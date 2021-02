Se reencuentra Belinda con sus orígenes españoles en la teleserie «Bienvenidos al Edén»

La actriz y cantante espera dar un gran salto en su carrera, además de que será una forma de honrar sus raíces españolas y sobre todo, la memoria de su abuela

Con su intervención en la teleserie «Bienvenidos al Edén», Belinda espera dar un gran salto en su carrera, además de que será una forma de honrar sus raíces españolas y sobre todo, la memoria de su abuela.

En enlace telefónico desde la Madre Patria, donde está rodando la producción para Netflix, la cantante y actriz compartió su sentir luego del deceso de Juana Moreno, su abuela materna, y lo que vive por allá.

«Estoy más que contenta. Me siento muy afortunada de haber llegado a este proyecto, del cual no puedo hablar mucho, pero sí es magnífico poder hablar de algo que haré en España, donde nací, y que me motiva mucho. Son mis raíces. Yo soy muy mexicana, pero es muy padre encontrarme con esta gran cultura.

«Recuerdo con tanto cariño a mi abuelita. Era uno de sus sueños que yo estuviera aquí, que hiciera algo aquí. Creo que estaría muy contenta. Y bueno, pues aquí estoy reencontrándome con mis orígenes, me siento muy bien», dijo desde su casa en aquel país.

La señora Moreno falleció hace un par de semanas, y un día después, también falleció la abuela materna de su novio, Christian Nodal, cuyo nombre era Rosario Gil.

Y precisamente, dijo la intérprete de «En el Amor Hay Que Perdonar», procurará alimentar su relación con el también cantante ya sea de forma presencial o a distancia.

«Todo va muy bien. Él va y viene, y espero que nos siga yendo bien. Tiene muchos planes aquí en México y estamos pensando en muchas cosas. Yo estoy muy contenta por su éxito y porque tiene muchos planes. Cuando esté allá (en México) seguro nos veremos con videollamada, por celular, o hay muchas maneras (de continuar el romance)», expresó.

La trama

Lo poco que pudo contar acerca de la producción para la plataforma de streaming, «Bienvenidos al Edén», es que su personaje hablará en español mexicano y será muy interesante.

«No, no usó el acento español. Yo hablaré como mexicana, quizás salen algunas palabras con el acento, pero nada más», expresó.

Protagonista de Camaleones, Amigos X Siempre y Cómplices al Rescate, la estrella de 31 años comentó que a lo largo de su carrera ha gozado viajar y conocer diversos lugares que no se imaginaba que existían.

«Hay unas locaciones maravillosas, padrísimas, que son impactantes con lugares que no lo puedes creer. Parece que llegas a un set de película, que estás en el espacio, y te llevan a otra dimensión. Yo creo que eso va a gustar muchísimo», platicó Belinda, quien estará en rodaje en España hasta junio.

Además de preparar dos canciones que estarán en la serie de suspenso y drama para Netflix, la cual se espera que esté lista para finales de año, Belinda alista el estreno de La Voz Kids en unas semanas más, donde la hará de coach junto con Camilo, María José y Mau y Ricky.

«Son muchas cosas muy buenas las que vienen este año. Voy a hacer dos canciones que espero puedan estar incluidas en la serie. Y viene La Voz Kids, que es algo que me gusta mucho, otra faceta, con niños, una manera de impulsar nuevos talentos», comentó la intérprete de «Luz sin Gravedad» y «Egoísta».