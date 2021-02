Habrá “mejoría” en horarios

Sigue sumando “El Borrego”

Ya ¡es leyenda! don Francisco

“Jalan” a tres ex funcionario$

Habrá “mejoría” en horarios…Y con todo y que Sonora permanece en estado de alerta y en riesgo de pasar al color rojo en el semáforo epidemiológico nacional, lo que no deja de ser un buen síntoma, es que cuatro municipios presenten una tendencia a la baja en los contagios de Covid-19, entre ellos Hermosillo, de ahí que a partir de hoy extenderán el horario de cierre de actividades, de las 20:00 a las 22:00 horas. ¡Órale!

Así está esa mejoría derivada por el éxito de la implementación del programa Código Rojo, de ahí por qué acordaran extender dos horas el horario de atención al público en los diferentes establecimientos comerciales, es decir, de las 8 a las 10 de la noche, el cual también podrían aplicar para Nogales, Guaymas y Empalme; pero en cambió será en automático para San Luis R.C., al superar el Riesgo Máximo en que estaba.

Esa es la saludable buena nueva que “le caerá de perlas” a quienes últimamente hasta habían realizado protestas para que les ampliarán las horas de operación, luego de esa decisión pactada entre el Ayuntamiento de Hermosillo y el Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de las Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica del Gobierno del Estado. De ese pelo.

Eso tras valorar el comportamiento de ese mal, que en la reciente semana tendiera aminorar en esta Capital, y que es por lo que la alcaldesa, Célida López Cárdenas; y el secretario de Economía estatal, Jorge Vidal Ahumada, acordaran esa ampliada operativa de los distintos sectores económicos, con todo y que las cifras actuales sí que están como para asustar al más pintado, al ya rebasarse los 5 mil muertos, y casi 62 mil casos.

Sin embargo, y a pesar de eso, lo que son los resultados presentados por el Mapa Sonora Anticipa, en los últimos siete días, reflejan una disminución en el puntaje de indicadores de peligro en los citados cinco municipios, lo que muestra que la estrategia instrumentada durante las últimas tres semanas para reducir la movilidad está dando resultados, al cumplirse el objetivo buscado, aunque hasta ahora sea parcialmente.

No obstante que algo es algo, pero aclarándose el dato de que en esta modalidad continuarán cerrados los giros como bares, antros, cantinas, casinos, eventos masivos, salones de fiesta y estadios, entre otros changarros; mientras que los que seguirán con sus horas normales, o habituales, son las farmacias, clínicas, consultorios, hospitales, o cualquier otra negociación que sea catalogada como esencial. Así el dato.

Más menos ese es el alentador saldo reportado por Gerardo Álvarez Hernández, el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, resaltando que Huatabampo, Caborca, Cananea, Agua Prieta y Puerto Peñasco, junto con San Luis, están con alta peligrosidad, pero no en el nivel mayor en el que todavía aparecen esta Ciudad del Sol, Navojoa, Cajeme, Nogales, Empalme y Guaymas. ¿Cómo la ven?

En esos términos estará esa ampliación, pero con la advertencia de que si se presenta otro repunte, de nuevo se tomarían medidas de ajustes en los horarios, aún y cuando es una disposición que regirá hasta el venidero 7 del presente mes de febrero; y por cierto sumándose las colonias Bugambilias y Nuevo Hermosillo a las que registran un mayor número de enfermos, y conocidas como Zona Cero. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue sumando “El Borrego”…El que vaya que este fin de semana demostró que, ¡el que es perico, o en este caso “gallo”, en cualquier partido político es verde!, es Ernesto “El Borrego” Gándara, luego de que ahora el pasado sábado protestara como candidato a la gubernatura por el PAN, como parte de la alianza conformada con el PRI y PRD, con la que está haciendo historia, por ser la primera vez que se logra. ¡Qué tal!

En lo que es un ¡Sí protesto! de Gándara Camou que nuevamente tuviera el máximo respaldo, por ser el dirigente nacional del panismo, Marko Cortés, el que viniera a presidirlo, y para “darle la patadita” de la buena suerte; como una semana antes lo hiciera, Alejandro Moreno Cárdenas, el jerarca del priísmo en el País; y se anticipa que el venidero “fin” harán lo mismos los perredistas con su líder Jesús Zambrano.

Casi por nada es que “El Borrego” Gándara se dijera emocionado y comprometido por todos lados, de ahí por qué en un evento trasmitido virtualmente recalcara que encabeza un proyecto, que más que un frente entre partidos, es una alianza entre ciudadanos y la sociedad en general, porque de lo que se trata es de anteponer el interés personal y partidista, por el de la ciudadanía, buscando el beneficio de las mayorías. Ni más ni menos.

