Un fraude lotes campe$tre$

Quitará CFE los “diablitos”

Se pasa de nepoti$mo alcalde

Cierran la llave del acueducto

Un fraude lotes campe$tre$…Y como vale más tarde que nunca, sí que está como para ser tomada en cuenta la alerta lanzada por el Síndico de Hermosillo, Fermín González Gaxiola, de que la venta de lotes campestres en la ciudad representa un riesgo de fraude, pues muchos los ofertan con la promesa de que en un futuro el Ayuntamiento les introducirá servicios públicos, lo que es por demás falso. De ese pelo.

Así está la advertencia hecha por González Gaxiola, al aclarar y apuntillar que al no estar incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo Municipal, no son responsabilidad de la Comuna en ese sentido, ya que generalmente son terrenos ejidales, por lo que no pueden ser regularizados por el municipio, como es el caso de Río Azul, ubicado rumbo a Ures, que son de los que han usado ese “gancho” para vender. ¡Tómala!

En lo que es una fraudeada, o abu$o de confianza en perjuicio de los compradores que ha proliferado, como lo exhibe el que existan otros casos de ese tipo por rumbos de Bahía de Kino, donde por el estilo devastaron cierta extensión de un predio para crear un fraccionamiento de esa índole, cuando la cruda realidad es que se trata de propiedad privada, por lo que la municipalidad no puede interceder en esas timadas. ¡Vóitelas!

O séase que más menos así está esa vaquetonada contra la que están previniendo, para que no sigan sorprendiendo a los ciudadanos con el cuento de que al comparar y terminar de pagar uno de esos terrenitos en las afuera de esta Capital, según esto tendrán derecho a contar con las prestaciones básicas que otorga el gobierno municipal, lo cual se desde ya están precisado que no es verdad, sino más bien una falsedad.

Y es que sucede que dichos vívales los presentan muy bonitos, como es con calles trazadas y espacios recreativos, y a precios accesibles, pero sin contar con la autorización, y muchos menos los respectivos permisos de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), así como del Implan ni demás instancias, lo que habla del porque después salen a protestar, una vez que descubren la estafa.

De ahí que González dejar muy en claro, que si alguien comercializa esas extensiones de terreno, por ser de particulares son los dueños y vendedores los que está obligados a dotarlos de “luz” y agua, a diferencia de los del Real del Alamito y Real del 14, que gestionaron la respectiva anuencia, pero de ahí en fuera por los demás no responde el gobierno local, por lo que sobre aviso no habrá engaño. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Quitará CFE los “diablitos”…La que no deja de ser una incongruencia más de la actual administración federal morenista, vía la CFE, es que por un lado recién le hayan condonado los adeudos de más de 25 años a los tabasqueños, y por otro estén anunciando que procederán a quitar “los diablitos” que colocan en las invasiones de terrenos que hay a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¡Pácatelas!

Eso explica por qué en días pasados los habitantes de la invasión el Guayacán de esta Ciudad del Sol bloquearon el bulevar Progreso y Olivares, para exigir que les reinstalaran el servicio irregular con el que se abastecen por medio de esas hechizas conexiones eléctricas, después de que los técnicos de la “Comisión” los desconectaran, como parte de esa campaña nacional que iniciaran para combatir ese “robo” eléctrico. ¡Zaz!

Con lo que se pone de manifiesto que a unos les están perdonando unas trácalas millonarias calculadas en más de $11 mil millones de pesos, como era las que tenían los clientes de Tabasco; en tanto a que a la par les dio por proceder contra los invasores de predios, que por no estar regularizados no pueden contratar los servicios más básicos, como ese y el del agua, lo que habla del porque no descartan que surjan una ola de protestas.

Lo anterior luego de que el secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez Vejar, confirmara esa cruzada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con todo y el costo político que les implicará, de ahí que lo que es el municipio hermosillense ya le encontró una salida provisional a ese problemón social, como será con la colocación de mufas colectivas en esos asentamientos ilegales que están en procesos de regularizarse. ¡Órale!

