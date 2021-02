Se quedan «cortos» comerciantes del Centro

El representante de la Canacope señala los asociados registraron entre 30 y 40 por ciento menos en ventas generadas por productos y servicios alusivos al Día de San Valentín

Las ventas de productos alusivos al día de San Valentín no fueron las esperadas para el sector económico y comercial, para una fecha como está, consideró el presidente de la Canacope Hermosillo, Martín Zalazar Zazueta.

El titular en Hermosillo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño indicó que este 14 de febrero fue diferente por el entorno que se vive derivado de la contingencia sanitaria, y eso se vio reflejado en una disminución de ventas en negocios como restaurantes, florerías, tiendas de ropa, de regalos, calzado, dulcerías, peluches, principalmente.

“Las ventas que se generaron en la pasada edición del Día de San Valentín fueron bajas, es decir, se presentaron registros por parte de nuestros asociados de un 30 a un 40 por ciento menos en ventas generadas por productos y servicios alusivos para ese evento.

«Sin duda, estos resultados obtenidos no representan para nada lo que pensábamos se podía generar por la importante derrama económica que deja año con año para el sector comercial el 14 de febrero”, dijo.

Zalazar Zazueta manifestó que sin lugar a dudas la pandemia del Covid-19 es lo que sigue causando estragos a la actividad económica y comercial, toda vez que muchas personas han visto mermada su capacidad económica o prefieren utilizar su dinero en aspectos relacionados con la salud y no en cosas afines al Día de Amor y la Amistad.

Por lo que lamentó que en una de las fechas más importantes en el año para el sector comercial no se hayan obtenido los resultados planteados en cuanto al porcentaje de ventas que tenían considerados para esa celebración especial.