Salir a la calle es una “ruleta rusa”

El mes de enero en Sonora fue duro y desgarrador para muchas familias y cuando se pensaba que las personas estaban entendiendo que atenderse a tiempo podría salvarles la vida, la desinformación y falta de consciencia siguen en gran parte de la sociedad, expresó Enrique Clausen Iberri.

Después de confirmarse 36 decesos y 471 nuevos casos por Covid-19, el secretario de Salud detalló que, a pesar de tener números muy altos, también es una realidad que por cada caso confirmado hay muchos otros que no se hicieron la prueba y muchos más que no guardan medidas de confinamiento y salen a repartir el virus y son los más irresponsables y los encargados de que los números no bajen y no den tregua a las y los guerreros de salud.

“Por eso, cuando salgas a la calle, acuérdate que esto es una ruleta y que al abrir la puerta de tu casa la giras. Hay una gran posibilidad de que en la calle te topes no con uno, sino con muchas personas que ya traen el virus, algunos con los que aún no presentan síntomas, pero ya contagian y otros, aun sabiendo que ya traen Covid-19 lo siguen negando diciendo que es un resfriadito”, comentó.

Clausen Iberri invitó a las y los sonorenses pensarla más de dos veces antes de salir y poner en riesgo su salud y la de su familia, pues con solo una salida innecesaria se pone en riesgo la salud de muchas más personas.

En cuanto a los datos estadísticos, el domingo se confirmaron 36 decesos en 26 hombres y 10 mujeres residentes de Hermosillo 11; Navojoa cinco; Nogales cuatro; San Luis Río Colorado tres; Huatabampo, Caborca, Cananea y Cajeme dos cada uno; Álamos, Bácum, Pitiquito, Etchojoa y Guaymas uno cada uno, acumulándose cinco mil 115 defunciones.

Se sumaron 471 nuevos casos por Covid en 240 hombres y 231 mujeres, 272 eran residentes de Hermosillo; Cajeme 38; Nogales 29; Caborca 21; Guaymas y Huatabampo 18 cada uno; Empalme 17; Navojoa 14; Cananea 11; San Luis Río Colorado seis; Bácum y Álamos cinco cada uno; Pitiquito cuatro; Magdalena y Moctezuma dos cada uno.

Mientras que Tepache, Santa Ana, Ures, Benito Juárez, Altar, Oquitoa, Cumpas, Nácori Chico y Etchojoa registraron uno cada uno, para un total de 61 mil 935 casos.

Se confirmaron seis casos pediátricos en cinco niños y una niña, totalizando mil 102 casos en total y no hubo casos en mujeres embarazadas. De los 471 casos, 28 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.