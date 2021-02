Alertan por otra ola Covid

Alertan por otra ola Covid…Quien ya dijo que sobre aviso, y a partir de lo ya visto, no habrá engaño, es el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez, tocante a que si no se aprende la lección, en torno a los que pasó en las fiestas navideñas, que cobró la factura con más casos y muertes, lo mismito podría pasar en Semana Santa si no le bajan a la pachanga.

Más menos así estuvo la advertencia que hiciera el pasado sábado Álvarez Hernández, al hacer un nuevo corte de caja del Mapa Sonora Anticipa, con todo y que esa estrategia preventiva está dando resultados, al mantenerse una tendencia a la baja de infectados, de ahí que Hermosillo y Navojoa ya sean los únicos que están en Riesgo Máximo, y es por eso del reiterado exhortoa no bajar la guardia, ni confiarse. De ese pelo.

Y es que de no reducirse la movilidad, existe la posibilidad de una tercera ola de contagios, es por ello del nuevo llamado a tiempo que están haciendo, para que no les dé por enfiestarse en las Semana Mayor y de Pascua, que es cuando las mayorías acostumbran a irse a las playas, por ahora sí que “el hornono estar para bollos”, o esa clase de “conbebencias”, sino todo lo contrario. A ese grado.

De ahí el porqué del sermón que por adelantado le están dando a la población, para que en la ya inminente época cuaresmal ahora sí lleven a la práctica el sentido de esa celebración, como es la de guardar y no incurrir en festejos, y menos en excesos, por aquello de que para empezar no se debe comer carne, y es que en el recién terminado mes de enero es cuando más enfermos y muertos hubo desde que inicio de la epidemia.

Es por lo que Gerardo hiciera hincapiéen que no hay que perder lo avanzado, o disminuido en cuanto a esa contagiadera, como lo demuestra que en la citada actualización con vigencia del 8 al 14 del presente mes de febrero, ahora son nueve los que están en Riesgo Alto, como son San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco, Nogales, Cananea, Cajeme, Guaymas, Empalme y Huatabampo; y lo que es Agua Prieta en Riesgo Medio.

O séase que así está ese alentador diagnóstico, derivado de ese ligero descenso que se ha presentado, por la desaceleración enla transmisión de ese bicho, y por ende la ocupación hospitalaria también ha bajado, de ahí la importancia de reducir la movedera, para que no haya otro comportamiento al alza, por la situación todavía no estar como para “echar las campanas a vuelo”.Ni más ni menos.

Si se analiza que mientras que la ciudadanía no esté vacunada, siempre habrá un peligro latente de infectarse, y como es algo que todavía va para largo, es por lo que reiteran el respetar las medidas más elementales, como es el salir lo menos posible, usar cubrebocas y respetar la sana distancia, y es que el promedio de envirulados aún se mantiene sobre los 300 diarios, para ya sumar más de 63 mil, y casi 5 mil 300 muertes.

Continúa avance del Estado…Con todo y la actual pandemia, pero la que nomás no ha dejado de dar resultados, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está que ahora en esta Ciudad del Sol inaugurara una nueva planta de AT Engine, que es de origen alemana y especializada en la industria aeroespacial, con una inversión de más de 200 millones de dólares, generando más de 400 puestos laborales.

Casi por nada es que Claudia destacara, que ese nuevo acierto en el ámbito económico esuna muestra inequívoca del cómoSonora ha continuado creciendo con la llegada de empresas extranjeras que le están invirtiendo a la Entidad, a partir de la confianza que hay entre los inversionistas, reiterando que la única forma de combatir la pobreza y desigualdad es creando fuentes de empleo bien remunerados. De ese vuelo.

Razón por la cual es que acompañada de Jorge Vidal Ahumada, el secretario de Economía; así como Hans Steininger, Marco Fuchs y Alberto Terrazas, miembros del Consejo de Administración de AT Engine, agradeciera el que se escogiera a Sonora para “echar a volar” ese proyecto, que según esto por su magnitud no tiene precedentes en el País, al punto de que adelantan que será un antes y un después en ese rubro. ¡Órale!

Tan es así que señalara que: “Sin duda, son tiempos muy difíciles para todos, pero este momento que he esperado tanto, lo valoro más por los tiempos que estamos viviendo, porque una inversión de este calibre, en este momento tan complicado para todos es muy importante; de verdad estoy muy emocionada porque para mí realmente eliminar la pobreza y las brechas se hace con empleos, y empleos bien remunerados”. ¡Qué tal!