Así que con la oficialización de esa nominación para contender por “la grande”, para el período 2021-2027, se pone de manifiesto que Ernesto es un político diferente, de ahí por qué se ha ganado el respeto y cariño de la gente, cuyas simpatías en esta ocasión trascendieron más allá de la militancia “prillísta”, al hacer lo que parecía imposible, como es la unión de tres fuerzas políticas, después de décadas de diferencias. Así el reto.

Razón por la cual es que contrario a sus contrarios, el también ex alcalde hermosillense, ex senador y ex colaborador de tres ex presidentes de la República, ya adelantó que más que propiciar pleitos, basará su campaña proselitista en proponer proyectos, por lo que ese es plan que ventilara que se trae, con la intención de evitar la llegada de la llamada y cuestionada “cuarta transformación”, impulsada por el partido de Morena.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ya ¡es leyenda! don Francisco…Por el impacto y la profunda tristeza que causara, la que todavía se comenta es la lamentable muerte de don Francisco Rojo Gastélum, todo un ícono de la comunicación, pero sobre todo mejor amigo, y al que todos identifican por haber sido el conductor por más de 40 años del exitoso programa televisivo “Conociendo Sonora” de Telemax, con el que impulsó el regionalismo sonorense. ¡Ups!

Desgraciadamente el Don Francisco de Sonora se convirtió en otra víctima del letal y nefasto coronavirus, luego de que el pasado jueves dejará de existir a los 89 años de edad, después de que por más de una semana estuviera hospitalizado, de ahí por qué las condolencias y muestras de solidaridad no se hicieran esperar, para quien era un maestro de la locución y conducción, y quien por algo ya se convirtió en una leyenda.

Aunque por encima de la capacidad y trayectoria profesional que siempre distinguió a quien también se hizo famoso por su participación con el personaje de “Chalío”, en el popular programa de radio “Dos Cheros en la Ciudad”, en el que alternaba con su hijo, Jesús Manuel Rojo Bernal, “El Compa” Chuy, lo que le ganó la admiración de propios y extraños, es la sencillez y el sentido humano con el que siempre se condujo.

Toda vez que en la pantalla y en la vida real Rojo Gastélum siempre fue la misma persona, es decir, natural y sin las poses que provocan la fama, de ahí el por qué el público se identificaba con él, por haber sido un auténtico comunicador del pueblo, tipo las personas más populares que entrevistaba en sus recorridos por las diferentes comunidades sonorenses, de ahí el porque también fuera un promotor del turismo regional.

Tan don Pancho no era “puro Pancho”, y nunca “se mareó” con los reflectores y micrófonos, que cada año se daba tiempo para colocar su puesto de venta de champurro en el Tianguis Navideño del Jardín Juárez, después de que en su tiempo fuera el creador del primer buffet de esta “Capirucha”, denominado La Carreta, por lo que de ese perfil sencillo y “luchón” era, de ahí el porqué del reconocimiento. Descanse en paz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Jalan” a tres ex funcionario$…A los que dan cuenta que los ha seguido su $aqueador pasado, es a varios de los ex funcionarios del ex alcalde panista de Nogales, Cuauhtémoc Galindo, por dé a cómo presuntamente de lo lindo “manotearan” de los recursos ciudadanos, de ahí por qué la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) ya procedió contra tres de ellos, mientras que al “Temo” lo “traen entre ojo$”. ¡Pácatelas!

Prueba de ello es que por lo de la epidemia del coronavirus ya se suspendiera una primera comparecencia programada ante un juzgado, en la que estaban requeridos el ex Tesorero de Galindo Delgado, como es el caso de Luis Oliva$; así como el ex subtesorero, Carlos Padilla; y el ex Oficial Mayor, Javier Cha Ruiz; además del prestador de servicios legales, Moisés López, por lo que así estaba conformada esa camarilla.

En ese punto ya están dichas investigaciones de los sabuesos de la FAS, en torno a una buena cantidad de millones de pesos, que supuestamente no están justificados en los sistemas de pagos de la administración municipal presidida por “El Temo” Galindo, y que todo hace indicar que hicieron perdedizos, de ahí por qué señalan que así de largo$ salieron, al hacer un mal uso de los dineros de “Juan pueblo”. ¡Vóitelas!

O séase que así está el cinismo de Galindo, porque con todo y esa ratería$ que le achacan a su trienio, aún así soñó despierto con ser “candidote” a la gubernatura, pero de seguro que no por las posibilidades que tuviera de ganar la candidatura, sino más bien para negociar una inmunidad, y que de esa manera no procedan en su contra, como ya ha trascendido que no tardan en hacerlo, por las evidencias que hay al respecto. ¡Tómala!

Pero tan ya tomó forma ese proceso, que se hablaba que para en días pasados estaba agendada la nueva audiencia judicial contra los citados imputados, por lo que así está la $acada a balcón. De ese tamaño.

Correo electrónico: [email protected]