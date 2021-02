Alebresta el cambio de color

“Cierra la pinza” la “Gober”

Sigue ¡la mejoría! Económica

Puras “quemadas” porteñas

Alebresta el cambio de color…Y tras varias semanas de permanecer en naranja, por fin el Semáforo Epidemiológico nacional cambió a amarillo en Sonora, pero sin que eso signifique que ya puede dársele vuelo a la pachanga, y menos en la ya próxima Semana Santa, porque en caso de relajarse las medidas sanitarias, eso podría provocar una tercera ola de contagios de Covid-19, y tal vez “píor” que la del pasado enero. ¡Zaz!

Es por eso que el mismísimoHugo López-Gatell, quien cobra como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Federación, apuntillara que si bien es una coloración que indica un grado de riesgo moderado en la transmisión de ese letal virus, pero eso no quiere decir que la pandemia haya terminado, por el peligro aún seguir presente, en tanto todavía no se haya vacunado a toda la población, lo cual va pa´largo.

O séase que es una mejoría que no es como para “echar las campanas a vuelo” y confiarse, sino que por el contrario el llamado es a seguir respetando las disposiciones de sanidad más básicas, como el uso de cubrebocas y la sana distancia, así como evitando la movilidad, con la finalidad de que los casos diarios, hospitalizaciones y defunciones sigan a la baja, para que así puedan reabrirse más actividades. ¡Órale!

Y es que a partir de esa nueva tonalidad en la que a partir de hoy estará el Estado, junto a otras siete Entidades; mientras que dos están en rojo; 21 en anaranjado; y sólo Chiapa en verde, eso equivale a que por los venideros 15 días todas las actividades laborales estarán permitidas, en tanto que los espacios públicos abiertos funcionarán de forma regular, y los que son cerrados podrán operar con aforo reducido. De ese pelo.

Sin embargo la advertencia que desde ya están haciendo para continuar con esa positiva tendencia, es el persistir con las acciones de prevención, por ser las que han permitido el ahora estar en esa condición, como también lo reflejara el pasado sábado el Mapa Sonora Anticipa, en lo que fuera su reporte semanal, por ya únicamente Navojoa estar en Riesgo Máximo; en tanto que Hermosillo disminuyó a nivel alto. ¡Qué tal!

De ahí el porque es que ante ese saludable pronóstico, hay quienes ya se han alebrestado, queriendo ampliar sus horarios hasta la medianoche, como son los bares; a la par de que a los yaquis de esta Ciudad del Sol ya les autorizaron celebrar sus rituales de Cuaresma, con todo y fariseos, pero bajo su propia responsabilidad, por aquello de que “en su salud lo pueden hallar”, por todavía no estar el escenario como para esos festejos.

Aunque de los radicales integrantes de esa etnia ya todo puede esperarse, después de que el fin de semana se salieron con la suya por rumbos de Vícam, al realizar el Gran Bailazo del Amor y la Amistad, al amparo de sus usos, o abusos, y costumbres, y “pasándose por el arco del triunfo” las recomendaciones que les hicieran, y es que aunque la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, no se los avaló, tampoco les prohibió. ¡Tómala!

Así que sobre aviso no habrá engaño, a fin de evitar que vuelvan a presentarse “picos altos” de esos resfriados, como los experimentados a principios de año, de ahí porque el exhorto a no perder lo mejorado, para al rato no estar igual, de ahí que el gran reto será el hacerle honor al lema de la Semana Mayor, como el abstenerse de los excesos, para que sean días de guardar y así estar en posibilidades de alcanzar el verde.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Cierra la pinza” la “Gober”…La que sí que “cerró la pinza” en la reciente visita que acaba de hacer a la Capital del País, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y es que después de reunirse con el “Pejidente”, Manuel López Obrador, en su calidad de “Presi” de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), también hizo lo propio con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad. De ese vuelo.

Si se analiza que “Marchelo” es el operativo de AMLO, en lo que tiene que ver con el proceso de vacunación contra el coronavirus que se lleva a cabo, lo que explica por qué Claudia igual se viera las caras con él, en aras de darle continuidad a esas inmunizadas que van muy retrasadas, y es por lo que en esa reunión hicieran hincapié de la necesidad de mantener una estrecha coordinación entre Estados y Gobierno Federal. ¡Mínimo!

Casi por nada es que la “Gober” y el citado canciller acordaran compartir información sobre la calendarización de embarques de vacunas a México y la agenda para lo que será aplicación del biológico, de acuerdo al esquema proyectado, a fin de tenerla al tanto de ese operativo implementado en beneficio de los mexicanos, sobre todo de los sectores más vulnerables, por ser la representante de los mandatarios estatales.

