Realizan manifestación viudas de policías caídos

Viudas y familiares de policías caídos en el cumplimiento de su deber se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades el cumplimiento del pago de indemnizaciones que les corresponde por Ley.

Fue alrededor de las 10 de la mañana que cerca de 30 familias de policías caídos de Cananea, Navojoa, Hermosillo y otros municipios de la entidad, se concentraron en las escalinatas del Museo Universidad, de donde partieron a la sede del ejecutivo estatal para exigir el pago de pensiones y seguros que se les adeuda desde hace cinco años y que establece la Ley de Víctimas.

Es una bolsa de 50 millones de pesos, es decir, 10 millones anuales que la federación otorga para este pago, y que el Gobierno del Estado no ha entregado a las esposas de los elementos de todo el estado que perdieron la vida cumpliendo sus funciones de salvaguardar a los ciudadanos.

Dolores Esther Sol Rodríguez, cuyo esposo y su compañero fueron abatidos

durante un enfrentamiento con delincuentes quienes levantaron a una persona el 28 de febrero de 2011, manifestó que son 10 años los que han estado luchando para que se les indemnice como corresponde.

¿Cómo es posible que la sangre de ellos no les tiente la conciencia? ¿Cómo es posible que una mujer se burle de tantas mujeres y de tantos niños? cuestionó…

La afectada señaló que es la primera gobernante que se niega a pagarles este derecho desde el 2015 que inició su administración.

Mencionó que recibieron un llamada de Rafael Borrego, director general de Mediación de Secretaría, para establecer una mesa de negociación, pero no les interesa negociar, sino que se cumpla lo que establece la Ley,

Al no tener respuesta a sus demandas, los manifestantes bloquearon el cruce de los bulevares Hidalgo y Rosales, así como la calle Pino Suárez, por lo que elementos de Tránsito desviaron el tránsito por rutas alternas para evitar accidentes.

«Los derechos no se negocian, se cumplen. La ley se respeta», enfatizó Sol Rodríguez.