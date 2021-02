Ahora el gas provoca paros

Van por la planta tratadora

Podrían agendar a alcaldesa

Se van a los excesos antreros

Ahora el gas provoca paros…Y cuando no ha sido Chana es Juana la que a afectado la cuestión laboral, y para prueba está el que ahora es la falta de gas natural la que ha provocando que se decreten paros en algunas empresas de diferentes ámbitos, como los que antes propiciara el coronavirus, eso a raíz de la ola de frío que azota al sur de los Estado Unidos, y que es lo que ha suspendido el envío de ese combustible.

A tal grado ya hizo crisis ese desabasto, que lo que es el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) le cancelóel suministro hasta el viernes a las grandes compañías de Sonora, a fin de darle prioridad al consumo doméstico, de acuerdo a lo ventilado por gerente regional de Zona Noroeste de ese consorcio, Gustavo Pohls Vargas, porque aunque aquí no hay escasez, pero quieren cuidar las reservas.De ese pelo.

Es por lo que sobra apuntillar que a lo que han sido los mega apagones que ya se han registrado por ese mismo motivo en la mayoría de los Estados, salvo en Sonora y las dos Bajas Californias, donde han sido mínimas las “idas de la luz”, lo que sí ya está pegando más directamente es la racionada que están haciendo de ese producto gaseosos, al punto de que están exhortando a por el momento usarlo al mínimo. ¡Glúp!

Y tan es real es la posibilidad de que empiece a presentarse una paralización parcial o total de labores, que es algo que no descartó el vicepresidente de la Canacitra en la región Pacifico Norte, Hipólito Sedano Ruiz, en caso de prolongarse la carencia de ese vital elemento, tan es así que trascendió que desde el pasado martes ya se vieron afectadas dos fábricas del ramo de autopartes, al parar actividades por esa causa. ¡Pácatelas!

Pero para no ir tan lejos los que ya también “pusieron el grito” en el cielo son los restauranteros, por como alrededor de un centenar de restaurantes de Hermosillo dejaron de operar al tener que apagar la estufa por esa situación, luego de que les cerraran la llave del gas, de ahí que están “haciendo changuitos” para que el fin de semana se las vuelvan a abrir, como es el plan de Gas Natural, lo que todavía está por verse. ¿Qué no?

En lo que es un suceso inédito, o nunca antes visto, que fuera confirmado por el segundo de abordo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira, de ahí que estén a la espera de que vuelvan a surtirles para reanudar operaciones, que según esto sería el día 19 del presente mes de febrero, ante lo que concluyen que al sector productivo nomás no le ha faltado. ¡Palos!

Si se toma en cuenta que losdel rubro económico en sus diferentes facetas todavía no han terminado de dejar de padecer los estragos originados por la actual pandemia, a lo que ahora se le agrega lo de la carencia de energía eléctrica, y la de ese gasecito, que son la base de su operatividad y de todas las demás. ¡Mínimo!

No por nada es que al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barlett, de inepto no le estén bajando, por dizque no haberprevisto y menos prevenido ese déficit, en lo que tiene que ver con esos cortes “de corriente” y sus consecuencias, de ahí que desde ya estén pronosticando que la cosa se pondría “píor”, en caso de concretarse la reforma energética que promueve el gobierno federal de la 4T.

Van por la planta tratadora…Cuando ya se creía cuestión olvidada, como dice la canción, a la que volvieron a “moverle las aguas”, es a la empresa TIAR Hermosillo que opera la cuestionada Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), eso con el fin de acelerar el proceso de revocación de la conce$ión municipal que meses atrás les iniciara el Ayuntamiento, y no precisamente por estar haciendo las cosas bien. ¡Tómala!

Eso al salir a flote que la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo, cuyo director es Daniel Sánchez González, finalmente aprobó la contratación de peritos para realizar una auditoría sobre la inversión y funcionamiento de la PTAR, por de a cómo ha estado de irregular su operación, por las tantas “cochinadas” y fallas que les han detectado, y que es por lo que quieren cancelarles el millonario contrato. ¡Vóitelas!

Razón por la cual es que se han abocado a la búsqueda de elementos de prueba para finiquitarlos y dejar de pagarles los más de $18 millones de pesos mensuales que le facturan a la Comuna por hacer que hacen como que tratan las aguas negras que desfoga la ciudad, cuando en realidad las han estado desfogando al cauce del Vado del Río, además de dejar montañas de heces fecales a la intemperie, como se los descubrieran. ¡Ñácas!

