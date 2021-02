Realizan manifestación profesores del SNTE 28

Señalan que suman alrededor de 300 docentes de seis planteles del Estado, cinco Cbtas y un CBTIS de Hermosillo, Ures, Imuris, Mazatán, Moctezuma y Villa Juárez, los que esperan el pago

Maestros de planteles CBTIS y Cbtas de distintos municipios de Sonora, se manifestaron ayer en las instalaciones del SNTE 28 ubicado en la colonia Las Quintas, para exigir el pago de nivelación salarial que se les adeuda desde hace dos años.

El representante del CBTIS 129 de Villa Juárez, Cuauhtémoc Robles Ibarra, manifestó que son alrededor de 300 docentes de seis planteles del Estado, cinco Cbtas y un CBTIS de los municipios de Hermosillo, Ures, Imuris, Mazatán, Moctezuma y Villa Juárez, quienes no han recibido su bono de rezonificación de la zona económica 2 a la 3, que aprobó en 2011 el Congreso Estatal, y que cada año entrega el Gobierno del Estado a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 28.

El docente refirió que la respuesta que han recibido en estos dos años es que, el secretario General del SNTE 28, César Salazar López, recibió una parte del recurso pero no se les entregó en febrero del 2019, y del 2020 tampoco.

Robles Ibarra afirmó que han buscado por diferentes canales entablar comunicación con el secretario General del SNTE y no han tenido respuesta, por lo que tomaron la decisión de acudir a las instalaciones para exigir sus derechos.

«Queremos hablar con el profesor César Salazar y que nos diga que está pasando, por qué no nos pagado ese dinero», dijo.

Luego de varios minutos, y ser informados que no podrían ser atendidos, los manifestantes se trasladaron a Palacio de Gobierno para exigir solución a este conflicto, y no haber respuesta podrían ir a paro virtual de labores.