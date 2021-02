Vuelve AMLO sin tapabocas

Vuelve AMLO sin tapabocas…Y al que sí que le queda aquello, de que el que por su gusto, o irresponsabilidad se enferma, hasta el padecimiento ¡le vale!, es al “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, por como en su regreso de ayer a las conferencias mañaneras, volviera con su empecinamiento de no usar cubrebocas, no obstante y que acaba recuperarse de Covid-19. De ese pelo.

A ese grado de obstinado es que una vez más se le viera a AMLO, en lo que fuera su reaparición en su rueda de prensa en Palacio Nacional, al adelantar que no se cubrirá la boca, porque según él ya no contagia, y que si se infectó es porque salió a trabajar como millones de mexicanos, pero evitando reconocer que influyó el que no respeta las más elementales medidas de protección, de ahí por qué en su salud lo halló. ¡Tómala!

O séase que así estuvo la postura desafiante con la volvió a la vida Andrés Manuel, después de superar esa enfermedad que puede llegar a ser letal para personas vulnerables como él, que entre otros males padece del corazón, e hipertensión, además de rondar los 70 años de edad, pero aún así le hizo al valiente, como el de la lotería, al apuntillar que a diferencia de otros jefes de Estado, no abusó del cargo para vacunarse. ¡Ajá!

Eso al renegar de que hay presidentes que han sido de los primeros en inmunizarse, pero que eso no lo dicen los medios de comunicación conservadores, o fifís, y que hasta les aplauden el que se vacunan con el pretexto que le dan el ejemplo a la población para que se anime y lo haga, por lo que a ese punto es que politizara su recuperación, tratando de justificar su contagiada, que por algo muchos dudan que sea real. ¡Vóitelas!

Porque lejos de cuidarse salió con la misma cantaleta, o inconsciencia de siempre, de que no puede quedarse todo el tiempo encerrado, ya que tiene que salir a “chambear”, pasando por alto la cuestión de que “se ha untado” con la prevención, aún y cuando hasta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, le ha recomendado el uso de los tapabocas a las personas que reciben la vacuna, por ni así estar seguras. ¡Glúp!

Perocon todo y eso, simplemente no ha habido poder humano que haga entrar en razón a Andrés Manuel, con respecto a esa pandemia, con todo y que ya se contagiara, y de que no quedara inmune para siempre, por existir la posibilidad de que vuelva a “pescar” ese bicho, y ahora sí quién sabe cómo le vaya, al manejarse que la segunda vez es “píor”, lo que confirma quesegundas partes nunca ser buenas. ¿Cómo la ven?

Tan López Obrador es de los que “no se cura en salud”, que llegando y llegando ya anunció que el próximo fin de semana retomará sus giras, con una que hará por Oaxaca, a pesar de que apenas y cumplirá 15 días de haber convalecido, ante lo que no dudan que muchos le sacarán la vuelta y no es para menos, por la alta incidencia de casos que todavía hay, al ya casi llegarse al millón, con alrededor de 170 mil muertos. ¡Ups!

Aunque para quien dude de esa peligrosidad, ya ayer se ventiló México se convirtió en el País con mayor tasa de letalidad en el mundo por ese padecimiento, ya que de cada 100 personas contagiadas, casi 9 mueren, dobleteando al segundo lugar que es Perú, con un 3.6%; seguido por Italia con 3.5%. Así la mortandad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tocarán el claxon por la vida…Vaya que la que está de pronóstico reservado, es la campaña a la que están convocando los de la organización Poder Sonora, encabezada por Raúl Encinas Rodríguez, para concientizar sobrelos perfiles de los candidatos a puestos de elección popular que habrán de participar en los comicios electorales del 6 de junio, y de esa forma apoyar a los que estén a favor de la salud y las libertades.

Con ese fin es que están exhortando a los hermosillenses a sumarsea lo que han llamado la caravana “Claxonazo por la vida”, la cual realizarán el venidero domingo 14 de febrero, desde el bulevar Rodríguez y Gómez Farías, hasta la Plaza Zaragoza, en lo que es parte de un movimiento que se está gestando a nivel nacional, en aras de frenar la degradación social que han estado fomentando desde las tribunas legislativas.

Pues según lo ventilado por Encinas Rodríguez, la consigna deberá ser el no votar por colores sino por valores, de ahí que el mensaje que quiere enviarse, es que no se sufrague en las urnas por partidos políticos, sino por personas que se comprometan a legislar leyes que tengan que vercon la vida, por lo que así estará “la pedrada directa y a la cabeza” para muchos legisladores que pretenden reelegirse, y que son proabortistas.

Lo anterior al señalar con dedo de fuego que por ejemplo el aborto es un delito y no un derecho, como han querido “venderlo”, e imponerlo, de ahí que entre los menores de edad estén promoviendo una sexualidad desorientada y mutilada, entre otras muchas reformas que se traen entre manos, como también la de eliminar la patria potestad de los padres, y puras de esas que tienen el sello de la alianza de Morena-PT y PES. ¡Ñácas!

