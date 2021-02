No dan una con las vacunas

No dan una con las vacunas…Con las que siguen sin dar una, es con las vacunas contra el Covid-19, primero porque se tardaron en llegar, y ahora porque desde ayer empezaron a vacunar a los adultos mayores de 60 años, cuando ni siquiera han terminado de inmunizar al personal de salud, de ahí el porque les están “poniendo el dedo en la llaga” a los operadores del Plan Nacional de Vacunación. De ese pelo.

Y es que por donde quiera que se le vea, pero lo que son el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal,Hugo López-Gatell y sus malas compañías, siguen yendo contra toda lógica, como ahora que se tomara la decisión de iniciar con los municipios más marginados y alejados, y la población más pobre, de ahí el porque ya han tachado de populista y politizado ese proceso de inmunizaciones. ¡Eso dicen!

Pues el sentir popular que hay es que debieran seguir vacunando a los doctores y enfermeras que todavía están a la espera de la segunda dosis, y ya contra el tiempo, por estar a punto de perderse el efecto de la primera, pero aún así ahora “están cambiando la pichada”, al darle prioridad a los “jóvenes de juventud avanzada”, en lugar de concluir con la protección de los empleados hospitalarios. De ese tamaño.

Sin embargo y contrario a eso, desde ayer comenzaron con esa errática estrategia en 330 de las municipalidades más apartadas de los 32 Estados, entre ellas las de Sonora, para lo cual desde la tarde del pasado domingo llegaron de la Ciudad de México 26 mil 620 inmunizantes de la marca AstraZeneca, cuando en todo caso debieron arrancar con las personas vulnerables que habitan en las zonas de más alto contagio.

Pero con todo y esa falla queles están echando en cara, se amparan en que lo que buscan es reducir el índice de fallecimiento entre los viejitos, para lo que proyectan que para mediados de abril ya estén vacunados los más de 15 millones que hay, lo cual todavía está por verse, a partir de que se han retrasado, aunque aseguran que ya no se detendrán, porque lo que es la AstraZeneca y CanSino ya están siendo envasadas en México.

No obstante que son justificantes que no convencen a nadie, como esa de que se trata de zonas rurales que históricamente han sido aisladas y discriminadas, y que tienen menor probabilidad de encontrar un servicio de salud de segundo nivel o cuidados intensivos que quienes viven en las áreas urbanas, cuando lo cierto es que están menos expuestos a ese letal virus, precisamente por su aislamiento y menor movilidad. ¿Qué no?

Aún así y cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que en la Entidad desde ayer arrancaron con esas aplicaciones entre el sector de los ancianos, después de distribuir dicho biológico en 45 localidades de la región serrana, y para lo que instalaron 52 puestos de vacunadasbajo la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a fin de que “echen mucho ojo” para que impere el orden. ¡Mínimo!!

Con lo que está de más el apuntillar que por estos lares con eso se reanudaron las pinchadas en el brazo contra esos resfriados, después que el primer embarque de 14 mil 625 dosisde Pfizer arribara el pasado 12 enero, es decir, poco más de un mes, de ahí el porque no se ha podido concluir la primera fase entre los “doítores”, y para lo que estilan que se tiene un plazo máximo de 40 días, según dice López-Gatell. ¡Así el dato!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhibe mega apagón a CFE…Y ante el nuevo mega apagón de “luz” que ayer se presentó en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Durango, donde se registran temperaturas congelantes y nevadas, lo menos que se escuchó decir es que:¡Sigan votando por el gobierno de la Cuarta Transformación del “Pejidente”, Manuel López Obrador, por ya ser el segundo, y ahora con millones de afectados. ¡Palos!

Aunque en esta ocasión los del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) le echaron la culpa a la tormenta invernal que igualmente dejó sin energía eléctrica a una gran parte Texas, en el “otro lado”, lo que provocó la suspensión del suministro de gas natural texano con el que se genera la electricidad. ¡Tómala!

A ese grado estuvo ese nuevo colapso eléctrico, como el que suscitara anteriormente, y a tal punto estaba de delicado, que la misma Cenace ya le advirtió a los Estados del Norte reducir el uso y consumo de “corriente” no prioritaria durante las próximas horas, derivado del citado fenómeno climatológico, debido a que ha complicado la operatividad de la de por sí deficiente Comisión Federal de Electricidad (CFE). ¡Vóitelas!

O séase que así está esa contingencia que es inédita y nunca antes vista, misma que perjudicara a esas Entidades, a las que dejaran a oscuras y titiritando, de ahí el porque estaban solicitado la cooperación y comprensión de la ciudadanía para intentar superarla en el menor tiempo posible, y más por el frillázo que está haciendo, y que es el por lo que “pusieran el grito en el cielo”, y no es para menos. ¡Ñácas!