Luego entonces ante esa inhumana disposición del titular de esa paraestatal, como es el caso del carcamán político de Manuel Barlett, los de la Comuna no tuvieron otra opción más que pactar colocar transformadores temporales en esos lugares, mismo que pagarán, así como la facturación por el consumo, a reserva de ver de a cómo le hacen para recuperar esa pagadera, a fin que no siga “la pegadera” de gritos y el cierre de calles.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se pasa de nepoti$mo alcalde…Y se sigue confirmando que los morenistas $alieron peor que los que se fueron, para eso de no querer “$oltar el “hue$o”, y convertir el servicio público en un negocio familiar, para prueba está el mal ejemplo del por algo cuestionado alcalde de Obregón, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, quien colocó a su hija, Arlen Margarita Mariscal Vélez, como nueva mera mera del DIF Cajeme.

En esos términos estuvo “e$a movida” de Mariscal Alvarado, luego de que con su inexperta consanguínea llenara el huequito que dejara su esposa, Margarita Vélez de la Rocha, quien renunció al cargo con la intención de reemplazarlo, al soñar despierta con la posibilidad de alcanzar la candidatura a la Presidencia Municipal, en aras de rotarse esa alcaldía, de ahí por qué dijeran: “Qué bonita familia”. De ese vuelo.

Aunque es tal el cinismo al que ha llegado Sergio Pablo, que incluso a través de redes sociales público un video con el siguiente mensaje: “Les informo que mi gran tesoro, mi hija Arlen Margarita, viene a ocupar la presidencia de Voluntariado de DIF Cajeme. Estoy seguro que hará un gran trabajo para ayudar a los más vulnerables”, razón por la cual es que el repudio ciudadano no se hiciera esperar, y con sobrada razón.

Al considerarse que sonó a burla el que todavía dijera que su vástaga heredó el amor por servir de sus padres, agregando que su energía juvenil marcará la diferencia, cuando lo cierto es que de entrada es vista como una vil improvisada, con lo que queda en claro que lo que menos les interesa es el bienestar de la gente, sino más bien el no perder el cheque, por suponerse que hay perfiles más aptos para ese puesto. ¡Ñácas!

Y pensar que Mariscal aún así tiene la pretensión guajira de relegirse, después del fiasco que dicen que ha resultado, a lo que se le suma ese desvergonzado nepotismo en el que está incurriendo. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cierran la llave del acueducto…A los que más les valdría almacenar agua por varios días, es a los habitantes del Sur de esta “Capirucha”, luego de que desde inicios de esta semana, y hasta el venidero 25 del presente mes, la Comisión Estatal del Agua (CEA) tendrá cortado el suministro del Acueducto Independencia con el que se abastece esa área, para darle mantenimiento a su planta potabilizadora. ¿Cómo la ven?

Ya que por encima de que digan que las afectaciones serán mínimas en ese lapso de casi diez días, lo cierto es que alrededor de unos 85 mil usuarios de ese sector tendrán baja presión, y llegado el momento hasta se quedarán sin ese vital líquido, lo que explica porqueel Coordinador Operativo de Agua de Hermosillo (Aguah), Herman Valenzuela, ya advirtiera que prepararon una estrategia para hacerle frente a ese déficit.

Para el caso es que Valenzuela Salas afirmara, que de los 600 litros por segundo que dejará de producir la CEA a través de dicho ducto conectado a la presa del Novillo, lo que es Aguah repondrá 400 litros a la red hidráulica por medio de una mayor producción en las plantas potabilizadoras que operan, así como de captaciones habilitadas para atender ese faltante que resentirán los que habitan al sur del Vado del Río.

Y para quienes no lo quieran creer, es que de entrada señalan que los complejos habitacionales que serán los más perjudicados, son los que están en las partes más altas, a las que a lo mejor no les llega ni un chorrito, y no precisamente como el de la canción, no obstante y que aseguran que implementarán un monitoreo permanente para sortear esos requerimientos con redireccionamientos de flujo y en horarios definidos.

Aunque por ser tanto tiempo lo de esos tandeos, como no se había visto antes, que bien harían los ciudadanos de por esos rumbos en prevenirse hasta guardando en jícaras -qué moderno- de esa agüita, o en todo lo que puedan, en aras de que sufran lo menos posible por la ausencia de ese servicio acuático “al cien”, o normal, lo que en un descuido y algunos lo tomen como excusa para no bañarse. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]