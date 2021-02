Reconoce EU sanidad de ganado sonorense

Autoridades sanitarias de Estados Unidos reconocen a los ganaderos de Sonora el mismo estatus de sanidad que les permite seguir exportar, lo que no sucedió con once entidades de México que este año no podrán enviar ganado al vecino país, comentó Héctor Platt Martínez.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) agregó que los ganaderos de la entidad cumplen al pie de la letra con todas las normas y protocolos sanitarios fijados por la autoridad americana.

“Nosotros llevamos a cabo por medio del arete Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado), del REEM0 que es el Registro Electrónico de Movilización, de alguna manera estamos haciendo las cosas como nos los marca la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos”, argumentó.

Por ello, desde hace algunos años Sonora es el único estado de la República Mexicana con este estatus sanitario, en el pasado ya otros estados han sido bajados y este 2021 son once más, comentó.

“Estos once estados de plano ya no pueden exportar ganado a Estados Unidos, esto es muy delicado porque este ganado que normalmente se comercializaba no va tener el precio que se esperaba en esos estados”, argumentó Platt Martínez.

En tanto, en Sonora se tiene la seguridad de comercializar tranquilamente, mientras se cumpla con todo los protocolos sanitarios, abundó el presidente del UGRS, organismo que representa a 30 mil ganaderos en la entidad.