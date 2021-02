Que ¡no da una! Salud federal

Que ¡no da una! Salud federal…Y los que sí que han ido de mal en “píor”, son los operadores de la pandemia del Covid-19, por como ahora se les cayera la plataforma digital que crearan para el registro de adultos mayores que habránde vacunarse, al en el primer día saturárseles el sistema con tantas visitas, cuando es algo que debieron prever, de ahí de nuevo exhibieran su incompetencia. De ese pelo.

Al por lógica suponerse que era algo que iba a pasar, por el apanicamiento que hay por esa letal enfermedad, y los millones de “jóvenes de juventud avanzada” de más de 60 años que están a la espera de esa inmunizada, pero lo que es subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a la clásica ya salió a minimizar esa falla, con el cuento de que en los próximos días ese sitio web de mivacuna.salud.gob.mx será más eficiente.¡Ajá!

Aunque ante esa evidente excusa la primera pregunta que surge por sentido común, es de que si porque desde un principio no comenzaron a operar con esa eficiencia que están prometiendo, si de antemano sabían de esa gran cantidad de abuelitos que están en condiciones de ser vacunados, y que era obvio que de inmediato iban a querer ser de los primeros en apuntarse, de ahí el porque de esa saturación. ¿Qué no?

Eso aunado a que hasta que no se presentó ese “cuello de botella”, es que López-Gatell aclarara que dichas vacunadas no dependerán de la fecha en que se registren, sino que el orden se priorizará y determinará de acuerdo a criterios científicos, por lo que así estuvo la “cantinfleada” con la que saliera, para tratar de justificar que no les ganarán el lugar, porque finalmente habrá de esas vacunitas para todos, ¡se supone!

Sin embargo, y como dicen en el beisbol, el daño, o en este caso el caos, ya está hecho, por esa paralización que se suscitara, al todo mundo querer acceder al mismo tiempo, una vez que se anunciara la puesta en funcionamiento de ese portal, al manejar que hubo entre 65 y 70 mil intentos de entradas por segundo, razón por la cual es que se colapsara, y no es para menos, por una sobredemanda que no previeran. ¡Vóitelas!

O séase que así está ese desgarriate inicial a nivel nacional, con todo y que el delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taddei Bringas, manejará que aún hay tiempo para componer el rumbo, debido a que se tiene hasta el 15 del presente mes de febrero para inscribirse, que es cuando iniciará esa segunda etapa de inmunizaciones, pero precisando que la aplicación dependerá de cómo se surtan las dosis en los Estados.

Y si se analiza que todavía no hay vacunas ni para completarle la segunda puesta a los trabajadores del sector Salud, eso hace presagiar que serán unas inmunizadas que irán pa´largo, por lo retrasadas que están, aún y cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) acaba de autorizar la de origen ruso denominada Sputnik V, de la que llegarían 24 millones, pero a ver cuándo.Así la duda.

“Un extraño” cateo cervecero…Con el que está visto que se quedaron cortos, es con el cateo que hicieran en una vivienda de la colonia Ley 57 de esta Capital, y que al parecer servía de bodega para surtirle a los “aguaje$”, porque por encima de que confiscaron nueve mil 216 latas de cerveza y 48 botellas de las llamadas “caguamas”, el punto es que no detuvieron a nadie, a pesar de que participara hasta el Ejército.

Toda vez que no era un aparente centro de distribución ambarino clandestino cualquiera, toda vez que encontraron incluso un arma de fuego, tipo rifle AK-47, conocida como “cuerno de chivo”, así como dos cargadores abastecidos con cartuchos útiles del calibre 7.62×39, y documentación diversa, en una cateada que llevaran a cabo la noche del sábado pasado, y que terminara el hasta el domingo. De ese vuelo.

No obstante lo que más “sospechosísmos” levanta, es que no hubieran “soltado prenda”, en torno a esas diligencias encabezadas por un agente del Ministerio Público, con el apoyo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), como resultado de una orden girada, por suponerse que cuando menos deben saber de quién ese inmueble que utilizaban como vil expendio. A ese extremo.

Es por lo que al margen de lo “sonado” que resultara ese allanamiento policial, que concluyera con esa mega incautación de “cheve”, que en el mercado negro podría tener un valor de alrededor de $200 mil pesos, como que sí que quedaron muchos cabos sueltos, respecto a quienes eran los promotores de ese clandestinaje cervecero, por ya ser palabras mayores el que hubieran almacenado tantos “botes”. ¡Tómala!

