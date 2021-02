Dudan de $ervidore$ federales

Pondrán ceniza en la coronilla

Inicia la SEC “al pie de la letra”

Terminan por cerrar puente vial

Dudan de personal federal…Y los que han seguido provocando confusión, son los llamados Servidores de la Nación, a los que no por nada ya se les conoce como Vividore$ de la Nación, por dé a cómo hasta ahora no ha habido transparencia, como tampoco claridad, en cuanto a la función que les da el gobierno federal, de ahí el porqué de la sospecha que hay, de que tal vez pudieran tener un móvil electoral. ¿Será?

Toda vez que lo que es hasta hoy, lo mismo “han servido para un roto, que para un descocido”, por no habérseles definido unas tareas específicas, de ahí que se les utilice para todo tipo de labores, ante lo que no descartan que el trasfondo de la operatividad de esa clase de empleados que antes no existían, más bien podría tener un fin proselitista, es por eso de los cuestionamientos que han surgido, y no es para menos. De ese pelo.

Pues siguen sin “dar color” con relación a las características de esos trabajadores federales, así como de los requisitos para ocupar esos puestos, con los que han conformado un verdadero “ejército”, que es con el que están haciendo el trabajo de tierra del gobierno de la 4T, y para muestra está que nomás en Sonora había 380, con un sueldo “por cabeza” de $9 mil 200 al mes, que equivalen a $3.5 millones mensuales. Así el ga$to.

Al ser una revelación hecha por el “superdelegado” de Bienestar Social, Jorge Taddei Bringas, no obstante y que “la gota que derramó el vaso”, tocante a esa talacha de campo que realizan, es que los hubieran contemplado para ser de los primeros vacunados contra el coronavirus, incluso antes que muchos de los que integran el personal de salud, a pesar de que no están en la primera línea de atención y riesgo. ¡Pácatelas!

Aún y cuando para tratar de justificar ese evidente agandalle con las escasas vacunas que de por sí había, es que luego luego salieran con que a los que inmunizaron, es a los que apoyan con la organización del suministro de las dosis en los hospitales, con todo y que trascendió que se le aplicó a la mayoría, lo que podría explicar porque no alcanzaron para lo que sería la segunda aplicación para la plantilla laboral del sector Salud.

Y una prueba de ello es que el mismo delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Jesús Zitle, que es el coordinador en la región de esas vacunadas, confirmara la preocupación externada por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, de que no había fecha para la llegada de la nueva remesa, ante lo se corría el peligro de que no les hiciera efecto la primera, por no ponerles el reforzamiento a tiempo. ¡Tómala!

Pero aún así lo que es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió el que estén “echando mano” de ellos para esa inmunizadas, dizque porque saben dónde viven los adultos mayores, eso ante la crítica que también les hicieran los gobernadores de la Alianza Federalista. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pondrán ceniza en la coronilla…Para que vean el cómo la pandemia del Covid-19 ya “tiene hasta a la coronilla” a la mismísima iglesia católica, es que ahora en la venidera Semana Santa la ceniza que ponen los miércoles la colocarán en esa parte de la cabeza, y no en la frente, como tradicionalmente lo hacen, en lo que es una decisión ya acordada por el Vaticano para evitar contagios entre los feligreses. ¿Cómo la ven?

En lo que es una disposición que ya confirmar el arzobispado capitalino, cuyo titular Ruy Rendón Leal, de cara al inicio de la Cuaresma, que será el próximo 17 del presente mes de febrero, aunque aquí estarán yendo más allá, en cuanto a esa modificación, al anunciar que también ppromoverán lo que será la “Celebración en casa”, ya que un miembro de la familia podrá llevar ceniza y un folleto para aplicarla a domicilio. ¡Mínimo!

De ahí que no queda más que decir, que vaya cosas y cambios que se están viendo con esa virulencia de males respiratorios que son letales, por cómo ese ritual del evangelio con el que se recuerda que “polvo eres y en polvo te convertirás”, ahora tendrá que volver a la forma en como lo indica el Misal Romano, y no como es la modalidad para los laicos, además de que deberá hacerse en silencio, y con el respectivo cubrebocas. ¡Qué tal!

No en balde es que se da por descontado, que ahora sí que será una época cuaresmal muy cambiada, y con más restricciones que la anterior, en la que igual sacrificaron todas las actividades propias de esa celebración, y para evidencia está que lo que es en esta desnaranjada ciudad, hasta el viacrucis que llevan a cabo en el Cerro de la Campana tuvieron que cancelar, como es de sentido elemental que otra vez lo harán. ¿Qué no?

