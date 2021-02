Queda un sólo municipio de Sonora en riesgo máximo

En Sonora, los indicadores de Covid-19 como incidencia de casos, positividad y número de hospitalizados han bajado en las últimas semanas, lo que lleva a la entidad a estar con 14 puntos en el Semáforo Epidemiológico Federal, y a colocar a solo un municipio en riesgo máximo y nueve municipios se ubican en riesgo alto, en la actualización del Mapa Sonora Anticipa, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud de la entidad llamó a la población a no confiarse por la tendencia de la pandemia que se vive actualmente en la entidad, ya que relajar las medidas preventivas y el distanciamiento social llevarían a una tercera ola de contagios en meses próximos.

Precisó que, del 15 al 21 de febrero, en el Mapa Sonora Anticipa en Riesgo Máximo únicamente se encontrará el municipio de Navojoa, mientras que en Riesgo Alto estarán Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Huatabampo, Nogales, Caborca, San Luis Río Colorado y Cananea.

Agregó que en Riesgo Medio se encuentra Puerto Peñasco y Agua Prieta pasó a Riesgo Bajo por Covid-19 en la entidad que ahora se encuentra en semáforo amarillo de acuerdo al Semáforo Epidemiológico Nacional.

El funcionario estatal recalcó que el Mapa Sonora Anticipa, así como sus implicaciones, restricciones y medidas que contempla no podrán ser modificadas o alteradas, ya que es una estrategia aprobada por el Consejo Estatal de Salud.

En cuanto a las restricciones por Covid-19, Clausen Iberri comentó que la suspensión de actividades nocturnas en riesgo bajo y medio es a partir de las 12:00 am; en Riesgo Alto a las 10:00 pm y Riesgo Máximo a las 8:00 pm y en todas se reinician a las 6:00 am.

Sobre los aforos permitidos en lugares cerrados, puntualizó que en riesgo bajo se permite un aforo de 75% ó 200 personas, riesgo medio de 100 personas ó 50% de la capacidad, riesgo alto 50 personas ó 25% de la capacidad y riesgo máximo de 20 personas ó 15% de la capacidad del inmueble.