Así que ante ese hermetismo policíaco, sí que sería bueno el conocer la versión de la directora de Alcoholes estatal, Zaira Fernández, sin dejar de pasar por alto que ese cervecerío asegurado, así como la citada metralleta, y demás datos de prueba, quedaran a disposición de la autoridad correspondiente, para que se proceda en consecuencia, lo que todavía está en duda, a raíz de ese silencio que de entrada guardaran. ¿Será?

¡Suelta las amarras! alcaldesa…La que vaya que echó por tierra aquello de que, ¡en martes no te cases ni te embarques!, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, al formalmente registrarse en ese día como aspirante a candidata a la alcaldía por el Partido de Morena, con lo que estará buscando su reelección, en una apuntada que realizara de manera virtual, por lo de la epidemia del coronavirus. Ni más ni menos.

Con lo que Célida Teresa sí que está yendo “derecho la flecha”, en pos de esa repetición al frente del Ayuntamiento hermosillense, por no verse quien pueda hacerle sombra entre los del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tan es así que adelantara que está valorando seguir en el cargo, y a la par participar en la campaña, por tener la posibilidad legal de desarrollar ambas actividades. ¿Cómo la ven?

Lo anterior a raíz de que el CEN morenista dará a conocer la postulación de los candidatos a las alcaldías hasta finales de marzo, en tanto que los registro ante el Instituto Estatal Electoral sería del 1 al 4 de abril, de ahí el porque dejara entrever que no pediría licencia al puesto, por el derecho constitucional que tiene para “chiflar y comer pinole” a la vez, pero guardando las formas para que no se lo tomen a mal. ¡Qué tal!

De ahíque López Cárdenas apuntillara que durante su labor proselitista no compartirá en sus redes sociales las acciones de su gobierno para no echarse porras; además de que está en duda si asistirá a los eventos públicos importantes; aunado a que habrá “candados” en las cuentas bancarias de la Comuna, en cuanto al gasto corriente, de inversión y de nómina, a fin de que los dineros públicos no se usen con fines electoreros.

Luego entonces así es comoCélida terminó levantando la mano, y sí bien es cierto que tendrá que enfrentar un proceso partidista interno para ser designada, se da por descontado que lo hará sin tocar baranda, para estar en condiciones de serrelegida, y que en las urnas sea sometida a la aprobación de los hermosillenses lo que ha sido su gestión, en lo que será la elección del venidero 6 de junio. Ese es el reto.

No en baldees que dijera con todas sus letras: “Yo no necesito un proyecto diferente, lo que necesito es la continuidad”, con lo que quedó más claro que ni el agua, que su pretensión es el ir por más. ¡Mínimo!

Son reales estafadas virtuales…Para quienes todavía lo dudaban, las que se está confirmando que son toda una realidad, son las estafadas en línea, o por la red, al revelarse el dato de que solamente en el 2020 los sonorenses fueron fraudeados con más de un millón y medio de pesos, a través de 704 páginas de Internet fraudulentas en las que se anunciaban falsas tiendas, por lo que de ese tamaño estuvo el engaño. ¡Palos!

En esos términos está ese negativo saldo reportado por la Unidad Cibernética, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la que es titular David Anaya Cooley, lo que habla del porque han reforzado la campaña preventiva “No Caigas”, para evitar que más gente continúe siendo sorprendida, o timada virtualmente, por creerse de todas las gangas que les ofrecen, y que terminan siendo “gato por libre”. ¡Ups!

Aun y cuando señalan que existen una serie de detalles para poder detectar a esos estafadores virtuales, como son las faltas de ortografía, o de redacción que aparecen en las páginas que publicitan, así como productos novedosos con grandes ofertas, nombres e imágenes genéricas, promociones exageradas con precios muy bajos, o fuera de lo común, o comentarios que no pueden leerse. De ese tamaño.

Y para dar más color al respecto, es que en esta ocasión exhibieran a una serie de comercios que han incurrido en esas tra$a$, entre los que aparecen el de Loves, donde dizque venden mochilas; así como Equipos del Norte, dedicados a los electrónicos; Sillas Súper, que vende sillas para videojuegos; IShopMall Galerías; que oferta dispositivos de la marca Apple; además de Gorras Infinitas, entre otros. Así el dato.

Casi por nada es que de nueva cuenta Anaya, y el encargado Unidad Cibernética, Diego Salcido Serrano, exhortaran a “echar mucho ojo” a la hora de comprar de esa forma, recomendando el antes checar el dato en el espacio www.cibersspsonora.gob.mx, y el correo electrónico [email protected], en aras de que les “echen aguas” para que no se sumen a la lista negra de los que ya han sido estafados. ¡Pácatelas!

Correo electrónico: [email protected]