Con todo y que la gran duda será, el ver si finalmente esta vez consiguen convencer a los de la tribu yaqui que habitan por estos lares, para que no hagan sus ceremonias, por la contagiadera que fomentan. Está por verse.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inicia la SEC “al pie de la letra”…A los que está claro que les queda el dicho de que, ¡lo que bien empieza, mejor acaba!, es a los de la Secretaria de Educación y Cultura (SEC), presidida por Víctor Guerrero, luego de éxito que obtuvieran en el inicio del programa de Preinscripción en Línea, o a distancia, para estudiantes del nivel básico, o de Preescolar, Primaria y Secundaria, del ciclo escolar 2021-2022. ¡Órale!

Ya que de acuerdo al reporte ventilado por Guerrero González y compañía, en las primeras 12 horas de ese proceso de preinscripciones alcanzaron 31 mil registros, de más de 150 mil que proyectan concretar, vía el portal www.yoremia.gob.mx, en el periodo comprendido entre el 2 y 15 de febrero, de ahí el porque digan que mejor arrancada no pudieron haber tenido, ante esa nueva normalidad provocada por la contingencia sanitaria.

Luego entonces así está la convocatoria que Víctor José nuevamente les hiciera a los padres de familia, para que inscriben a sus hijos y les aparten un lugar, apuntando que el orden en que lo hagan no influirá en la asignación de escuelas, ya que una vez que se tienen los registros necesarios el sistema realiza los cruces de datos y los directores de cada centro escolar reciben la información para validar y autorizar la inscripción.

Para el caso es que el máximo funcionario educativo recordara que el hacerlo es de lo más fácil, al poder ingresarse desde cualquier computadora, Tablet o teléfono celular con servicio de Internet, y para lo que únicamente necesitan la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) del menor, pero por si eso fuera poco además la SEC cuenta con equipo profesional para resolver dudas y brindar orientación para ese efecto.

Motivo por el cual es que desde ya auguran que van que vuelvan para repetir el acierto, o la “palomita” que han conseguido en los dos últimos años, a la hora de implementar esa modalidad que hoy más que nunca se ha hecho necesario por lo del Covid, y ya no sólo para evitar las “colas”, lo que explica por qué hoy en día los estudiantes reciben las clases desde sus casas, como parte de una estrategia para que no propagar el virus.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Terminan por cerrar puente!…Volvió a demostrarse aquello de que, ¡tanto va el cántaro al agua!, hasta que tuvieron que cerrar la circulación en el puente desnivel que une al bulevar Luis Encinas con la calle Veracruz, como medida de prevención ante los reiterados accidentes que se han registrado, por los trailers que han querido cruzarlo y han quedado atorados, de ahí que harán un diagnóstico para determinar su estado.

Y es que la gota que “derramó el vaso” es el percance suscitado hace varias semanas, cuando uno de esos tractocamiones cargado con carne y procedente de Durango, terminará embancado e incendiado, razón por la cual los técnicos de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue) y Protección Civil, emitieron un dictamen para temporalmente restringir el tránsito y evitar un suceso mayor. ¡Vóitelas!

Porque en base a lo adelantado por el coordinador de la Cidue, Eufemio Carrillo Atondo, ya están haciendo una revisión estructural a fondo, según esto con expertos en esa materia, para en los próximos días hacer una recomendación de lo que procedería, o el cómo repararían esa estructura vial, que una y otra vez ha sido impactada por esos vehículos de carga que no han respetado el nivel de altura de la misma. ¡Palos!

Con lo que de alguna manera están reconociendo el peligro que ya representa ese pasadizo, y es que además de su antigüedad, lo que lo ha menguado su resistencia y durabilidad, son esos reiterados choques de los que ha sido objeto, que es obvio que lo han afectado, de ahí que José Eufemio “apechugara” que ya hay áreas del mismo que han quedado al descubierto, por ser visible la parte del acero con que cuenta. Así el peligro.

Aún así y a la par de esa reparación, ojalá y que igual hagan conscientes a los pintados del Departamento de Tránsito de esta Capital, del que está al frente Jesús Alonso Durón Montaño, por ser los que permiten que pasen por ahí esos vehículos pesados, al a todas luces hacerse de “la vista gorda”, cuando se supone que no lo permite el reglamento, ya que deberían hacerlo por lo que es el anillo Periférico, pero así está la irregularidad.

Correo electrónico: [email protected]