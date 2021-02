Se reúne Alfonso Durazo con creadores

El aspirante de Morena al gobierno del estado, dijo que es necesario revisar el modelo cultural en el estado

En reunión con representantes de la comunidad cultural, el precandidato a la gubernatura del estado de Sonora por Morena, consideró que en la cultura y el arte no está el gran negocio para la clase política, por lo que terminaron abandonados, y agregó:

“Hay que revisar el modelo cultural en el estado (…) podría estar descentralizado, duplicar el presupuesto, pero si el modelo no optimiza los esfuerzos y los recursos, pues entonces no tiene sentido meterle dinero bueno al malo”.

En el caso del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), que este año cuenta con presupuesto de 188 millones de pesos, Durazo Montaño coincidió con los cultureros de que la mayor parte del recurso se va al pago de nómina.

Durazo Montaño concluyó que ha crecido la estructura burocrática del ISC como responsable de promover al arte y la cultura en Sonora, pero no necesariamente por capacidad, méritos o talento; sino por mera subordinación, en detrimento de los creadores y artistas.