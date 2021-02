Sin medias

“Da un respiro” el coronavirus

Que hace historia “El Borrego”

Deja su huella la Gobernadora

Checa la alcaldesa el rescate vial

“Da un respiro” el coronavirus…Con todo y la advertencia que hay, de que pudiera presentarse una tercera ola de contagios de coronavirus en la ya próxima Semana Santa, en caso de que las playas se inunden de vacacionistas, pero las que sí que no dejen de ser buenas noticias, es que la pandemia en Sonora ha ido a la baja en las últimas seis semanas; y de que de nuevo reanudarán los envíos a México de la vacuna Pfizer.

Pues así está la buena nueva que diera a conocer Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud federal, al ventilar que la Entidad a tenido una reducción consecutiva de esos letales males gripales, por alrededor de un mes y medio, así como en lo que tiene que ver con los fallecimientos, de ahí por qué se ha mantenido en color naranja en el Semáforo Epidemiológico, producto de esa ligera mejoría. De ese pelo.

Y es que después de que el pasado mes de enerofuera el “píor”, en cuanto a contagiados y muertos, desde el inicio de esa epidemia, con lo que a la fecha ya se rebasaron los 64 mil infectados, y más de 5 mil 300 decesos, sí que no deja de ser un alivio lo dicho por López-Gatell Ramírez, de que esa enfermedad “le está dando un respiro” a los sonorenses, después de que las fiestas de diciembre les “cobraran la factura”.

Pero para quien dude de lo anterior, ahí también está el positivo dato revelado por el director de Atención Especializada y Hospitalaria estatal, Clemente Baltierra Ochoa, de que durante la semanapasada en Hermosillodisminuyó la ocupación hospitalaria hasta en un 51% en instituciones públicas, y 52% en privadas, pero ni así es momento de bajar la guardia, y mucho menos volver a la normalidad. ¡Órale!

En lo que es una misma reducción que se ha registrado a nivel general en el Estado, al tenerse un porcentaje actual del 45%, con 343 camas ocupadas, de las 757 disponibles que hay para la atención de los pacientes con ese mal, pero con todo y ello el llamado es a continuar trabajando en la prevención, por aquello de que la situación puede cambiar de un momento a otro, como ha sucedido en anteriores ocasiones. Así el dato.

Si se toma en cuenta que aún hay municipios que se encuentran en color rojo en ese apartado, como son Huatabampo y Nogales, con rangos mayores al 60%, mientras que otras zonas que antes estaban en esa misma condición de saturación de espacios hospitalarios ya se han ubicado hasta en un 30%, como es el caso de San Luis Río Colorado, que hoy por hoy registra un 35%, por lo que así ha estado esa tendencia. ¡Qué tal!

Toda vez que en base a lo majeado por Héctor Clemente, y de acuerdo a los reportes que llevan al día, y al dedillo, desde hace como una quincena que esas estadísticas empezaron a estabilizarse, ya que después de equilibrarse, al final de la semana anteriorcomenzaron a experimentar un descenso, como lo refleja el que de los 457 ventiladores, o respiradores que hay, sólo están utilizando menos de una tercera parte. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que hace historia “El Borrego”…Quien terminó por confirmar que la unión no sólo hace la fuerza, sino que también permite concretar las alianzas, es Ernesto “El Borrego” Gándara, luego de que ayer al medio día protestara como candidato a la gubernatura por el PRD, paradarle forma a la alianza “Va Por Sonora”, integrada también por los partidos del PRI y PAN, en lo que igual ya antes levantara la mano. ¡Órale!

En lo que es un acto político considerado como histórico, por Gándara Camou estar logrando lo que parecía imposible, como es el unir en esa causa a tres institutos partidistas que antes eran como el agua y el aceite, lo que pone de manifiesto que es un perfil apreciado por propios y extraños, y es que después de por siempre estar confrontados, ahora estarán caminando juntos en pos de ganar la elección del venidero 6 de junio.

Ya que por donde quiera que se le vea, pero sí que es inédito y trascendental lo que en pleno martes consiguiera “El Borrego” Gándara, que es de extracción priísta, pero que renunciara a su militancia con ese fin, como es que el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, le tomara la protesta de manera virtual, por lo de la contingencia sanitaria, como antes lo hicieran los panistas.

De ese tamaño es el liderazgo que vieron en Ernesto para encabezar ese proyecto, de cara al sexenio 2021-2027, y al que se está sumando el perredismo, con una visión social desde la izquierda, pero que no está reñida con el crecimiento económico ni con la libre empresa, y con un aporte en su propuesta en pro del sector campesino e indígena, así como de las clases populares, con una vocación democrática. Ni más ni menos.

