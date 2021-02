Rechaza Dolly Parton estatua en su honor

Dado todo lo que está pasando en el mundo, no creo que ponerme en un pedestal sea apropiado en este momento», escribió en sus redes sociales

El mes pasado, los legisladores de Tennessee le ofrecieron a Dolly Parton construir una estatua en su honor en el Capitolio del estado, sin embargo, la icónica cantante de música country rechazó la oferta.

«Me siento honrado y humilde por su intención, pero he pedido a los líderes de la legislatura estatal que retiren el proyecto de ley de cualquier consideración. Dado todo lo que está pasando en el mundo, no creo que ponerme en un pedestal sea apropiado en este momento», escribió Parton en sus redes sociales.

La propuesta surgió después de que más de 25 mil personas firmaran una petición en línea para reemplazar las estatuas confederadas en el Capitolio en Nashville por una estatua de la estrella.

«Espero, que más adelante en el camino, dentro de varios años, o quizás cuando me vaya, si aún sienten que lo merezco, entonces estoy segura de que me sentiré orgullosa en nuestro gran Capitolio estatal como una agradecida nativa de Tennessee», finalizó.

Anteriormente, la autora de «Jolene» ya se había negado a obtener algunos otros reconocimientos relacionados con la política, como la Medalla Presidencial de la Libertad que otorgaba el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.