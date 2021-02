Que ¡condone parejo! la CFE

Que ¡condone parejo! la CFE…Y el que con justa razón ya dijo: ¡Todo$ coludo$, o todo$ deudore$!, es el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, derivado de la condonación que acaba de hacerle la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Tabasco, de una deuda histórica de más de 25 años que tenían 607 mil 165 usuarios, por un monto de alrededor de $11 mil millones de pesos. ¡Órale!

Así está ese privilegio del que están haciendo objeto a los paisanos del “Pejidente”, Manuel López Obrador, y para lo cual “agarraron” como pretexto la reciente inundación que sufriera esa región, cuando los cierto es que el mismo AMLO desde sus tiempos de ex gobernador de esa Entidad convocó a una huelga de pagos, por allá en1995, lo que explica por qué ahora de un plumazo les estén borrando ese millonario deudón. De ese pelo.

Pero por si eso fuera poco no sólo les estarán “perdonando” esas trácalas eléctricas de más de dos décadas a los consumidores domésticos, sino que de pilón desde el pasado 1 de febrero del presente 2021también empezaron a gozar durante todo el año de la tarifa preferencial, o subsidiada, como es la llamada 1F, cuando sólo es para las zonas extremas, o calurosas, si se toma en cuenta que Tabasco es un edén por su buen clima.

No en balde es que Peinado Luna ya pusiera el grito en el cielo, y no es para menos, al apuntillar que ese tipo de beneficios deberían hacerse extensivos para todos los Estados del País, como parte de una justicia social, para que esas condonaciones no sean vistas con tinte electoral, como ya ha sido percibida, por aquello de que se está en la víspera de los comicios del venidero 6 de junio, de ahí el porqué de las dudas que hay. ¡Qué tal!

Y una evidencia de ello es la odisea que anualmente tiene que enfrentar Sonora para que le aprueben ese sistema tarifario subsidiado, y que los 72 municipios puedan pagar menos en el recibo de “la luz”, por dé a cómo se disparan los consumos en la infernal época de calor, a raíz las altas temperaturas de más de 50 grados centígrados, pero con todo y eso sólo aplica para el periodo de verano, y párenle de contar. De ese tamaño.

De ahí por qué por estos lares igualmente hasta protestas se han hecho por los altos cobros y deudas acumuladas, pero al parecer Andrés Manuel nomás tiene ojos para su tierra, como lo exhibe que por el estilo no tuviera efecto la propuesta que en su momento hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, para que por la actual pandemia de Covid-19 también se hiciera una excepción en esa cobradera, pero ¡qué va!

“Quinto malo” en desparecidos…Con lo que sí que hubo ¡quinto malo! para Sonora, es en lo relacionado con el rubro de personas desaparecidas, al aflorar que actualmente ocupa la posición cinco a nivel nacional en lo que tiene que ver con gente perdida, de acuerdo a los recientes datos ventilados por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

Ya que en base a esa estadística destapada por Encinas Rodríguez, la Entidad sonorense está entre los diez Estados con más reportes de individuos extraviados, al contabilizar mil 227 esfumados, en el periodo comprendido de diciembre del 2018, a diciembre de 2020, es decir, en el último año, lo que representa un 7.45% de los 12 mil 743 que suman esa decena de regiones estatales. ¡Ni más ni menos!

De tal forma que así está esa enésima mala nota para las instancias de por aquí, que tienen la responsabilidad de atender esa sentida y creciente problemática, pero muy en especial para el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, un tal José Luis González Olivarría, por como hasta ahora simplemente no se ha visto que hagan algo digno de contarse para remediar esa situación, de ahí que cada vez vaya más en aumento.

Al punto que para seña está que ya se encuentran en ese top ten de las zonas que aglutinan la tercera parte de las poco más de 37 mil denuncias de quienes pareciera que se los hubiera “tragado la tierra”, por en un primer momento no saber de ellos, aunque afortunadamente el 56% han sido localizados, pero en su mayoría por los alrededor de 120 colectivos ciudadanos de rastreo que se han formado en México. De ese vuelo.

Pues partiendo del sentir general que hay, lo que son González Olivarría y sus malas compañías, según esto sólo han servido para cobrar, pero no para buscar y acompañar a las familias de las víctimas, con todo y que en los últimos días salido a decir lo contrario, al manejar que ya adquirieron equipo para eso. ¿Será?

