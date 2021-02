¡Una de agandalles! y vacunas

Llegará “muy apagado” AMLO

Pasa a mayores carencia de gas

Exhiben la brecha tecnológica

¡Una de agandalles! y vacunas…En el que vaya que se sigue viendo cada cosa, es en el proceso de vacunación contra el Covid-12 que se lleva a cabo en Sonora, entre los adultos mayores de más de 60 años de los municipios más apartados, como son los serranos y rurales, al aflorar que ya se están dando intentos de agandalle para buscar ser vacunados sin residir en esas localidades, lo que está de no creerse. De ese pelo.

Y para no ir muy lejos ponen el ejemplo de la comunidad de Pesqueira, perteneciente a la municipalidad de San Miguel de Horcasitas, pero muy cercana a Hermosillo, a la quese trasladaron muchos hermosillenses de la tercera edad, con la intención de ser inmunizados, a pesar de no vivir en ese lugar, de ahí que luego luego los empezaran a “ver raro”, y no es para menos, después de que llegaran en unos carrazos.Así el dato.

Con lo que se exhibió que ni siquiera la despistaron, a la hora de querer sacar ventaja de esas jornadas de inmunizadas que comenzaran en esas regiones, al pretender infiltrarse con quienes ahí habitan, pero al verlos arribar de forma más descarada, es que les dieran “pa´ tras”, por no valerse el que a la mala tengan todas las insanas intenciones de adelantarse, sin esperarse a que les toque en las zonas urbanas. ¿Qué no?

De ahí que algo tendrá que hacer el coordinador de esas vacunadas en el Estado, y también delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jesús Zitle García, para evitar ese tipo de abusos, aunque con todo y ello reportan que ya llevaban pinchados en el brazo a más del 60% de los “jóvenes de juventud avanzada” de esas latitudes, al sumar más de 9 mil aplicaciones en los 52 puestos instalados en 45 municipios.

Y si a eso se le agrega que por el estilo ha provocado molestias el que a la hora de ser inyectados los “doños” les están pidiendo sus credenciales de elector, además de “tomarles” una foto y sin cubrebocas, como se ha denunciado y viralizado en las redes sociales, “pos” eso ha generado una controversia extra, y con sobrada razón, si se analiza que hoy por hoy se está en una época electoral. Así la mala percepción.

Pues lo del requerimiento de la “charola” del Instituto Nacional Electoral (INE) puede entenderse, al justificar que es para comprobar la residencia de quienes acuden a los módulos por esa protección, pero lo que es la fotitosimplemente no lo han podido aclarar, y lo cual se presta para pensar mal, y es que los llamados Siervos de la Nación, que son empleados de la Federación, con eso han hecho propaganda a favor de Morena.

Así han estado esos asegunes, o bemoles, alrededor de esas inmunizaciones que han dejado mucho que desear, y más que sospechar, por aquello de que dicen que podrían estarlas utilizando con un fin político por parte de la administración de la 4T, o Cuarta Transformación, por a todas luces estar haciendo cosas buenas que parecen malas, y “píor” por ya haber salido con quieren producir una vacuna a la que llamarían “Patria”.

Aún así y por encima de esos peros alrededorde esa vacunadera que llevan a cabo en un horario de 8:00 a las 19:00 horas, la buena nueva es que ya llegaron los 16 mil 575 biológicos de la marca Pfizer para aplicarle la segunda dosis pendiente al personal de salud que atiende a los pacientes con ese virus, y que desde ayer empezaron a suministrarles para que no pierda el efecto la primera que ya les habían puesto. ¿Será?

Pero por si eso fuera poco también en pleno “juebebes” trascendió que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pactó una estrategia complementaria y coordinada con el Gobierno Federal para la compra de vacunas, lo que se acordó en presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y el de Salud, Jorge Alcocer. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llegará “muy apagado” AMLO…El que sí que hoy llegará a “Hermofrío” “muy apagado”, es el “Presi” Manuel López Obrador, por el apagón que ha afectado a los Estados del Norte, de ahí que previo a la visita que hará esté día por aquí, es que exhortara a los mexicanos a reducir el consumo “de luz” entre las 6 de la tarde y 11 de la noche, así sea apagando un foquito, por ser las “horas pico”, o de más demanda. ¡Zaz!

A ese punto es que ha hecho crisis la falta de electricidad en México, por la cancelación del envío de gas natural de Texas, como consecuencia de las históricas nevadas que enfrentan, pero sobre todo por la ineptitud del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel BarlettDíaz, por no haberse prevenido ante esa ola gélida que ya se veía venir, aún y cuando usan ese combustible para producir energía eléctrica.

