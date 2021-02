“Dan la mala nota” ministros

¿Tinte electoral en detención?

Se ve “Gober” muy oportuna

Punto a favor para Seguridad

Dan la mala nota ministros…Quienes es obvio que viven muy fuera de la realidad y de la inseguridad que impera en el País, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al darle por el lado a un amparo presentado contra el programa Mochila Segura, u Operación Mochila, como se le conoce en Sonora, dizque por atentar contra las garantías del estudiantado, por lo que así dieron la mala nota. ¡Zaz!

Con lo que queda en claro que para cuatro de los cinco juristas que votaron a favor de declarar anticonstitucional esa revisión en las escuelas, para evitar que el alumnado introduzca armas y demás, no han sido suficientes las tragedias que ya se han registrado, como la última ocurrida en enero del año pasado, cuando en Torreón un menor de 11 años entró empistolado y mató a su maestra, para luego suicidarse.

Pero con todo y ese trágico antecedente, que demuestra el cómo de esa manera se pone en riesgo a la comunidad escolar, simplemente avalaron esa amparitis que en el 2019 interpusiera la asociación civil llamada Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, al considerar que esa estrategia de inspección de las bolsas escolares violenta los derechos a la educación, aún y cundo sólo tiene un sentido preventivo.

No obstante y que es una resolución judicial que sólo beneficiará directamente a un niño y dos niñas de una escuela del Estado de México, aún así como el mal ejemplo cunde, es que esa declaratoria deja abierta la puerta para que el resto de los paterfamilias se opongan a esa medida, lo que todavía está por verse, si se toma en cuenta que lo único que se busca con esas bolseadas, es asegurar su protección. De ese pelo.

Aunque lo que es en el Estado ya trascendió que continuarían con esas revisadas, una vez que los escolapios regresen a las clases presenciales, lo que no descartan que de un momento a otro sea confirmado por el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González; y secundado el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna, por ser más los beneficios que los perjuicios.

Ya que por encima de que para emitir ese fallo los de la SCJN se ampararon en que es una táctica de revisadas que a su juicio no tienen un sustento legal y carecen de reglas claras y formales, lo cierto es que hasta ahora no existe ningún ejemplo que demuestre que han incurrido en excesos al llevarla a cabo, como serían posibles abusos, arbitrariedades y todo lo que se le parezca, de ahí el porque por estos lares seguirá vigente. ¿Será?

Ciertamente que a como hoy en día ya están las cosas de inseguras, es lo menos que se necesita para salvaguardar a la comunidad de los centros escolares, si se parte de que en la actualidad ya se les perdió el respeto a los maestros, y ya no se diga a los padres, a los que llegan hasta pegarles, de ahí que ante ese peligro latente en que están, es que se haga necesario que mínimo los revisen al ingresar. ¡Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Tinte electoral en detención?…Lo que no deja de estar por demás raro, es que después de 14 años hubieran arrestado al mal afamado ex gobernador de Puebla, Mario Marín, conocido como “El Gober Precioso”, cuando se encontraba en la casa de una hermana en Acapulco, para finalmente ejecutarle una orden de aprehensión por una acusación de tortura contra la periodista Lydia Cacho en el 2005. ¡Tómala!

Pues la detención de Marín Torres se da en la víspera de las elecciones del presente 2021, de ahí por qué para nada resulte extraño, que ya ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el marco de la conferencia mañanera que preside por el “Pejidente”, Manuel López Obrador, que convalece de coronavirus, luego luego saliera a decir que es una evidencia más de que en actual sexenio no hay impunidad. ¡Ajá!

Porque luego de tanto tiempo están procediendo contra el diablo mayor, como es Marín, ya que a raíz del libro “Los demonios del Edén” que escribiera Cacho, es que iniciaran la persecución en su contra, y por lo que desde entonces había exigido justicia, y es que en él denunciaba una red de pederastia en México, que salpicaba a políticos y empresarios, entre ellos libanés, KamelNacif, que la demandó por difamación.

Es por eso de los asegunes que hay, de que hasta ahora, o en la actual víspera electoral, estén deteniendo al ex gobernante poblano, por medio de los sabuesos de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, cuando era un secreto a voces que se le veía pasearse como Juan por su casa, a pesar de que estaba calidad de prófugo, de ahí por qué ya lo vean como una nueva bandera justiciera de los morenistas. ¡Mínimo!