Faltan camiones suburbanos…Como era de esperarse, los que trascendió que se la están pasando “píor”, a la hora de esperar el camión, son los usuarios del transporte suburbano que presta ese servicio en las comunidades rurales como San Pedro, Molino de Camou, El Zacatón y Pesqueira, ya que por lo de la actual urgencia de salud provocada por los mortales resfriados se tardan hasta más de dos horas “en pasar”. ¡Zaz!

Más menos está el suplicio que tienen que soportar los habitantes de esas poblaciones para poder trasladarse a Hermosillo y viceversa, o ya después de vuelta, de ahí que digan que los pasajeros de esta Ciudad del Sol están en la gloria, lo que por cierto ya es mucho decir, por no ser tan prolongada la esperadera, por la falta de ruleteros que igualmente hay, pero que no tiene punto de comparación. ¿Cómo la ven?

Y para quienes duden de lo anterior, o de esa deficiencia transporteril, es que los mismos choferes reconocieran que a raíz de la baja de pasaje que ha habido por lo del confinamiento, es que solamente mantienen en circulación un triste camioncito, de los tres que normalmente operan, por lo que así los ha dejado a la buena de Dios la dirección de Transporte del Estado, a cargo de Carlos Morales Buelna.

O séase que eso explica por qué los hacen viajar como “sardinas”, además de que a la mayoría la condenan a llegar tarde a sus destinos, por ser obvio que no caben todos en un mismo traslado, y peor tantito cuando “se les pasa” dicha unidad rural, razón por la cual es que ya hicieran público su malestar, en lo que sí que es una irregularidad que Morales Buelna ha pasado por alto, o se ha “hecho de la vista gorda”. ¡Tómala!

Si se analiza que las quejas que hasta hoy habían salido a flote en ese sentido, son las de esta Capital, a pesar de que esas localidades también son pueblo, como dice el dicho, y lo más grave es que los exhibidos chafiretes ya cínicamente dijeran que así continuarán, mientras ese insaludable panorama no mejore, a no ser y que Carlos “les vaya a la mano”, lo que todavía está por verse, por la lentitud que ha mostrado. ¡Ñácas!

Que esconde su fracaso alcalde…Quien a todas luces ya no halla como ocultar su fracaso en materia de seguridad, es el alcalde de Obregón, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, por sólo así entenderse que ahora le haya dado porque el primer informe, o desinforme del secretario de Seguridad Pública, Cándido Tarango Velázquez, fuera a puerta cerrada, y sin una transmisión en vivo de manera virtual. ¡Vóitelas!

Y es que “por sus pistolas” Mariscal Alvarado decidió que la Sesión Extraordinaria de Cabildo se llevara a cabo de manera privada, sin importar que no contaron con el voto de las dos terceras partes de los regidores, tal como marca la ley, y como con justa razón lo denunciara el edil, Rosendo Arrayales Terán, por no haber sido tomados en cuenta, con lo que una vez más fueron vistos como un cero a la izquierda. A ese grado.

Por lo que una vez más “se untaron” con la normatividad que hay al respecto, en aras de no exhibir la nulidad que ha sido Tarango Velázquez desde que llegara a ese cargo, de ahí por qué la inseguridad en esa localidad ha continuado imparable, al grado de ya no solamente estar catalogada como de las más inseguras de México, sino del mundo entero, lo que explica porque informaron en “lo oscurito”. ¿Qué no?

Eso a pesar de que hoy en día lo que requieren los cajemenses es que les informen con claridad sobre lo que está pasando y que están haciendo en ese peligroso terreno, pero en la práctica están haciendo todo lo contrario, como es pretendiendo “tapar el sol con un dedo”, mientras que lo que es Sergio Pablo le hace al “bohemio”, como lo refleja el que difundiera un video en el que aparece cantado, con el que dio pena ajena.

Ante lo que concluyen que más menos así está la cerrazón del morenista de Mariscal, quien muy en ello todavía pretende relegirse, por lo que ese es el cinismo al que ha llegado, al ni tan solo estar informando lo que es más prioritario y que es la principal preocupación de “Juan Pueblo”, más que el querer verlo de guitarrero, pero “pos” esa es la ineficiencia de los aprendices de alcaldes emanados de Morena. ¡Mínimo!