Luego entonces así está esa cruzada con la que pretenden frena esa ola de cambios que propician el libertinaje y que han sido impulsados en los congresos de los Estados para instaurar una educación que genera la distorsión de la familia, y en ese caso dar pie a los embarazos no deseados y demás, y que por eso es que están invitando a tocar el claxon para advertir contra los aspirantes a un “hue$o” que tengan una visión libertina.

Y ciertamente que malos ejemplos de esos abundan, y para muestra dicen que están dos botones, como son las legisladoras local y federal, Yumiko Palomares y Wendy Briseño, a las que les estarían poniendo tache.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que casi “irá sola” alcaldesa…Donde dan cuenta que “el arroz ya se coció”, es con relación a la sucesión por la alcaldía de Hermosillo, luego de que el pasado domingo se cerrara el plazo para los suspirantes morenistas a las alcaldías y diputaciones locales por ese instituto político, y es que la actual alcaldesa, Célida López Cárdenas, que irá por la relección, prácticamente no tendrá oposición. ¡Órale!

Ya que aunque andaban varias alborotadas por hacer la competencia a López Cárdenas, al final la única que se apuntó es la menos esperada, como es la levantados, Diana Platt, al parecer para hacerle a la “Juanita”, por la nula opción que tiene de ganar, como lo exhibe que a la par igual se registrara para relegirse; y de pilón hasta para contender por una curul federal, lo que habla de la poca confianza que se tiene. De ese vuelo.

Es por lo que deducen que así estará la simulación, tocante a la selección de la candidatura para tratar de retener el ayuntamiento de Hermosillo, por ser más que evidente que no había otro cuadro más posicionado que el de Célida Teresa, que además es la única “Presimun” que se salva de “la quema”, o del fiasco que han sido los alcaldes morenos en los diferentes municipios, cuyos gobiernos han sido para el olvido. ¡Mínimo!

Ante lo quese estila que Célida Teresa “irá en caballo de hacienda”, de cara a buscar repetir en la presidencia municipal, porque en base a la opinión popular que hay, consideran que sí que ha crecido para hoy en día ser la diferencia entre el resto de sus colegas de las mismas siglas, y con un plus extra, como es el de que no se ha rajado ante las adversidades, sino que se ha mostrado echada pa´delante. De ese tamaño.

Si se parte de que existe el sentir general, de que lo que es Platt Salazar no tiene ni con que hacerle sombra, de ahí que la principal expectativa que hay, era el ver cómo se termina de “desgranar la mazorca”, referente al resto de los registros, porque había otros que igualmente querían seguir en el puesto, por encima del fracaso que han representado, como los munícipes de Navojoa y Obregón, Rosario Quintero y Sergio Pablo Mariscal.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Va funcionario al Super Bowl…La que sin duda que es otro mal síntoma de la insensibilidad que han evidenciado algunos de los funcionarios del sector Salud en sus diferentes niveles, es la ventaneada que acaban de darle al director de Servicios de Salud del Estado de México, Carlos Aranza, al ser captado en el estadio de Tampa, Florida, a donde se dio una escapada el pasado domingo para disfrutar del Super Bowl.

Con lo que de alguna manera se está poniendo de manifiesto el que de ver dan ganas, si se toma en cuenta que quien antes hizo algo parecido en plena epidemia de coronavirus, es el segundón de a bordo de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, al “pelarse” de “vagaciones” por las playas oaxaqueñas, como ahora lo hiciera Aranza Doniz, al ser visto sin cubrebocas y echándole porras al triunfador de Tom Brady y sus Bucaneros.

No en balde es que Carlos Esteban le fuera como en feria, porque mientras que los hospitales de su Entidad están al tope por esos males, lo que es él estaba más campante que Don Sebas, o como si nada pasara, como lo balconeara el periodista, Carlos Loret de Mola, en unas imágenes que publicara en su cuenta de Twitter, de ahí que no tuviera ni para donde hacerse, y a las horas terminaran corriéndolo, y con justa razón. ¿Qué no?

Casi por nada es que los usuarios de las redes sociales “se lo acabaran”, porque de entrada lo menos que exigieron es que aclarara si los boletos de avión y de entradas al juego futbol americano de más de $180 mil pesos por ticket los adquirió con dinero de su bolsa, o con cargo al presupuesto estatal, que es lo más probable, además de que no descartan y que ya haya sido de los vacunados usando sus “palancas”. ¡Palos!

En esos términos estuvo la exhibida de dicho vividor público, que podrá ser de los que no están en la primera línea de atención, pero es de los que debiera estar “al pie del cañón” y sin día de descanso, de ahí que tampoco se valga el que salga con que era “domingo”, lo que evidencia el porque estamos como estamos, o sin una mejoría en esa emergencia sanitaria, y es por lo que lo renunciaran con todo y su asesor, o solapador.