Con todo y que el sentir general que hay, es de que se trata de una aprehensión que al gobierno federal de la 4T le servirá utilizarla para desviar la atención en torno a todos los problemones que hoy por enfrenta, sobre todo en lo que tiene que ver con el mal manejo de la pandemia, y no es para menos, por ya haberse rebasado los 160 mil muertos, y estarse por llegar al millón 900 mil de contagiados. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se ve “Gober” muy oportuna…Vaya que la que no pudo ser más oportuna, es la cruzada nacional contra el turismo sexual infantil que está proponiendo la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en lo que fuera la instalación de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo. De ese vuelo.

Toda vez que tal “prenunciamiento” de Claudia tuvo lugar en el mismo día en que “le echaran el guante” y “entambaran” al ex gobernante poblano, Mario Marín, y al que acusan de haber solapado a una mafia que promovía la prostitución entre infantes, de ahí que cobre más relevancia esa política preventiva que está promoviendo, mediante la creación de protocolos que inhiban esta condenable práctica. Cuando menos.

Casi por nada es que apuntillara que debería empezarse por capacitar al personal del sector turístico para que sea el primer denunciante, como lo hiciera patente en el inicio de los trabajos de las mesas temáticas sobre ese rubro, encabezadas por Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur, y titular de la Comisión de Turismo de la Conago; así como Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.

Al señalar que “Lamentablemente, ocupamos un no muy honroso segundo lugar después de Tailandia en este tema y creo que podemos hacer un gran esfuerzo todos nosotros para poder capacitar a toda la gente del sector turístico, pero sobre todo hacerlo de una manera ordenada, sin ahuyentar al turista, porque no se trata de eso, son políticas que tenemos que hacer hacia el interior del sector, pero no podemos dejar este tema por un lado”.

Eso al Pavlovich Arellano señalar con dedo de fuego, que es innegable que cada año ingresan pederastas a México, lo que representa es una amenaza para los niños, razón por la cual es que convocara a la Federación para que haga su parte, en aras de avanzar para erradicar esa sentida problemática, como sería haciendo un solo frente contra ese tipo de delincuentes, pero sobre aportando los recursos que se requieran. ¡Ya mero!

Lo anterior porque la intención es la de impulsar políticas públicas e incentivar a ese rubro, de ahí que la Mandataria estatal asentara que en estos momentos lo primordial es primero contar con un plan de vacunación contra el Covid-19, a fin de atraer a más visitantes a los destinos turísticos. Así la idea.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Una de cal para el de Seguridad…Ahora sí que contra todo lo esperado, pero acuerdo a las últimas estadísticas que acaban de aflorar, el que sigue dando resultados, es el trabajo coordinado entre los diferentes órdenes policiales, y para prueba está que reflejan que en la Entidad han continuado a la baja los delitos patrimoniales, como son los robos a casa habitación, negocios, vehículos y en las personas. ¡Órale!

Para el caso dan cuenta que un síntoma inequívoco de ello, es que en el recién terminado mes de enero disminuyeron esos actos delictivos, comparado con los eneros pasados, además de ser menor el promedio mensual respecto a los años 2018, 2019 y 2020, por lo que así está ese acierto en lo que va del 2021 que está corriendo, lo que le abona a la chamba del secretario de Seguridad estatal, David Anaya Cooley. ¡Qué tal!

Si se analiza que en base a esos nuevos saldos, lo que son los atracos a viviendas sumaron mil 143 en el 2020, a diferencia de los 917 en ese mismo periodo, pero del 2021; y en lo que toca a las raterías en comercios por el estilo se tuvo una reducción, al este año contabilizarse 402, a diferencia de los 698 del anterior; en tanto que en lo relacionado con el hurto de autos, cayó de 413 a los 203, es decir, a menos de la mitad. Así el dato.

Y en lo referente al asalto a transeúntes también se registró un bajón en ese lapso, al presentarse 267, contra 472, lo que “ya marca” y es alentador para la población, pero sin dejarse de lado que en algo debe estar influyendo la pandemia, por aquello de que la ciudadanía se la lleva más en el hogar por el confinamiento, aunque igual pudiera ser un arma de doble filo, por haber más necesidad ante el desempleo que ha causado.

Sin embargo y cualquiera que sea el caso, pero lo único cierto es que con esos números se está confirmando que la región se ha mantenido como un ejemplo de prevención, con relación a esas actividades delincuenciales, y en lo que dicen que mucho ha tenido que ver la actuación de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), por el apoyo que les brinda a las corporaciones municipales. De ese tamaño.

