Estatal Electoral, por la “clase” de “cartuchos quemados” que postularan partiditos como el de nueva creación llamado Redes Sociales Progresistas (PRSP); así como el Partido Encuentro Social (PES), al de todos no hacerse uno. ¡Zaz!

Toda vez que lo que es el PRSP destapó y lanzó como “El Borras” al ex panista y ex alcalde de Nogales, Cuauhtémoc Galindo Delgado, a pesar de que en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora tiene abierto un expediente por presuntas corruptelas en su trienio 2015-2018, pero ni eso impidió que se prestara para participar en esa simulación polaca, con la que suponen que a todas luces intentaría negociar inmunidad.

En tanto que por el estilo dicen que está el caso del ex priísta y también ex “Presimun” de Guaymas, Carlos Zataráin González, el mal afamado “Bebo”, a quien los del PES están sacando del baúl de los recuerdos para que “haga ruido” político, no obstante y que no goza de la mejor imagen, de ahí que por un tiempo tuviera que irse del puerto para “picar piedra” a la Ciudad de México, al haber quedado como “apestado”. ¡Palos!

Mientras que lo que son los de Fuerza por México, que más bien se ven muy débiles, a la hora de nomás estarle apostando a conservar el registro que acaban de conseguir, se inclinaron por una candidata, o más bien cándida, a la que no conocen ni en su casa, como es una tal Rosario Robles Robles, que para mayores señas es una maestra de la Universidad Estatal, y párenle de contar, de ahí que no tenga experiencia en eso de la grilla.

No obstante y que el sentir general que hay, es de que son unos partidos “ paleros”, por estar identificados con Morena, y que por no tener ninguna opción de ganar solamente servirán para “golpear” a la verdadera oposición, que es la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD, de ahí que digan que todo pinta para que le “engorden el caldo” al abanderado moreno, Alfonso Durazo, además de ir por las millonarias prerrogativa$.

Va pa´ largo la vacunación…Ahora sí que a partir de los datos que han aflorado, sobre lo que está claro que no han dicho toda la verdad, es en torno a lo que va a tardar el proceso de vacunadas contra el Covid, porque de acuerdo a los cálculos “a ojo de buen cubero” que ya se han hecho, diagnostican que al ritmo actual, si acaso apenas se vacunaría a un 70% de los mexicanos de aquí al 2085. ¿Cómo la ven?

Por lo que partiendo de que hoy en día sólo se ha inmunizado a menos un 1% de la población en el País, lo que es una proyección nada alentadora, a pesar de la gravedad de la situación, por las pérdidas humanas y todos los estragos que ha causado esa pandemia de letales resfriados, eso en base a sitio web denominado Covidvax.live, que es donde manejan estadísticas sobre esos porcentajes de inmunizadas en el mundo. ¡Ups!

Lo anterior al revelarse que México cuenta con unos 128 millones de habitantes, de los cuales solo habían vacunado a poco más de 720 mil, en lo que es una cifra que representa el 0.56% de esa millonada de personas, lo que explica por qué ya se han realizado manifestaciones por parte del personal médico, porque todavía no habían sido recibido ese biológico en su totalidad, no obstante y el riesgo en que están. Así el déficit que hay.

Así que a diferencia de los Estados Unidos, donde adelantan que para el venidero mes de abril ya estarían protegidos todos los gringos contra ese virus, lo que es por estos lares tal vez tengan que pasar años para que eso suceda, con todo y que no se está contemplado a los niños, ni mujeres embarazadas, de ahí que derivado de ese mal pronóstico, es que se da por descontado que continuarán las muertes y contagiados.