Y es que entre las anomalías que “de rebote” les han encontrado, está el que inicialmente eran $778 millones de pesos los autorizados para la construcción de esa obra acuática, pero a la hora de la hora terminó en mil 4 millones de “pe$are$”, de ahí por qué ya los estén auditando para corroborar que efectivamente hayan hecho esa inversión, por todo hacer suponer que a “Chuchita la bol$earon”, que es lo más probable.

Luego entonces así están los “jalonellos”, en aras de demostrar jurídicamente que los de TIAR Hermosillo han incumplido con muchos de los puntos contratados, mientras que el municipio continúa pagando por un servicio que no se está prestando con la calidad, de ahí el porque hasta ya les están requiriendo un reembolso de $50 millones de pesos, lo que hace presagiar que no cancelarán en muy buenos términos. ¡Zaz!

Podrían agendar a alcaldesa…La que dan cuenta que podría volver a tener “su cachito de gloria”, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, y es que tal vez la incluyan en la agenda de la gira que hará mañana a esta Capital el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y supervisar la construcción del Hospital General de Especialidades. ¡Órale!

Lo anterior al hablarse de que esa visita presidencial pudiera contemplar el corte de listón de algunas de las obras de pavimentación que se llevan a cabo en esta Ciudad del Sol, con los $175.5millones que para ese fin aprobó el mismo Andrés Manuel, en lo que es una logística que aún estaba en veremos, pero con muchas posibilidades de que así sea, si se parte de que aquí pernoctará, o dormirá. ¿Será?

No obstante y que López Obrador llegará por la tarde, a eso de las 16:00 horas, de ahí que habrá que ver si todavía le alcanzará la luz del día para acompañar a Célida Teresa, aunque lo que dicen es que ésta ya le tendrá chamba terminada, como para que inaugure una de las vialidades que han sido pavimentadas, de un paquete de 31 que están quedando como mesa de billar, por lo renovadas y rehabilitadas. Así la percepción.

Casi por nada es que desde esta semana López Cárdenas empezara hacer ambiente al respecto, al manejar que con el apoyo de la Federación han logrado reducir el rezago histórico en infraestructura vial que hay en las colonias, como consecuencia de la desatención de las administraciones pasadas, de ahí que señalara que se están rescatando calles que históricamente habían sido olvidadas. De ese tamaño.

Ante lo que se da por descontado que la “Presimun” emanada de Morena ya está preparada para que la incluyen en ese recorrido de AMLO, quien de entrada se sabe que la tiene en sus afectos, de ahí el porque supongan que sí le dará su espacio, y más porque ha sido de las que más le ha gestionado recursosfederales, con un estilo político, tipo “cuchillito de palo”, de ahí que de seguro la tiene muy presente.¡Cuando menos!

Se van a los excesos antreros…Tal como era de esperase, los que están pasando por alto que apenas y está mejorando lo de la epidemia del Covid, cuando ya quieren deschongarse, son los la Asociación Sonorense de Bares y Cantinas, que tienen como principal agitador a un tal César Duarte, al ahora proponer que los dejen funcionar en horario normal, o hasta las 2:00 de la madrugada la próxima Semana Santa. ¡Ajá!

Porque de esa forma es que Duarte y los 28 congales que aglutina ese gremio, y que ahorita laboran hasta las 10 de la noche, siempre y cuando también vendan comida, pretenden que en ese lapso les permitan abrir como lo hacían antes, o hasta otro día, como si ya no pasará nada, a pesar de que el riesgo de contagio por esa enfermedad continúa latente, lo que explica por qué han sido de los más restringidos, por no ser esenciales.

De ahí que digan que a los antreros y cantineros no les queda el ponerse más exigentes que ni los borrachos que atienden, por considerarse que si bien les va, los dejarían prolongar el horario hasta las 12 de la “nochí”, a partir de la petición que les hicieran el pasado martes a las instancias reguladoras, porque lo otro ya sería abusar de que el Estado recién cambió alcolor amarillo en el Semáforo Nacional, y Hermosillo a naranja.

Toda vez que a menos de dos semanas de que ya esté por cumplirse el primer año del inicio de ese mal, lo que es México ya superó los 2 millones de contagiados, y casi 180 mil muertos, cifras que habría que multiplicar por diez, por lo que ya sabrán de que magnitud es esa infectadera, como para que los regenteadores de esos emborrachaderos se resistan a ajustarse la nueva normalidad, y por el contrario se estén yendo a los excesos.

Ya que si el panorama no está peor, es precisamente por esas restricciones que les han impuesto, junto al resto de los changarros, pero con todo y ello la Entidad “no hace malos quesos” con relación a esas infectadas, como lo exhibe el que ya sume más de 65 mil de esos envirulados, con arriba de 5 mil 500 fallecimientos.