No obstante y que a la clásica ya politizaran esa ineficiencia, dizque porque han usado esos “cortes de corrientes” para atacar al sistema gubernamental federal, en lo que no es más que una salida fácil para excusar la incapacidad de Barlett y compañía, de ahí que a esa criticada paraestatal ya se le conozca como la “CFué”, por simplemente no prever la tormenta que se avecinaba, y de todo tipo, después de la invernal. ¡Pácatelas!

Sin embargo no se ve pa´ cuando pueda mejorar la situación por ese déficit eléctrico, después de que a Manuel todavía lo terminaran defendiendo, con todo y que está claro que no se previno ante ese mal clima que pronosticaron con mucho tiempo, pero que otra cosa puede esperarse, si igual no salió a dar una explicación en el momento como lo ameritaba esa contingencia que todavía no han resulto. ¡Tómala!

Casi por nada es que en medio de esos claroscuros este viernes por la tarde aterrizará y dormirá en esta Ciudad del Sol López Obrador, para cumplir con una gira que incluirá la inauguración de un Cuartel de la Guardia Nacional; así como lasupervisión del nuevo Hospital General de Especialidades; y el probable corte de listón de una de las calles que han pavimentado en esta Capital, lo que aún estaba por confirmarse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pasa a mayores la falta de gas…Tal como era de esperarse, la que ya pasó a mayoreses la carencia de gas natural en el País, y para muestra está que la Planta Ford de Hermosillo ya paralizó actividades desde el miércoles, al igual como una infinidad de empresas, y por un periodo indefinido, y más luego de que el gobierno texano anunciara la suspensión de la venta de ese producto fuera de su Estadohasta el domingo.

En esos términos está ese desabasto gaseoso que ya “le está pegando” a la productividad local, después del paro decretado por la citada ensambladora de autos, que es el ícono de la industria de por estos lares, por ser la más grande, porque igual el sector de las autopartes y maquilador ya dejó de operar en un cierto porcentaje, como también lo hicieran los del rubro restaurantero, y otros que se han continuado afectando. De ese tamaño.

En lo que es algo que ya se veía venir por el llamado que hiciera el director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Carlos Meléndez Román, para que las industrias realicen paros técnicos durante las horas de mayor consumidera de electricidad, con la finalidad de ahorrar un 3%, y así estar en la posibilidad de restablecer el servicio básico en las Entidades en las que todavía están a media luz. Ni más ni menos.

Luego entonces así está ese faltante que es de pronóstico reservado, por México depender en un 40% del abasto del exterior, principalmente del que le mandan los texanos, de ahí que ahora sí que están supeditados a que reinicien con el surtido, si es que les mejora el clima después del 21 del presente mes, que es el plazo que fijaran para privilegiar su producción interna, de ahí que la Planta Ford y demás sigan en veremos. ¡Vóitelas!

Aunque con todo y eso lo que es el gerente regional de la zona Noroeste de Gas Natural, Gustavo Phols Vargas, ya adelantó que a los hogares y hospitales se les garantizará, al no racionárseles, y es que de los 17 mil 253 usuarios registrados en esta “Capirucha”, 500 son del giro comercial e industrial, a los que desde el pasado lunes se les cerró la llave hasta nuevo aviso. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben la brecha tecnológica…Quien volvió a poner los puntos sobre las íes, en torno a la brecha tecnológica que ha puesto en evidencia la epidemia delCovid, como los refleja el que no todos los niños tengan acceso a computadoras e Internet para estudiar, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al sostener una sostener una reunión virtual con José Cruz Marcelo, el titular del Coneval. ¡Qué tal!

Eso luego de que como líder de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), le expusiera al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la necesidad de que exista una igualdad en esa materia, que se hiciera más notoria por como la actual emergencia de salud orilló a que las clases se impartan a distancia y con el apoyo de esos aparatos. ¿Cómo la ven?

Lo anterior al Claudia señalar con todas sus letras, que a la par de la crisis sanitaria, económica y social, por igual se ha dado una en el renglón educativo, al exhibirse en su justa dimensión la desventaja en que se encuentra el alumnado, el no contar con un equipo de cómputo que hoy y en día es primordial, en lo que es una visión en la que fuera secundada porsecretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González.

No en balde es que Pavlovich Arellano y Cruz Marcelo acordaran hacer un primer informe exploratorio del cómo se ha notado esa diferencia que hay en cuanto a esa tecnología, aunado a que pactaran el trabajar conjuntamente con las comisiones de Educación y Desarrollo Social de la Conago, a fin de conocer a detalle esa realidad, además de incluir en los costos de la canasta no alimentaria el gasto de Internet. A ese grado.

Y es que en base a lo expuesto en ese encuentro, la intención es que con toda esa información pueda hacerse una alianza institucional, en aras de desarrollar un programa para que los escolapios sean equipados en ese ámbito, por lo necesario y urgente que es, sobre todo en el ínter en que vuelven a recibir el aprendizaje de manera presencial, por haber quienes no tienen ni para pagar a fin de conectarse a la red cibernética.

