Reemplaza Alexis Ayala a Yáñez

Alexis Ayala se integra al elenco de la nueva producción de Televisa, «Si nos Dejan «, en sustitución de Eduardo Yáñez.

Ayala ahora será uno de los protagonistas del melodrama en el que Yáñez ya no participará, debido a cuestiones personales, informó la televisora en un comunicado.

No obstante, se dice que este último no estará en el proyecto tras ser despedido por su mal carácter.

Ahora Ayala interpretará a Sergio Carranza, el esposo de Alicia (Mayrín Villanueva), una mujer que decide terminar su matrimonio tras descubrir una infidelidad, que reconstruirá su vida y le dará una nueva oportunidad al amor.

Para el actor es su regreso al rol protagónico, luego de varios papeles antagónicos y estelares, en producciones como «Hijas de la Luna», «Amar a Muerte», «Lo que la Vida me Robó» y «La Sombra del Pasado».

«Si Nos Dejan» iniciará grabaciones el 15 de febrero con Marcus Ornelas en otro de los roles estelares.

La producción, de Carlos Bardasano, es una nueva versión de la telenovela colombiana «Señora Isabel», que ya ha sido llevada a la pantalla con «Mirada de Mujer» en 1998, con Angélica Aragón y Ari Telch; y «Victoria», en 2008, con Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann.