Bloquean por “luz” invasores

Sube sensación de inseguridad

Causa INE riesgo de contagios

Se adapta “Gober” a epidemia

Bloquean por “luz” invasores…Y una vez más volvió a confirmarse la popular expresión de que ¡la costumbre se hace ley!, como ayer se exhibiera, luego de que los habitantes de Lomas Norte y la Invasión Guayacán, ubicadas al norte de la ciudad, bloquearan el bulevar Progreso y la calle Olivares para protestar porque un día antes les quitaron los “diablitos” con los que ilegalmente se abastecían de “luz” de los postes.

Así está esa manifestación con la que “le madrugaron” al secretario del Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez Vejar, con todo y que los inconformes reconocen que están mal, o en la ilegalidad, por tener años “robando” electricidad, que al final tienen que pagar el resto de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero aún así están aprovechando para pedir la regularización de los terrenos y ese servicio. ¡Zaz!

Al ser una anomalía que no es privativade las alrededor de 300 familias del Guayacán, si se analiza que en una situación similar están el resto de los asentamientos irregulares que hay en Hermosillo, que también incurren en esas “diabluras”, por la necesidad de energía eléctrica, pero “pos” esas son las consecuencias, cuando los de la “Comisión” por fin se deciden a actuar para normar ese suministro. De ese pelo.

Aun y cuando al parecer se trata de un operativo y cruzada acordada por la CFE y Comuna, por como a esas zonas a la que dejaran a sin “corriente”, llegaran los trabajadores de la CFE escoltados por patrullas de la Policía Municipal, para proceder a desconectar los cables “hechizos” con los que estaban colgados del posterío, lo que provocó la inconformidad de los manifestantes, a pesar de que se iluminan de a gratis.

Sin embargo y por aquello de la actual pandemia de Covid-19, es que exigen llegar a un punto medio, en cuanto a ese requerimiento eléctrico, y es que de entrada ya están chantajeando con que los niños no podrán continuar con sus clases en línea, de ahí el porque de la propuestaque hacen, de pagar una cuota mensual, en caso de que les autoricen un suministro provisional, pero de manera formal, lo cual está de dudarse.

Pero cualquiera que sea el caso, así está esa “papa caliente” para Rodríguez Vejar, por la forma en que los citados invasores están haciendo pagar a justos por pecadores, con el pretexto de que ya llevan añales solicitándole a las autoridades municipales la regularización de ese predio, a fin de poder contar con los servicios más elementales, pero sin que hasta ahora hayan tenido una respuesta favorable. ¡Tómala!

Luego entonces habrá que ver hasta donde llegan con sus gritos y sombrerazos, así como con esas bloqueadas, no obstante y que de antemano saben que no les asiste la razón, pero a todas luces la intención es la de meter presión, para que cuando menos les permitan una reconexión, lo que todavía está por verse, porque contrario a esos pudieran seguir con esa acción de “cortes” en otros terrenos que están en esas mismas condiciones.

Aunque por lo pronto lo que es en pleno “miércoles de calentamiento” enviaron a personal de Asuntos Políticos del municipio para intentar negociar en el lugar de la rebelión, tan es así que ya después se llevaron a Palacio a los que se hacen pasar por sus representantes para dialogar, ante lo que se daba por descontado que los volverían a dejar conectarse, a pesar de que es un lío de pronóstico reservado. Así el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sube sensación de inseguridad…Quien se ha seguido demostrando que nomás “no ha dado el ancho”, y por el contrario se ha confirmado como el Talón de Aquiles de la actual administración de la alcaldesa, Célida López Cárdenas, es el Comisario General de la “Polichota” Municipal, Gilberto Landeros, y para evidencia está el resultado de la última encuestitis de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?

Y es que de acuerdo a los números arrojado por ese sondeo de opinión denominado Encuesta de Percepción Ciudadana 2020, el temor por la inseguridad entre los hermosillenses se incrementó en un 47.6% el año pasado, en comparación con el 36.4% registrado en el 2019, por lo que así ha ido al alza la sensación de “mello”, y no es para menos, por la alta incidencia delictiva que ha imperado. De ese vuelo.

En esos términos está esa enésima exhibida para Landeros Briseño y sus malas compañías, según esa nueva estadística que se hiciera pública, y que no cambia mucho con la relación a la que recientemente también se diera a conocer a nivel nacional, con relación a esa creciente percepción de que la población cada vez se siente más insegura, y que seguramente que no es porque la Preventiva esté actuando muy bien. ¿Qué no?

Razón por la cual es que algo tendrán que hacer en ese rubro, derivado que el militar retirado de Gilberto, simplemente ha resultado un fiasco, después de que llegara como parte de una estrategia para militarizar esas corporaciones, pero al final ha salido “píor” el remedio que la enfermedad, y una prueba de ello es esa numerología ventilada por Ernesto Urbina Miranda, en su calidad de director de Hermosillo ¿Cómo Vamos?

Mientras que a los que les fue mejor es a los del ámbito de la recolección de basura, por su calificación subir en el 2020 a un 8.4%; a diferencia del 7.2% en el 2019; e igual Alumbrado Público aumentó a 8%, contra un 7.1%; y lo que es Agua Potable alcanzó un 7.8%, en contraste con un 7.1%; en tanto que los peor evaluados fueron la pavimentación y presencia de basura en las mismas, con 4.8% en una escala del uno al 10.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Causa INE riesgo de contagios…Tal como era de esperarse, con el que se logró un efecto contrario e insaludable, es con el cambio que hicieran los del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya vocal por estos lares del Registro Federal de Electores es una tal Luz Elena Flores Sánchez, como es el de atender sin cita previa, como lo venían haciendo, lo que causó unas “kilométricas colas” de ciudadanos. ¡Vóitelas!

En lo que es una modificación que hicieran ante la cercanía de las próximas elecciones del 6 de junio y porque el plazo para tramitar por primera vez la credencial de elector o solicitar alguna cambiadera se venciera ayer, de ahí el porque en los últimos días hubiera unas filas de más de cien personas, y sin guardar la sana distancia, ante lo que está de más el apuntillar que representaron un auténtico foco extra de contagio.

Con todo y que Flores Sánchezy los operadores de esas labores electorales hicieran la aclaración de que las credenciales 2019 y 2020 seguirán vigentes, a partir de un acuerdo tomado por el Consejo General del INE, por lo que no solamente servirán para continuar identificándose, sino que además todavía aparecerán en la lista nominal, por lo que podrán votar en los venideros comicios. Ni más ni menos.

Eso explica el porque en los módulos se formaron unos verdaderos tumultos, porque con todo y que a la gente le asignaban una ficha para ser atendidos, lo que les daba la opción de irse y volver, a la clásica y por la desconfianza que hay, los solicitantes optaban por quedarse a esperar; a lo que se le suma que como buenos mexicanos la mayoría dejó para el último día esa tramitología, habiendo tenido todo el año para hacerla.

Más menos así estuvieron los “cuellos de botella” que se les hicieron a Luz Elena y el personal del INE, que no se caracterizan por ser muy rápidos que digamos; aunado a que en la generalidad cuentan con oficinas que no son muy funcionales, sino que más bien parecen pichoneras, como la que está sobre la calle Israel González, en la colonia Jesús García, en la que apenas y caben los empleados “amontonados”. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se adapta “Gober” a epidemia…Por si quedaban dudas del como la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, se ha seguido adaptando a la nueva normalidad propiciada por la epidemia, ahí tienen que ahora el Congreso del Estado aprobara una iniciativa que enviara, y que establece nuevas herramientas jurídicas dentro de las leyes de Competitividad y Desarrollo Económico, y la de Mejora Regulatoria. ¡Órale!

Lo que traducido al español significa que es una reforma que le hicieran a esas legislaciones del ramo de la economía, lo que le permitiráa las autoridades estatales y municipales facilitar la creación de empresas e impulsar empleos en pro del desarrollo económico en caso de una contingencia como la que hoy en día se enfrenta, por lo que así estilan que está la visión y el acierto de Pavlovich Arellano. ¿Cómo la ven?

Si se parte de queel dictamen aprobado a propuesta de Claudia, “le da vida” a una nueva categoría de apoyos denominados extraordinarios, que se sumarán a los incentivos fiscales y no fiscales que ya existen, los cuales solo podrán aplicarse durante las declaratorias oficiales de emergencias o desastres que tengan implicaciones negativas en las actividades económicas que se desarrollan en la Entidad. ¡Qué tal!

Pues el objetivo es simplificar los procesos administrativos necesarios para la apertura de negocios, evitando la burocracia en lo que tiene que ver con la expedición de permisos, autorizaciones, licencias o cualquier aprobación de ese tipo que puedan obstaculizar el emprendimiento y la reactivación económica, a fin de que en esas condiciones de urgencias no existan las trabas ya conocidas y de toda la vida. Así la mejoría.

No en balde es que la Mandataria estatal les agradeciera a los diputados la “palomeada” de esas normas que forman parte de la proposición que presentar el 21 de diciembre de 2020 ante el Poder Legislativo, por el beneficio en que redundarán para ese sector de la economía, por la forma en que ayudará a reactivarlo, lo que habla de que le ha seguido abonando a su política de seguir sumando. De ese tamaño.

Correo electrónico: [email protected]