De tal forma que Pavlovich y Ebrad coincidieran en la importancia de concluir en la región sonorense, con lo que es la segunda dosis que está pendiente entre el personal de la primera línea de atención a pacientes, como son los trabajadores de salud, además de incluir a los que todavía faltan; y también lo que sería el inicio de esa protección para los adultos mayores, que aseguran que no tarda en empezar, pero quién sabe. ¿Qué no?

Y tan ya quedó abierto ese canal de comunicación que entre Marcelo y Claudia, que está última ventiló que en ese encuentro le adelantó que precisamente ayer domingo14 de febrero estaba por llegar la primera parte de los cargamentos que enviaría AstraZeneca; a la vez que pasado mañana miércoles recibirían un lote más de Pfizer, con lo que retomarían las vacunadas en toda la República Mexicana, lo que todavía está por verse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue ¡la mejoría! económica…Con todo y la epidemia, pero el que vaya que ha seguido rindiendo buenas cuentas en materia económica, es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, y para prueba está el que ayer aflorara que ahora Sonora ocupó el segundo lugar en generación de nuevos empleos durante enero, con un total de 12 mil 003 chambas, lo que habla de que así ha estado el repunte en ese ámbito.

Pues en base a las cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en diciembre del 2020 se tenían asegurados 602 mil 703 trabajadores, cifra que subióa 614 mil 706 para el primer mes del 2021, ubicando a la Entidad solo después de Baja California, lo que aquí y en China ya son palabras mayores.

Toda vez que a partir de esas estadísticas del IMSS, en los primeros treinta días del mes en curso se registraron ante esa institución 47 mil 919 trabajadores, de los cuales Baja California aportó 16 mil 110 nuevas plazas laborales, contra las 12 mil 033 de por estos lares, motivo por el cual es que Vidal Ahumada ponderará, de que a pesar de la emergencia sanitaria las inversiones han continuado llegando. Así el dato.

No en balde es que reconociera que el Pacto Para Que Siga Sonora impulsado en el marco de esa contingencia de salud por la ejecutiva, Claudia Pavlovich, ha permitido lograr esos resultados, derivado de la unión que ha habido con el empresariado, y es que de esos más de 12 milpuestos, el 54.6%, es decir, 6 mil 556, son permanentes; mientras que 45.4% califican como eventuales, o de campo, o séase, 5 mil 447. A ese punto.

Es por lo que Vidal remarcara que se está avanzando, lejos de estarse estancado, y para seña puso como ejemplo esos números del Seguro Social, y antes los del Instituto Mexicano para la Competitividad, eso producto de la instalación de nuevas empresas, así como de la ampliación de otras, por encima de que las circunstancias económicas a nivel mundial no son las más óptimas, de ahí que sea un progreso más meritorio.

Y para que quedara más claroapuntó que los consorcios que han llegado, o en su caso se han extendido, están los de AT Engine, Lazy Boy, Constellation Brands, Ford, TE Connectivity Lear, Magna, Flex Gate, Iacna, MartinRea, BD medical, Carrier, Mefasa y Sky Bidge, entre otros. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Puras “quemadas” porteñas …Para quienes dudaban de que en Guaymas ya está pasando de todo, ahí tienen que ahora llegaron al grado de quemar las videocámaras de vigilancia del C5i colocadas en puntos estratégicos de ese puerto, por lo que así estuvo el nuevo atentado de los maleantes perpetrado a plena luz del día, en esta ocasión en el sector Norte de ese municipio desgobernado por la alcaldesa, Sara Valle Dessens.

En lo que son unos insólitos actos incendiarios que para nada son asilados, sino más bien en serie y premeditados por sujetos encapuchados, y para evidencia está que en un mismo día se cometieron tres, dos casi de manera simultánea, aunque el primer poste que encontraron en llamas se ubicaba sobre la carretera internacional, a la altura de plaza Gran Patio; y otro cerca del puente de Miramar. Así de grave la cosa.

Lo que explica por qué la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la que es titular David Anaya Cooley; así como la fiscalía del Estado, de inmediato iniciaran las investigaciones sobre ese hecho nunca antes visto en perjuicio de ese equipo de alta tecnología que sufriera daños en su cableado, con todo y que adelantan que hay videograbaciones de ese suceso, no obstante y que los autores estaban encubiertos. ¡Vóitelas!

Tan es así que la coordinadora estatal del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicación e Inteligencia (C5i) en esa insegura localidad, Lupita Lares, confirmara que en los mismos aparatos se logró captar a las personas que esa mañana de martes provocaron ese siniestro, de ahí que según esto hasta ya las tenían plenamente identificadas, aunque a los días volvieron a chamuscar otras, para casi sumar una docena.

De esa manera es que se sentara un nuevo precedente, en torno a la inseguridad imperante en esa municipalidad, en la que Sara ha sido un cero a la izquierda, y para seña están esos incendios de no creerse.