Aún y cuando Gándara reiterara en latransmisión en vivo que se llevara a cabo en las redes sociales de su persona y del PRD Sonora, que se trata de un frente con sentido ciudadano, más que de colores partidistas, en aras de que por estos lares no llegue la política tachada de retrograda impulsada por el autonombrado gobierno de la Cuarta Transformación, ¿o deformación?, que apoya a los candidatos de Morena. ¡Tómala!

Ese es el reto que estilan que tiene por delante “El Borrego”, después de ser postulado por los “prillístas”, blanquiazules y el Sol Azteca, al grado de que manejan que ya está punteando en las preferencias.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deja su huella la Gobernadora…Y la que ahora dejó su huella por San Luis Río Colorado, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con lo que es la entrega de la obra de modernización y ampliación de la caseta de cobro “Puente Río Colorado”, en el marco de una gira que realizara por esa frontera, para igualmente asignar varias obras de infraestructura educativa, pavimentación y de apoyos sociales.

No obstante y que la cereza en el pastel, o de ese recorrido, lo representó la renovación que hicieran del aludido recinto de ingreso y salida del Estado, que se construyera en 1994, pero al que desde entonces no le habían dado ni “una manita de gato”, con todo y que es la fuente de ingreso de un fideicomiso que beneficia no solo a ese municipio fronterizo, sino también a Puerto Peñasco y Sonoita. Así el avance.

Casi por nada es que Claudia resaltara que no solo se trata de construir, sino también el mantener en buenas condiciones lo que ya se tiene, lo que habla del porque tuviera un público reconocimiento del alcalde sanluisino, Santos González Yescas; así como del diputado local por esa región, Jesús Montes Piña, por su disposición de trabajar en bien de los ciudadanos, en conjunto con los distintos órdenes de gobierno.

Ciertamente que no es para menos que la “Gober” haya sido objeto de ese espaldarazo, y es que además anunció el inicio de la edificación de un auditorio para la Universidad Tecnológica de esa municipalidad, ysupervisó lo que serán varios edificios de esa “Uni”, que requirieron una inversión superior a los $82 millones de pesos, entre ellos un laboratorio y obras exteriores, como la pavimentada del estacionamiento.

De ahí que la Mandataria estatal resaltara con todas sus letras que: “Esta es mi sexta vuelta por todo el Estado, llevo más de 470 giras y seguiré trabajando hasta el último día como les prometí, a municipios grandes como San Luis, pequeños, medianos, chiquititos, a todos he visitado, no hay como estar ahí para saber que está pasando”, en lo que es una postura que refleja que les ha brindado un trato parejo. ¡Mínimo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Checa la alcaldesa el rescate vial…Vaya que en tiempo y forma ya está a punto de hacerse realidad, lo que es el rescate de la infraestructura vial de Hermosillo, por estarse en vías de concluirse el paquete de 31 obras de pavimentación financiadas con recursos federales, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con lo que se les está cambiando la fisonomía a esta Capital. ¿Cómo la ven?

Y para checar el dato, o esos trabajos de rehabilitación de las principales vialidades que están en marcha, es que la alcaldesa, Célida López Cárdenas, checara el dato con respecto a los que llevan a cabo en el bulevar Las Quintas, mismos con los que enlazarán a la colonia Las Minitas, los cuales posibilitarán una conectividad más eficiente de ese sector con el resto de esta Ciudad del Sol, por lo que así está la transformación.

Por el estilo Célida Teresa se dio un voltión por la obracon concreto hidráulico que ya están detallando en la lateral Sur del puente del García Morales y Solidaridad, misma que incluirá un conducto pluvial que resolverá el grave deterioro de la superficie de rodamiento por el estancamiento de agua durante las lluvias, y que provocaba que se convirtiera en un caos la circulación vehicular por esa área. De ese tamaño

Ante lo que concluye que así está ese progreso que no es de relumbrón, pero sí de un gran beneficio para la población, y que ha sido posible gracias a los más de $150 millones de pesos que gestionara López Cárdenas ante el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, de ahí que dijera que pretenden ser un ejemplo como se lo pidiera AMLO, para que muchos otros municipios también reciban esos beneficios de esa forma.

Por si eso fuera poco además confirmó que precisamente en Las Minitas la Sedatu ya prepara dos proyectos de gran impacto social, como lo serán un mercado municipal y un albergue infantil que administrará el DIF, los cuales quedarán terminados en cuestión de unos meses, y que es por lo que valorara el respaldodel encargado de esa secretaría, Román Meyer Falcón, y con justa razón. ¿Qué no?

