Se lleva Tampa el Supertazón de la mano de Tom Brady

El legendario jugador, de 43 años, logró su séptima Copa y obtuvo el título de Jugador Más Valioso por quinta ocasión

Los Bucaneros de Tampa Bay, de la mano del legendario Tom Brady, si impusieron sobre los Jefes de Kansas City en el Raymond James Stadium, llevándose la victoria en el SuperBowl LV y coronándose en la NFL por segunda ocasión en su historia.

Brady lanzó un par de pases de touchdown a su viejo amigo RobGronkowski y otro a su camarada Antonio Brown, y los Bucaneros de Tampa Bay dieron cuenta este domingo a Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City en su propia casa en el SuperBowl LV.

El mejor quaterback de todos los tiempos extendió su récord de conquistas del SuperBowl. Ahora son siete coronas en 10 intentos, el primero ajeno a la tutela del entrenador de los Patriotas Bill Belichick.

Vigente más que nunca a sus 43 años, Brady eclipsó su récord del jugador más longevo que se consagra campeón del SuperBowl. También emuló a PeytonManning como los únicos mariscales de campo que se han proclamado campeones de la NFL con múltiples franquicias.

Los Bucaneros (15-5) conquistaron su segundo título y el primero en 18 años, el primero equipo que disputa la cita máxima del futbol americano en su feudo, el cierre de una inusual y dura temporada que se llevó a cabo en medio de la pandemia de coronavirus.

La victoria de Tampa impidió a Mahomes y los Jefes (16-3) poder convertirse en el primer equipo que repite como campeón desde los Patriotas de Brady en 2003-04.

Los Jefes entregaron la corona después de dos años de mostrarse como un equipo arrollador, pero simplemente no pudieron ante la presión de la línea defensiva de Tampa Bay y se fueron sin conseguir un solo touchdown.

Patrick Mahomes completó 26 de sus 49 intentos para 270 yardas. Muchos de sus pases escaparon de las manos de sus receptores.

El Jugador Más Valioso

Tom Brady levantó por séptima ocasión el trofeo Vince Lombardi y logró su quinta distinción como el Jugador Más Valioso del gran partido de la NFL. El pasador de casi 44 años, se dijo orgulloso de todos sus compañeros de equipo.

Estoy orgulloso de mis compañeros, tuvimos un mes de noviembre complicado, pero el equipo ganó en confianza, nos juntamos en el momento justo y sabía que esto iba a pasar”, indicó.

Al ser cuestiona sobre cómo disfrutaba la obtención de este campeonato en compración de los que ganó con los Patriotas, Brady fue categórico.

No tiene comparación. Lo que he experimentado con este grupo es fantástico, somos campeones y no nos lo podrán quitar», aseguró.

A lo largo de sus 21 temporadas de carrera, Brady ha disputado 10 SuperBowls, con siete triunfos, y recogido el galardón de MVP en cinco ocasiones (2002, 2004, 2015, 2017 y 2021), cifras no alcanzadas por ningún otro jugador.