Y para quien dude de lo anterior es que Vidal Ahumada resaltara, que la región está entrando a un nuevo nivel en esa área, por ser manos sonorenses las que crearán las nuevas piezas de turbinas para aviones de nueva generación, de ahí que ese complejo de 3.5 hectáreas de construcción sea un sueño es una realidad, ya que producirá nuevas tecnologías para la aviación, por tener maquinaria que no existe en otras partes del mundo.

Pero por si eso fuera poco, todavía Steininger se mostró agradecido ante el apoyo brindado por el Gobierno del Estado para poder establecerse en Hermosillo, luego de encontrar las condiciones ideales para detonar esa industria, lo que habla de que ha seguido rindiendo frutos la promoción económica. De ese tamaño.

Protestan pa´ exigir vacuna…Y lo que se temía ya está pasando, como es que el personal médico se esté manifestando porque es hora de que no los han vacunado, como los que forman parte de la plantilla laboral del Hospital de Ginecopediatría del IMSS Hermosillo, quienes en días pasado se plantaron en la entrada principal para demandar ser inmunizados contra el Covid-19, por la mortandad que hay entre ellos.

Ciertamente que no es para menos que los doctores, enfermeras y trabajadores en general de esa especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hubieran suspendido labores para protestar, toda vez que el argumento que les manejaron para no vacunarlos en la primera remesa, es que según esto no atienden a pacientes con ese mal, ante lo que reviran que muchas mujeres les llegan infectadas y los contaminan.

Sin embargo y por encima de ese fundado temor, e incertidumbre que hay, ya lo que es la Oficina de Representación del IMSS por estos lares, a cargo de Jesús Zitle García, les mandó a decir que por más gritos y sombrerazos que den, pero que los vacunarán conforme al Plan Nacional de Vacunación del sector Salud, aunque lo cierto es que ni siquiera le han aplicado la segunda dosis a los primeros que ya vacunaron. ¡Palos!

No obstante y al margen de los planes que hay, y que a todas luces no están cumpliendo en tiempo y forma, sí que tienen motivos de sobra para ya estar cayendo en la desesperación, y para evidencia está el dato ventilado, de que Sonora ya ocupa el quinto lugar a nivel nacional con más enfermados y decesos entre quienes están en la primera línea de atención de ese virus, con más de un centenar de víctimas mortales, y casi 8 mil contagios.

Eso explica porque los empleados de Ginecopediatría ya se están curando en salud, y no es para menos, como lo refleja el dato que revelaran, de que de los 887 que son, más del 400 han resultado positivos, de los cuales 30 han sido internados, y tres fallecieron, entre ellos un galeno pediatra, y alguien que trabajaba en la cocina, y que es por lo que hicieran público que los han estado dejando para los último, con relación a esa protección.

Es Parque Biocultural una realidad…El que dan cuenta que ya solo es cuestión de tiempo para que sea toda una realidad, es el Parque Biocultural Cerro de la Campana que construirán en esa montaña, que es un ícono turístico de Hermosillo, y a la que pretenden darle un plus con ese proyecto a desarrollar en el presente año, con recursos aportados por la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu). Así el dato.

Y para quien dude de lo anterior, para evidencia está que incluso la alcaldesa, Célida López Cárdenas, recién realizó un recorrido por esa área, para checar de primera mano los detalles de lo que será esa obra en la que invertirán más menos $90 millones de pesos, y es por lo que se hizo acompañar de un grupo de especialistas en ese rubro de la proyección arquitectónica, para complementar ideas y que quede de lo mejor. ¡Mínimo!

Porque en base a los planes que hay, de lo que se trata es de conformar un equipo de trabajo que estará integrado por ingenieros, arquitectos, ambientalistas y miembros de colegios, para en coordinación con la administración municipal, darle forma a una propuesta ciudadana, que es la que le presentarían a la Sedatu, y que es algo que harán a la brevedad, por ser un financiamiento que tiene fecha de caducidad. Así la prisa.

Lo que significa que ya tomó forma lo que será la transformación y rescate que harán de ese cerro de piedra caliza, y de una manera integral, porque no obstante que no han precisado “de pe a pa” en qué consistirá, se sabe que incluirá “una retocada” que les darán a las colonias aledañas, como son Las Pilas, Matanza y Hacienda de la Flor, de ahí que dicen que una vez terminada será otra cosa esa zona. Esa es la idea.

Aunque sí por la víspera se saca el día, vaya que sería una modernizada que se convertiría no en la cereza del pastel, sino del trienio de Célida Teresa, lo que le abonaría a su intentona releccionista. ¿Cómo la ven?

