Revela Itatí Cantoral planes de trabajo

Itatí Cantoral ve con buenos ojos el 2021, dado a que trajo a su mesa un proyecto para la plataforma de Netflix una vez que finalice la telenovela «La mexicana y el güero » el 7 de febrero, historia que la respaldó en uno de los momentos más dolorosos de su vida en 2020: la muerte de su madre Ítati Zucchi debido a covid-19.

«Acerca de la ausencia de mi mamá ella siempre me dijo: ‘ámenme en vida y recuérdenme en vida’. Yo me despedí de ella y lo único es que la extraño muchísimo, pero estuve con mi mamá en la noche, en el día, en la tarde, a todas horas en vida.

«Sé que lo único que ella quiere de mí es que saque a mis hijos adelante y que esté feliz, porque no hay mejor manera de representarla, de saber que existió, de no olvidarla, de que la recuerde siempre a través de su vida, sus enseñanzas y lo que vi de ella.

«Cada vez que me quiero tirar al piso al pensar en la muerte y al imaginarme que no la volveré a ver, cuando me entran las dudas como todos los seres humanos, hay una parte de mí en la que está mi madre hablándome al corazón, diciéndome que está en un mejor lugar que yo y que no hay nada mejor que yo pueda hacer en este mundo, hoy, más que sonreír, echarle ganas, bailar con mis hijos y darle el cien por ciento a mi carrera, porque el único día que tengo es éste”, expresó Itatí Cantoral vía telefónica.

La actriz e hija del compositor Roberto Cantoral, autor de temas como «El triste», hizo referencia a una de las estrofas de tal canción ante el recuerdo permanente de su madre.

«Como dice la canción de mi papá: ‘sólo pensando en tu amor he podido ayudarme a vivir’. Pensando en su amor, puedo seguir viviendo. Me toca hacer mi parte”, dijo.

La actriz destacó su agradecimiento por finalizar la telenovela del productor Nicandro Díaz en medio de la pandemia ante Covid-19, que inicialmente fue una comedia y se convirtió en un melodrama.

Itatí Cantoral prefirió guardar los detalles del proyecto para Netflix a estrenarse en marzo, cuyo título tentativo es A prueba de fuego, un reality show en el que será la conductora de un grupo de jóvenes en una casa. Sin embargo, reveló que fue parte del rodaje de la película Pole Dance, de Maryse Sistach (Perfume de violetas, 2001), gracias a la que comenzó a entrenar en el tubo.