Representa Ruizpalacios a México en la Berlinale

Es la única cinta de Latinoamérica en la lista; competirá con producciones de países que incluyen Alemania, Francia, Rumania, Hungría, Corea del Sur y Japón

El Festival Internacional de Cine de Berlín anunció el jueves las 15 películas que competirán por los Osos de Oro y de Plata, y «Una película de policías» del mexicano Alonso Ruizpalacios es la única de Latinoamérica en la lista.

El nuevo documental del director de «Güeros» y «Museo» tendrá su estreno mundial en la Berlinale, donde se medirá con producciones de países que incluyen Alemania, Francia, Rumania, Hungría, Corea del Sur y Japón en una edición reducida y en parte virtual debido a la pandemia.

Entre los estrenos mundiales de Alemania están «Fabian – Going to the Dogs», dirigida por Dominik Graf; «I’m your man» de Maria Schrader, y «Next Door» del actor alemán-español Daniel Brühl.

Hay una producción iraní-francesa, ‘Ballad of a White Cow’ de Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam, y la coreana ‘Introduction’ de Hong Sangsoo.

Japón está representada con ‘Wheel of Fortune and Fantasy’ de Ryusuke Hamaguchi, y Hungría con «Forest _ I See You Everywhere» de Bence Fliegauf.

Los organizadores anunciaron en diciembre que la Berlinale, tradicionalmente el primero de los grandes festivales de cine europeos del año, se dividirá en dos esta ocasión ante las restricciones por el coronavirus.

Un evento online para la industria, en el que el jurado elegirá a las cintas ganadoras, se hará del 1 al 5 de marzo. Y un «especial de verano» le seguirá del 9 al 20 de junio, cuando el público podrá ver las películas ganadoras y una selección de otros títulos. La ceremonia de premiación será en junio.

El festival también anunció el mes pasado que el jurado no tendrá un presidente este año, y que las películas en competencia serán juzgadas por seis directores que han ganado el máximo premio del evento, el Oso de Oro.