De tal forma que a como están las cosas, no descartan y que llegado el momento Sonora y Sinaloa también pudieran resultar afectados, como ya ocurriera en el pasado reciente, cuando hubo “un bajón”, por lo que quien bien haría en dar más detalles el superintendente de la CFE Hermosillo, Norberto Encinas, para saber a qué le tiran los usuarios de por estos rumbos, y se prevengan cuando menos comprando velas. ¿Será el caso?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tendrán un pretexto ga$ero$…Quienes vaya que ahora sí tendrán más pretextos para seguir con el encarecimiento del precio del gas, son los gaseros de Hermosillo, a partir del desabasto que se da por descontado que provocará la ola de frío polar que está “pegado” en los Estados Unidos, y que ya ha paralizado al Noroeste de esa Nación, por ser de donde se surten mayormente de ese combustible gaseosos.

Ya que si se analiza que en tiempos normales, o sin esa clase de emergencias, ya han sido ventaneados por la mismísima Profeco de ser los más careros de ese ramo en México, entre los que están los de Hidrogas, Rivera Gas, HermoGas, Continental, Pagasa y demás, y para lo cual afirman que se ponen de acuerdo, o entran en contubernio, es por lo que vaticinan que ahora lo harán con más razón, al tener esa justificación extra.

Luego entonces la recomendación sería la de que por estos días la clientela optimice la utilización de ese producto, sobre todo para cocinar y calentar el agua para bañarse, porque lo más probable es que se di$pare más el costo por esa fría situación imperante, a lo que se le agregaría que los de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no han pasado de la mera advertencia, pero sin actuar en consecuencia. ¡Pácatelas!

Y para prueba está que lo que es el fantasmal delegado, Fausto Vázquez, lo que es hasta ahora ni la boca a abierto, a pesar de las reiteradas exhibidas que les ha dado a esas compañías que incurren en esas disfrazadas ratería$ por estas tierrasel director general de esa dependencia federal, Ricardo Sheffield, lo que para el caso no ha servido de nada, de ahí que esos tildados de gandalla$ ni se molestaran en aclarar para defenderse.

Más menos así está el panorama, en cuanto a esos carburantes que son vitales para la vida diaria, como es también el de la gasolina, después de que andaba el runrun de que subiría, aunque ya aclararon que no ha pasado de ser una falsa alarma, por no haber nada de eso, y que al contrario recientemente volvieron a aumentarle el subsidio, al ya no agregarle el mal afamado impuesto federal conocido como el IEP$.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En duda Parque Biocultural…Dan cuenta que en torno a lo que no se ha dicho toda la verdad, es con relación a las obras proyectadas y las que se llevan a cabo para esta “Capirucha” por parte de la Federación, y que acaba de venir a supervisar el secretario de la Sedatu, Román Meyer Falcón, quien hizo un recorrido en compañía de la alcaldesa, CélidaLópéz Cárdenas, porque al parecer no se concretarán todas. ¿Será?

Porque al margen de que el mandamás de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hiciera acto de presencia para checar el dato, referente al mercado lineal, el albergue infantil y una parque con cancha deportiva que se construirá en Las Minitas; así como un centro cultural en la Cañada de los Negros y una ciclovía; el que al parecer aún está veremos, es elel Parque Biocultural Cerro de la Campana. ¡Qué tal!

Tan es así que en esa visitada no abordara ese tema, o el de la modernización de esa montaña que es un ícono de esta Ciudad del Sol, y la que inicialmente se incluyó en ese obrerío contemplado como parte del Programa de Mejoramiento Urbano, y para la que se programaron más menos unos $80 millones de pesos, pero todo hace indicar que a la hora de la hora no se pusieron de acuerdo con los ambientalistas. Ni más ni menos.

Al menos eso es lo que Meyer Falcón había adelantado en una entrevista radiofónica que le hiciera Juan Carlos Zúñiga, en el noticiero matutino Reporte 100, de que no había una coincidencia en cuanto a esos trabajos proyectados, de ahí que señalara que hasta que no existiera un consenso procederían a darle el visto bueno, lo que explica el porque manejan que a la fecha ni un proyecto ejecutivo hay, y menos detallado.

Es por lo que suponen quela retocada y remodelada de esa mole de piedra caliza simplemente se quedaría en puros buenos deseos, a no ser y que de último momento coincidieran los arquitectos y protectores del medio ambiente, que son los que aseguran que le han puesto peros, y si a eso se le suma que este año la “lana” estará más escasa, es por lo que deducen que Meyer preferiría esa excusa para dejarla sin efecto.¿Cómo la ven?

